Художник превращает старые повседневные предметы в произведения искусства
Художница из Лос-Анджелеса, Александра Диллон рисует портреты воображаемых людей на найденных предметах, таких как изношенные кисти, старинные навесные замки, ржавые топоры и старые лопаты. "Я позволяю самому объекту подсказывать личность персонажа.
Бытовые инструменты превращают лица, глаза или губы в сюрреалистические предметы. Платья украшены звездочками эпохи немого кино. Но именно портреты на кистях, инструмент моей профессии, привлекли внимание международных средств массовой информации, лояльных коллекционеров и огромное количество подписчиков в Instagram. Вдохновленные историческими стилями, такими как римско-египетские портреты мумий и картины старых мастеров, мои художники-кисти варьируются от царственных женщин до темных персонажей. У каждого из них есть своя душа, и каждому, кого я рисую, есть что рассказать", — поделилась мастер.
Источник: alexandradillon
Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-prevrashhajet-staryje-povsednevnyje-predmety-v-proizvedenija-iskusstva
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