СОЛНЦЕ. ЮЖНЫЙ ГОРОД ДАЛЬНИЙ. ЛЕТНИЙ, ТАК СКАЗАТЬ, ВОЯЖ. ..ХУДОЖНИК ЧЕРЕМИСИНОВ АЛЕКСАНДР

Мыс Фиолент, маяк и море…

И силуэты двух людей…

Там, в романтичной атмосфере,

Любовь становится сильней!

О! Как, в блаженстве утопая,

Мы провожали тот закат,

Друг друга нежно обнимая…

Хотелось вечно так стоять!



Когда с тобою вместе мы.

Преграды не страшны любые,

Пока горит огонь любви!

И сетка йодом на колене,

Что нарисована тобой,

Излечит мой недуг быстрее,

Лишь прикоснешься ты рукой!

Как сон минула та неделька,

Что счастлив был, как никогда…

Я в темноте шептал тихонько,

Как сильно я люблю тебя!

А днем, не выспавшись немного,

Мы наслаждались видом гор…

От их величья неземного

Я в восхищеньи до сих пор!

Как хороша та ночь у моря,

Где шум волны и ветра свист,

Как будто со стихией споря,

Наши миры в одно слились!



А помнишь цифры шесть и девять?

Прости… Спасибо! Извини…

Я лишь хочу тебе напомнить:

Все происходит по любви!

С тобой гуляли по Алуште,

Потом по Ялте целый день…

Нам ничего было не нужно —

Ходить без цели нам не лень.

Ведь, главное — мы были рядом,

Я мог тебя всегда обнять,

Мог наслаждаться твоим взглядом,

Когда хотел — поцеловать!

И Симферополь под Луною

Кусочек рая подарил —

Я любовался лишь тобою

И на руках тебя носил!

Ценю я каждое мгновенье,

Когда ты рядышком со мной —

Это такое наслажденье!

Хочу всегда я быть с тобой!



За маленький медовый месяц,

Что подарила мне в Крыму,

Тебе спасибо говорю!

Благодарю! Благодарю!!!

























































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499352621/