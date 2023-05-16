Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Путешественница делает селфи в красивейших местах мира

Художница, фотограф и путешественница Анна Хаймкрайтер с 2019 года не живет на одном месте: она путешествует по всей планете, любуясь красотами мира и снимая себя на их фоне. Посмотрите на автопортреты Анны и вы поверите, что ее жизнь удалась!

Хорватия

Бавария, Германия

Каппадокия, Турция

Доломиты, Италия

Поля люпинов в Исландии

Мексика

Словения

Босния и Герцеговина

Грузия

Остров Тенерифе, Испания

Турция

Риоха, Испания

Кипр




Горы Карвендель, Австрия

Грузия

Оахака, Мексика

Черногория


Греция


Албания

Гларнские Альпы, Швейцария

Суррей, Великобритания




Греция

Хорватия


Албания

Кипр

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36004-puteshestvennica-delaet-selfi-vkrasiveyshih-mestah-mira-36-foto.html

16.05.2023 - Posted by | Креатив...

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