НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ…РУССКИЙ ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ БАРЫКИН
Ах, время, советское время…
Как вспомнишь — и в сердце тепло.
И чешешь задумчиво темя:
Куда ж это время ушло?
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна,
Чего ж нам ещё было надо,
Какого, простите, рожна?
На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк…
И были мы все гуманисты,
И злоба была нам чужда,
И даже кинематографисты
Любили друг друга тогда…
И женщины граждан рожали,
И Ленин нам путь озарял,
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.
И были мы центром вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены
Такого родного ЦК!
Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный коньяк!..
Капуста, картошка и сало,
Любовь, комсомол и весна!
Чего ж нам, козлам, не хватало?
Какая пропала страна!"
Тимур Шаов
Художник-иллюстратор из Нижнего Новгорода Валерий Барыкин рисует сатирические плакаты в весьма своеобразной забавно-ностальгической манере. Его произведения с одной стороны похожи на агитационные материалы СССР времен 50-60-х годов, а с другой — в них явно проступают черты американских пин-ап постеров середины прошлого века. Пин-ап (Pin-Up) – это американское искусство настенного плаката с полуобнаженной девушкой, появившееся в 40-х годах 20-го столетия, оно актуально и сегодня. Художник Валерий Барыкин художественно и изящно соединяет эстетику пин-апа и плакаты на советскую тематику. Получилась некая новая эклектика. Сатирические пин-ап плакаты Валерия выполнены с сюжетами из классических советских социальных плакатов. На плакатах с такими, казалось бы, далеко не эротичными названиями как: «Оказывай помощь начинающему водителю», «Уважайте труд уборщиц», «Не теряй рабочих минут!», «Не отвлекай водителя во время движения!», «Работник ЖКХ! Даешь качество обслуживания на своем участке», изображены привлекательные красавицы с объёмными формами. Все изображения являют собой органичное сочетание образов красивых девушек и призывов к самоконтролю, порядку и прочим социально важным и полезным качествам.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499354890/
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