НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ…РУССКИЙ ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ БАРЫКИН

Ах, время, советское время…

Как вспомнишь — и в сердце тепло.

И чешешь задумчиво темя:

Куда ж это время ушло?

Нас утро встречало прохладой,

Вставала со славой страна,

Чего ж нам ещё было надо,

Какого, простите, рожна?

На рубль можно было напиться,

Проехать в метро за пятак,

А в небе сияли зарницы,

Мигал коммунизма маяк…

И были мы все гуманисты,

И злоба была нам чужда,

И даже кинематографисты

Любили друг друга тогда…

И женщины граждан рожали,

И Ленин нам путь озарял,

Потом этих граждан сажали,

Сажали и тех, кто сажал.

И были мы центром вселенной,

И строили мы на века.

С трибуны махали нам члены

Такого родного ЦК!

Мы шило сменили на мыло,

Тюрьму променяв на бардак.

Зачем нам чужая текила?

У нас был прекрасный коньяк!..

Капуста, картошка и сало,

Любовь, комсомол и весна!

Чего ж нам, козлам, не хватало?

Какая пропала страна!"

Тимур Шаов

Художник-иллюстратор из Нижнего Новгорода Валерий Барыкин рисует сатирические плакаты в весьма своеобразной забавно-ностальгической манере. Его произведения с одной стороны похожи на агитационные материалы СССР времен 50-60-х годов, а с другой — в них явно проступают черты американских пин-ап постеров середины прошлого века. Пин-ап (Pin-Up) – это американское искусство настенного плаката с полуобнаженной девушкой, появившееся в 40-х годах 20-го столетия, оно актуально и сегодня. Художник Валерий Барыкин художественно и изящно соединяет эстетику пин-апа и плакаты на советскую тематику. Получилась некая новая эклектика. Сатирические пин-ап плакаты Валерия выполнены с сюжетами из классических советских социальных плакатов. На плакатах с такими, казалось бы, далеко не эротичными названиями как: «Оказывай помощь начинающему водителю», «Уважайте труд уборщиц», «Не теряй рабочих минут!», «Не отвлекай водителя во время движения!», «Работник ЖКХ! Даешь качество обслуживания на своем участке», изображены привлекательные красавицы с объёмными формами. Все изображения являют собой органичное сочетание образов красивых девушек и призывов к самоконтролю, порядку и прочим социально важным и полезным качествам.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499354890/