Путешественница делает селфи в красивейших местах мира

Художница, фотограф и путешественница Анна Хаймкрайтер с 2019 года не живет на одном месте: она путешествует по всей планете, любуясь красотами мира и снимая себя на их фоне. Посмотрите на автопортреты Анны и вы поверите, что ее жизнь удалась!

Хорватия





Бавария, Германия



Каппадокия, Турция



Доломиты, Италия



Поля люпинов в Исландии



Мексика



Словения



Босния и Герцеговина



Грузия



Остров Тенерифе, Испания



Турция



Риоха, Испания



Кипр









Горы Карвендель, Австрия



Грузия



Оахака, Мексика



Черногория





Греция





Албания



Гларнские Альпы, Швейцария



Суррей, Великобритания









Греция



Хорватия





Албания



Кипр



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36004-puteshestvennica-delaet-selfi-vkrasiveyshih-mestah-mira-36-foto.html