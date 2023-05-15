В чём секрет бешеной популярности напудренных париков и их совсем не гламурная история

Во все времена существовали различные модные тенденции, которые сегодня не вызывают ничего кроме недоумения и даже смеха. Например, в исторических фильмах можно увидеть напудренные парики. Они были невероятно популярны в 17-19 веках и у женщин, и у мужчин. Их носили монархи, и придворные модницы, офицеры и слуги, но почему? Как оказалось, у напудренных, вычурно уложенных искусственных волос, есть совсем негламурный секрет…

Возникновение моды на парики

Голда Рошевель в роли королевы Шарлотты в напудренном парике в рекламном кадре из Бриджертонов.

Конечно, в фильмах никто не расскажет неприглядную правду о том, зачем понадобились вообще искусственные волосы. Безусловно, с париком можно делать то, что с настоящими волосами провернуть не удалось бы. Можно их взбивать в совершенно неописуемые, вычурные причёски, едва проходящие в дверной проём. Изысканные парики, кроме того, могли скрыть мужскую лысину, а также некоторые другие недостатки внешности.

Парик — модный аксессуар, у которого масса достоинств.

Всё это так, только это далеко не вся правда. Дело в том, что к началу 16 века Европа страдала от эпидемии сифилиса. Со времён Чёрной смерти это была самая страшная эпидемия. Лечить эту болезнь не умели. Всё, что можно было сделать — это кое-как скрыть симптомы. Одним из которых было как раз облысение. Тут на помощь и пришли парики. Они-то были и раньше, только теперь наступил их настоящий звёздный час.

Делали их не только из человеческих волос, но ещё и из шерсти различных животных. У сифилиса был ещё один неприятный симптом — язвы на голове, которые ужасно пахли. Для того чтобы скрыть этот жуткий запах, парики стали опрыскивать специальным душистым порошком. Аромат ещё и маскировал неприятный запах пота, который неизменно возникал от долгого ношения парика.

Ароматная пудра маскировала все недостатки.

Шквал популярности

Время шло, парики становились всё более популярными у среднего класса, но стали терять свои позиции в высшем обществе. В это время король Франции Людовик XIV и король Англии Карл II начали терять волосы и седеть. Историки считают, что оба мужчины были больны сифилисом, ведь существовали и другие симптомы.

Джонатан Прайс в роли Уэзерби Суонна и Джек Дэвенпорт в роли Джеймса Норрингтона, оба в напудренных париках в рекламном кадре для «Пиратов Карибского моря».

Конечно, как же можно позволить, чтобы столь стыдная болезнь стала очевидной для подданных? Решение подсказали парики. Они были достойными королей — пышные и изысканные. Позор был надёжно скрыт, а мода пошла на новый виток. Теперь напудренные парики носили все: члены королевских семей, придворные, слуги и даже военные. Так 18 век стал периодом массового следования этой модной тенденции.

Вскоре мода на парики охватила все слои населения.

Отголоски прошлого в сегодняшней моде на парики

Оба короля благополучно почили, а мода на парики никуда не делась. Теперь это был способ показать свой статус. Ведь чем пышнее и вычурнее парик — тем более важная персона стоит перед вами. Кроме того, парики сдерживали распространение вшей. Для того чтобы надеть это «украшение» на голову, мужчины (а иногда и дамы) сбривали свои волосы. Нет волос — нет и вшей! Даже если какая-то настырная букашка и прицепится, то парик можно было прокипятить и всё.

Джейсон Шварцман в роли Людовика XVI и Кирстен Данст в роли Марии-Антуанетты, оба в напудренных париках.

Казалось бы, давным-давно канула в Лету мода на парики. Для французов напудренный парик стал чем-то сродни символа монархии. От этой моды отказались после революции. В Британии напудренные парики просуществовали намного дольше. Перестали их использовать только когда в 19 веке пудру стали облагать уж слишком высоким налогом.

Сегодня, конечно, напудренные парики никто не носит, но их современные версии до сих пор существуют. Они являются частью «официальной» униформы многих профессий. Например, британские юристы до сих пор их носят.

Во все времена существовало такое понятие, как жертва моды. Средневековье не было исключением. От совершенно нелепых модных тенденций страдали особы обоих полов.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110523/56182/