СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС ЕЕ ДЕВИЗЫ… MARCO-GLAVIANO PHOTOGRAPHIE

Marco glaviano — знаменитый итальянский фэшн-фотограф. родился на сицилии в 1942 году. закончил архитектурный факультет университета палермо, но настоящей страстью марко стала фотография. с 1967 года сотрудничает с ведущими журналами мод. интересный факт: первой цифровой фотографией, опубликованной в американском журнале мод, была фотография marco glaviano для мogue в 1982 году

«Сегодня» и «сейчас» — ее девизы.

Она гуляет где-то до утра

И не идет ни с кем на компромиссы.

Ее упрямство кажется смешным,

Но иногда неимоверно бесит.

Ее характер я б назвал дурным,

Но только с нею я бываю весел.

Она не знает «нет», не знает «да».

Привыкла жить по собственным законам.

Мы с нею так близки, но иногда

Мне кажется, мы вовсе не знакомы.

Вячеслав Иванов













































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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499360629/