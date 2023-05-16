Путешественница делает селфи в красивейших местах мира
Художница, фотограф и путешественница Анна Хаймкрайтер с 2019 года не живет на одном месте: она путешествует по всей планете, любуясь красотами мира и снимая себя на их фоне. Посмотрите на автопортреты Анны и вы поверите, что ее жизнь удалась!
Хорватия
Бавария, Германия
Каппадокия, Турция
Доломиты, Италия
Поля люпинов в Исландии
Мексика
Словения
Босния и Герцеговина
Грузия
Остров Тенерифе, Испания
Турция
Риоха, Испания
Кипр
Горы Карвендель, Австрия
Грузия
Оахака, Мексика
Черногория
Греция
Албания
Гларнские Альпы, Швейцария
Суррей, Великобритания
Греция
Хорватия
Албания
Кипр
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36004-puteshestvennica-delaet-selfi-vkrasiveyshih-mestah-mira-36-foto.html
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