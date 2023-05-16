Художник превращает старые повседневные предметы в произведения искусства

Художница из Лос-Анджелеса, Александра Диллон рисует портреты воображаемых людей на найденных предметах, таких как изношенные кисти, старинные навесные замки, ржавые топоры и старые лопаты. "Я позволяю самому объекту подсказывать личность персонажа.

Бытовые инструменты превращают лица, глаза или губы в сюрреалистические предметы. Платья украшены звездочками эпохи немого кино. Но именно портреты на кистях, инструмент моей профессии, привлекли внимание международных средств массовой информации, лояльных коллекционеров и огромное количество подписчиков в Instagram. Вдохновленные историческими стилями, такими как римско-египетские портреты мумий и картины старых мастеров, мои художники-кисти варьируются от царственных женщин до темных персонажей. У каждого из них есть своя душа, и каждому, кого я рисую, есть что рассказать", — поделилась мастер.

Источник: alexandradillon

Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-prevrashhajet-staryje-povsednevnyje-predmety-v-proizvedenija-iskusstva