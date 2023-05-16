Тревожная правда и отчаяние на картинах японского сюрреалиста Тецуя Ишида

Современный мир стремительно несется вперед, накрывая все нации планеты огромным количеством технических, виртуальных, инновационных средств и услуг. И среди всего виртуального во многих странах, а особенно в Японии, напрочь забыли о самом человеке, считая его простым винтиком в сложном над-человеческом механизме. Эту глобальную тему и поднял в своем творчестве молодой японский художник Тецуя Ишида (Tetsuya Ishida), суровый и беспощадный сюрреализм которого раскрыл темную сторону современной жизни.

О творчестве

Художника не стало в 32 года, трагическая гибель оборвала его жизнь. Но, за свою короткую творческую карьеру он успел стать не только известным в своей стране, он поднял глобальную проблему человечества и заставил говорить о себе весь мир. Каждая его работа — это крик души. И то, о чем он громко пытался сказать своими картинами, ужасно, прежде всего, тем, что мы уже перестали замечать эту «ужасность» и неизбежно приближающуюся катастрофу.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

А ведь этот монстр совсем рядом — это наша современность, наша повседневность, наша среда, до краев наполненная продуктами технического прогресса. И острее всего этот процесс обезличивания людей ощущается в стране восходящего солнца, где большая часть жителей страны уже чувствуют себя винтиками и шестеренками системы. И что самое страшное, так это то, что эта чудовище-машина в скором времени поглотит и весь мир. Здесь только дело времени…

Сюрреализм от японского художника Tetsuya Ishida.

В картинах художника мы видим не только страх и отчаяние, сарказм и иронию, но и развенчание того, что стоит за «мёртвой» улыбкой японской нации. Практически в каждой своей работе Исида критикует процесс усиливающейся механизации современного бытия, где человеку отводится эпизодическая роль. В этом процессе он буквально превращается в человека-функцию.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

А в целом картины Ишиды вызывают не совсем приятные ощущения, тем не менее, их нужно видеть, чтобы проникнуться идеями автора и взглянуть трезво на сложившуюся в мире ситуацию.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Современный мрачный сюрреализм — так можно охарактеризовать то направление, в котором работал японский художник. Люди на его полотнах буквально сливаются воедино с конвейерными лентами и грузоподъемниками. Медучреждения наполнены насекомыми, а фабрики ржавчиной. Японская жизнь и мораль, проблема адаптации людей к современным технологиям, переоценка ценностей и проблемы самоидентификации стали героями работ Тецуя Ишида.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Искусство японского художника очень откровенно и прямо говорит о социальных проблемах. В картинах Ишида определенно есть черный юмор и сатира, опираясь на которые он высмеивает новаторские технологии, которые заменяют базовые человеческие действия.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Критики всегда отмечали, что в его картинах как бы сходятся воедино и критический реализм, и сюрреализм, внешний мир банальной повседневности и внутренний психологизм. Их также называют сюрреалистическими и фантастическими, но на самом деле они являются предвестниками уже завтрашнего дня.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

О персонажах

Основными персонажами его работ зачастую выступают некие существа, которых трудно назвать людьми. Скорее это гуманоидные существа, составленное из разных частей: получеловек, полумашина, полуживотное. Нередко главными героями картин выступают мальчики-школьники и их учителя.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Помимо этого, есть и центральный персонаж, наделенный определенным портретным сходством с самим автором. Это позволило ему внести дополнительный оттенок в свои работы. Художник, создав такой типаж, использовал его для эффекта повторяемости, одинаковости. И благодаря ему художник как бы вживался в то, что рисовал, проходя со своими героями через те или иные испытания. Особенно характерной чертой у этого образа являются глаза – полные отчаяния и в тоже время пустоты, отрешенности и покорности.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Ишида будто сравнивает служащих с шестеренками большого механизма, у которых нет чувств и эмоций. Заправившись топливом, работник подавляет в себе все эмоции и идет служить своему начальству. Художник также широко поднимает проблему школьного образования, где дети становятся заложниками авторитета учителя.

Сюрреализм от японского художника Tetsuya Ishida.

Сюрреализм от японского художникаTetsuya Ishida.

О художнике

Тецуя Ишида родился в 1973 году в портовом городке Яйдзу, в Японияи. Его отец заседал в парламенте страны, а мать была обычной домохозяйкой. Тецуя начал рисовать в юном возрасте, и уже в 11 лет работы мальчика были отмечены на фестивале детского рисунка «Манга о правах человека» (манга — японские комиксы).

Тецуя Ишида — японский художник-сюрреалист.

В 18-летнем возрасте юноша подал документы в Токийский Университет искусств Мусасино и поступил на факультет дизайна, несмотря на все запреты родителей, которые не разделяли его увлечений. Они категорически настаивали на том, чтобы юноша стал учителем или химиком. Это давление не остановило художника, но нашло отражение в будущих его картинах. А родители, так и не смирившись с выбором сына, отказались помогать ему в новой жизни.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Еще будучи студентом, Ишида познакомился с будущим режиссером Исаму Хирабаяси. Вдвоем они создали мультимедийную группу для совместной работы над кино- и арт- проектами, которая со временем превратилась в обычную графическую студию. Тогда художник решил и вовсе оставить проект, предпочтя стезю художника-одиночки. И уже в 1995 году его работы были замечены на 6-й выставке Хитоцубу, где автор получил Гран-при. В этом же году творчество японского художника было отмечено престижной премией Mainichi Design Award.

Сюрреализм от японского художника Tetsuya Ishida.

За короткую творческую карьеру Тецуя получил шесть Первых премий, включая три Гран-при, на крупнейших выставках современного изобразительного искусства Японии. В 1996 году состоялась первая персональная выставка Тецуи Ишиды в Токио. Впоследствии работы Исиды выставлялись на многочисленных персональных и групповых выставках (в том числе и в салоне Кристис в 1998 году).

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

А в мае 2005 года Ишида попал под поезд. Он погиб на месте, не дожив несколько недель до своего 32-летия.

После этого происшествия многие начали поговаривать о возможном самоубийстве, принимая во внимание тематику его картин. Однако официальная версия назвала причиной смерти несчастный случай.

Мрачный сюрреализм от Tetsuya Ishida.

Творческое наследие

За неполные десять лет художественной карьеры Тецуя Ишида написал 186 картин. Большое количество неопубликованных работ было обнаружено в его доме после смерти. Как это часто бывает, ранняя смерть и загадочность гибели подстегнули интерес к творчеству художника ловких и прозорливых арт-менеджеров, занявшихся продажей его картин. Так, в 2006 году на аукционе Кристис в Гонконге были выставлены две работы японского сюрреалиста, первая из которых была продана за шестьдесят пять тысяч, а вторая – за сто с лишним тысяч долларов. Через два года та же самая картина была продана на аукционе Современного Искусства Азии за триста семьдесят пять тысяч долларов. И это только начало…

Сюрреализм от японского художника Tetsuya Ishida.

В 2009 году семья художника была удостоена национальной награды, которую присуждают за научные и творческие достижения. Любопытно, что, несмотря на успехи Ишиды и его широкое признание в художественном мире, мать и отец при его жизни так и не одобрили выбор сына. Родители находили его картины чересчур мрачными и пугающими… «Мне нравятся картины художников, которые искренне верят в то, что каждый мазок их кисти сделает мир немного лучше», – говорил Исида и старался быть таковым сам.

И в заключение — работы Тецуя Ишиды несут в себе тревожную правду, которая рождает ощущение ущемления, изоляции, отрешенности. И по большому счету подобное противостояние человека машине можно обнаружить практически везде, в каждой стране. И именно поэтому, картины японского художника невероятно актуальны и затрагивают каждого гражданина планеты.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140521/49843/?fbclid=IwAR2LRseRWAFy7NCsoGGB4DYklFx20nD3yR43kVFehOQUfKM-D8t5GzEt6hE