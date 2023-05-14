СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС ЕЕ ДЕВИЗЫ… MARCO-GLAVIANO PHOTOGRAPHIE
Marco glaviano — знаменитый итальянский фэшн-фотограф. родился на сицилии в 1942 году. закончил архитектурный факультет университета палермо, но настоящей страстью марко стала фотография. с 1967 года сотрудничает с ведущими журналами мод. интересный факт: первой цифровой фотографией, опубликованной в американском журнале мод, была фотография marco glaviano для мogue в 1982 году
«Сегодня» и «сейчас» — ее девизы.
Она гуляет где-то до утра
И не идет ни с кем на компромиссы.
Ее упрямство кажется смешным,
Но иногда неимоверно бесит.
Ее характер я б назвал дурным,
Но только с нею я бываю весел.
Она не знает «нет», не знает «да».
Привыкла жить по собственным законам.
Мы с нею так близки, но иногда
Мне кажется, мы вовсе не знакомы.
Вячеслав Иванов
.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499360629/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2023 (64)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий