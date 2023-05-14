Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС ЕЕ ДЕВИЗЫ… MARCO-GLAVIANO PHOTOGRAPHIE

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Marco glaviano — знаменитый итальянский фэшн-фотограф. родился на сицилии в 1942 году. закончил архитектурный факультет университета палермо, но настоящей страстью марко стала фотография. с 1967 года сотрудничает с ведущими журналами мод. интересный факт: первой цифровой фотографией, опубликованной в американском журнале мод, была фотография marco glaviano для мogue в 1982 году

«Сегодня» и «сейчас» — ее девизы.
Она гуляет где-то до утра
И не идет ни с кем на компромиссы.
Ее упрямство кажется смешным,
Но иногда неимоверно бесит.
Ее характер я б назвал дурным,
Но только с нею я бываю весел.
Она не знает «нет», не знает «да».
Привыкла жить по собственным законам.
Мы с нею так близки, но иногда
Мне кажется, мы вовсе не знакомы.
Вячеслав Иванов
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499360629/

14.05.2023 - Posted by | Эротика

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