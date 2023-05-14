5 непревзойденных хищников тропических лесов

В джунглях (особенно влажных) крупных хищников гораздо меньше, чем в других тропических ландшафтах.

Современные крупные хищники планеты — это прежде всего охотники на копытных. А копытных в тропическом лесу маловато: зеленая масса сосредоточена в основном в кронах деревьев. Итак, кого же можно назвать хозяевами джунглей?

Ягуар

Среди современных млекопитающих это, пожалуй, единственный крупный хищник, для которого тропический дождевой лес — «дом родной». При этом ягуар встречается и во многих других ландшафтах. Он населяет Центральную и тропическую часть Южной Америки. Не боится воды и хорошо плавает.

Известно 87 видов животных — от змей до тапиров, — которые могут стать добычей ягуара. Необычайно мощные челюсти позволяют ему разгрызать панцири броненосцев и черепах. Но предпочитаемая дичь — капибары, пекари и… кайманы, которых (даже крупных) он иногда вытаскивает прямо из воды.

Амазонский ягуар держит в зубах каймана

Ягуар нетерпим к другим видам кошачьих, но к присутствию сородичей на своей территории относится довольно спокойно. На человека нападает редко и почти всегда вынужденно, случаи людоедства исключительны. Однако часто подолгу следует за человеком в лесу, не делая попыток напасть.

Анаконда

Самая крупная современная змея. По некоторым данным, длина рекордных экземпляров достигает 8,5 метра, хотя обычно взрослые анаконды не превышают 5 метров в длину. Населяет тропическую часть Южной Америки. Ведет почти полностью водный образ жизни, держась в старицах, заводях, слабопроточных рукавах, озерках и болотах. Выбираясь на берег, никогда не отползает далеко от воды.

Анаконда — рекордсменка среди змей. Самая длинная может достигать 8,5 метра

Питается в основном мелкими и средними животными (агути, игуанами, водоплавающими птицами), но нередко нападает на капибар, оленей, пекари, кайманов и даже ягуаров и пум. Не брезгует каннибализмом. Случаи нападения на человека крайне редки, случай людоедства достоверно известен только один.

Тигр

Самая большая современная кошка: вес наиболее крупных самцов амурского и бенгальского тигра превышает 300 кг. Чисто азиатский вид. Обитает в самых разных ландшафтах и климатических зонах, в том числе и в тропических лесах Индостана, Индокитая и Индонезии. Любит воду и регулярно купается. По деревьям лазает только в детстве.

Книжные иллюстрации с тигром на ветвях неправдоподобны. Тигр лазает по деревьям только в детстве

Всю жизнь проводит в постоянных перемещениях по охотничьему участку. Охотится в основном на копытных (кабанов, оленей и даже азиатских буйволов), но не отказывается и от другой добычи — от обезьян до рыбы. Целенаправленно истребляет конкурентов: волков (и домашних собак), леопардов. Несмотря на размер, способен передвигаться практически бесшумно.

В популяциях тигра регулярно появляются особи-людоеды — как правило, травмированные (чаще всего людьми), больные или старые. Но в районе Сундарбан (Бенгалия) людоедство регулярно отмечается и среди здоровых тигров.

Леопард

Обитает на огромных пространствах как в Азии, так и в Африке. Леопард очень сходен с тигром образом жизни, способностью жить в разных ландшафтах (в том числе в тропическом лесу) и питаться разной добычей. Но в силу меньших размеров почти никогда не охотится на самых крупных копытных.

Леопард затаскивает на дерево свою добычу, защищая ее так от конкурентов

Менее водолюбив, чем тигр, зато теснее связан с деревьями: охотно лазает, использует деревья для отдыха и засад (над тропой), затаскивает на них добычу, защищая ее от конкурентов, иногда даже ловит на дереве обезьян. Чрезвычайно эффективный хищник, в то же время охотно ест падаль.

Как и тигр, способен переходить к регулярному людоедству, но леопард-людоед — явление более редкое, чем тигр, хотя леопардов в мире гораздо больше. Возможно, это связано с тем, что леопарды обычно избегают обитания рядом с людьми. Меланистическая форма леопарда — черная пантера — не особый вид или подвид, а индивидуальная особенность.

Комодский варан

Самая крупная современная ящерица: размер взрослых варанов может превышать 3 метра (по некоторым данным — до 4 метров), а вес — 130 кг. Обитает только на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес (более чем по тысяче особей на каждом острове) и некоторых более мелких.

При нападении варан чаще пытается перекусить сухожилия на ногах

Живет как в сухих тропических лесах, так и в безлесных саваннах. Но молодые вараны с момента вылупления из яиц живут только на деревьях, где им не угрожают взрослые сородичи.

Взрослые вараны питаются в основном копытными (оленями, кабанами и буйволами), но нередко едят и другую дичь — от крыс до собственной молоди. Охотно поедают падаль. Известны случаи людоедства. При нападении варан старается перекусить сухожилия на ногах жертвы, но нередко использует удары хвостом, чтобы сбить жертву с ног.

Комодский варан стал крупнейшим хищником на родных островах, видимо, из-за нехватки копытных. Тигры или леопарды не прокормились бы на столь малой популяции жертв. А холоднокровной рептилии требуется в десятки раз меньше пищи, чем теплокровному хищнику того же веса.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/5-neprevzojdennyh-khishhnikov-tropicheskih-lesov