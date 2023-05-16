Сооружение в скале, которое создано неизвестной науке цивилизацией

Пещеры Конданы, расположены примерно в 30 км от города Лонавала. Группа из 16 пещер как считается, была создана вручную с применением примитивного инструмента, причем с самого нуля. Однако создать подобные шедевры вручную, да еще и примитивным орудием очень сложно, да и не возможно, поэтому в это сложно поверить.

Отсюда возникает вполне логичный вопрос, кем были сотворены данные пещеры. Скорее всего это была неизвестная науке цивилизация, которая обладала высокими знаниями и технологией.

Как бы там не было, но ученые до сих пор не сошлись во мнение, кем были сделаны эти пещеры и для каких целей.

Источник: https://ecology.md/ru/page/sooruzenie-v-skale-kotoroe-sozdano-neizvestnoj-nauke-civilizaciej-foto