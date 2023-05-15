Фотографии года по версии журнала National Geographic

Премия National Geographic "Pictures of the Year 2022" демонстрирует потрясающие фотографии со всего мира. Всего на конкурс было прислано более 2 миллионов снимков. Жюри отобрало 118 лучших изображений для третьего ежегодного выпуска National Geographic Pictures of the Year. Вот некоторые из них.

"Фотографии, выбранные для конкурса, заставляют нас остановиться и обратить внимание на заложенные в них истории, — сказала Уитни Джонсон Латорре, одна из членов жюри. — Каждое изображение дает портрет жизни в движении, побуждая всех нас видеть мир вокруг нас новыми и нестандартными способами; в этом сила визуального повествования".

Полярное солнце. Ренан Озтюрк



Через пять недель после начала путешествия экспедиционный корабль National Geographic оказался в заливе у побережья Гренландии. Лодка играла в прятки с бледно-голубыми айсбергами, пока Ренан Озтюрк, затаив дыхание, готовил свой дрон с камерой.

Извержение вулкана. Карстен Питер



Когда в сентябре 2021 года в хребте Кумбре-Вьеха открылись трещины, они вызвали одно из самых разрушительных извержений вулкана на Канарских островах за последние 500 лет. В течение следующих трех месяцев расплавленная порода выплескивалась из восточного жерла вулкана, а фонтаны лавы взорвались на высоту почти 600 метров.

Сине-желтые ара. Алехандро Сегарра



Сине-желтые ара сидят на крыше в Каракасе, ожидая, когда их покормят местные жители. За последние несколько десятилетий эти птицы сильно размножились в столице Венесуэлы.

Ламантин. Джейсон Галли



Ламантин жует пучок водорослей в реке Ичетакни во Флориде. Ее чистые теплые воды становятся зимним убежищем для животных. Ламантины не переносят воду холоднее 20 градусов по Цельсию.

Карибу. Кэти Орлински



Численность карибу на большей части территории Северной Америки загадочным образом сокращается. Стадо Западной Арктики в настоящее время насчитывает менее 200 000 голов, что является самым низким показателем за последние десятилетия.

Цитадель. Стивен Уилкс



Чтобы создать это изображение Национального памятника Медвежьи уши, Стивен Уилкс сделал 2092 фотографии за 36 часов, объединив 44 из них, чтобы показать восход солнца, полную луну и редкое расположение четырех планет. Национальный памятник богат археологическими красотами. На снимке одна из них, Цитадель, древнее жилище в скале.

Детеныши панды. Ами Витале



Эти шестимесячные детеныши гигантской панды любят поиграть и перекусить в процессе.

Вечнозеленые леса Мадейры. Орсоли Хаарберг



Вечнозеленые леса (монтеверде) Мадейры, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, растут на гористом португальском архипелаге в Северной Атлантике к западу от Африки. В этих лесах обитают многие эндемичные виды.

Работа нейробиологов. Линн Джонсон



Нейробиологи из Университета Вирджинии записывают активность мозга девятимесячного Яна Бордмана, поглаживая его кисточкой, чтобы активировать реакцию нервных волокон.

Туристы у мемориала Линкольна. Саша Арутюнова



Длинная выдержка камеры размывает толпу туристов внутри Мемориала Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия. Вырезанное из 38 000 тонн мрамора, известняка и гранита здание, которое ежегодно посещают миллионы людей, в честь 16-го президента США содержит массивную статую Авраам Линкольна.

Кадр на обложке: Армандо Салазар в защитном костюме осторожно ступает по раскаленной скале, неся на вилах кусок светящейся лавы



Это просто очередной рабочий день для Салазара, специалиста по чрезвычайным ситуациям в испанской армии. Он собирает образцы во время извержения 2021 года на вулканическом хребте Кумбре-Вьеха в Ла-Пальме. Автор снимка — Артуро Родригес.

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36180-fotografii-goda-poversii-zhurnala-national-geographic-12-foto.html