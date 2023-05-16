Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

СОЛНЦЕ. ЮЖНЫЙ ГОРОД ДАЛЬНИЙ. ЛЕТНИЙ, ТАК СКАЗАТЬ, ВОЯЖ. ..ХУДОЖНИК ЧЕРЕМИСИНОВ АЛЕКСАНДР

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Мыс Фиолент, маяк и море…
И силуэты двух людей…
Там, в романтичной атмосфере,
Любовь становится сильней!
О! Как, в блаженстве утопая,
Мы провожали тот закат,
Друг друга нежно обнимая…
Хотелось вечно так стоять!
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Когда с тобою вместе мы.
Преграды не страшны любые,
Пока горит огонь любви!
И сетка йодом на колене,
Что нарисована тобой,
Излечит мой недуг быстрее,
Лишь прикоснешься ты рукой!
Как сон минула та неделька,
Что счастлив был, как никогда…
Я в темноте шептал тихонько,
Как сильно я люблю тебя!
А днем, не выспавшись немного,
Мы наслаждались видом гор…
От их величья неземного
Я в восхищеньи до сих пор!
Как хороша та ночь у моря,
Где шум волны и ветра свист,
Как будто со стихией споря,
Наши миры в одно слились!
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А помнишь цифры шесть и девять?
Прости… Спасибо! Извини…
Я лишь хочу тебе напомнить:
Все происходит по любви!
С тобой гуляли по Алуште,
Потом по Ялте целый день…
Нам ничего было не нужно —
Ходить без цели нам не лень.
Ведь, главное — мы были рядом,
Я мог тебя всегда обнять,
Мог наслаждаться твоим взглядом,
Когда хотел — поцеловать!
И Симферополь под Луною
Кусочек рая подарил —
Я любовался лишь тобою
И на руках тебя носил!
Ценю я каждое мгновенье,
Когда ты рядышком со мной —
Это такое наслажденье!
Хочу всегда я быть с тобой!
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За маленький медовый месяц,
Что подарила мне в Крыму,
Тебе спасибо говорю!
Благодарю! Благодарю!!!
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499352621/

16.05.2023 - Posted by | Креатив...

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