Мышь не любит сыр, кролик не любит морковь, ёж не любит грибы. Какие есть мифы о питании животных?

Стереотипы неистребимы. Упрощений и искажений информации невозможно избежать, так уж устроен человеческий мозг. Но это не значит, что с ними не нужно бороться! Сегодня мы развеем несколько клише о питании животных!

Доставка стереотипов на дом!

Начнём с чего попроще: ежи практически не едят фрукты и ягоды, а грибы им вообще до фени. Ёжики — это насекомоядные животные, и название отряда хорошо описывает основу рациона шипастых зверей. Помимо насекомых, они массово уничтожают червей, слизней, а особо крупные особи нападают на заторможенных ночной прохладой рептилий и амфибий. На братьев-млекопитающих колючие шарики тоже охотятся. Например, ёж с удовольствием уплетает мышей.

М-м-м, спагетти аль денте! Прямо как я люблю!

Справедливости ради, ягоды, яблоки и дыни ежики едят ради витаминов. Но перекармливать зверьков фруктами чревато. Насекомоядные плохо справляются с избытком сахаров в крови и рискуют заработать диабет. А виноград с цитрусовыми для них и вовсе токсичны.

Также не стоит забывать, что молоко является настоящим ядом для ежей. Оно не переваривается и устраивает мощнейшее вздутие в ЖКТ зверя.

То ли дело обезьяны! Для плодоядных видов виноград является любимым деликатесом. А бананы — нет. В дикой природе обезьяны избегают бананов всеми силами и едят их, только если ничего вкусненького не найти. А обезьяны, живущие вне ареала произрастания бананов, вообще к ним не притронутся. Виноваты в этом сами растения.

Дикий бананчик выглядит вот так.

Дикие бананы — та ещё гадость. Косточек в них полно, а мякоти практически нет. Да и вкусовые качества оставляют желать лучшего. Поэтому даже плодоядные обезьянки предпочитают этим фруктам насекомых. А вот крупные и сладкие культурные бананы приматы едят с радостью. Только персонал зоопарков этому не рад. Как и в предыдущем случае, избыток сахаров быстро испортит обезьянью фигуру и приведёт к диабету.

Обезьяний фастфуд.

Мыши с сыром, кстати, тоже совсем не друзья. С голодовки грызуны могут питаться некоторыми видами сыра, но далеко не всеми. Резко пахнущие молочные продукты воспринимаются грызунами как что-то потенциально опасное. К тому же удел мышей — грызть зерно и другую богатую на углеводы твёрдую пищу. Потребление жирной еды оказывает большую нагрузку на маленькие организмы.

Ну и зачем ты мне это подложил?

А вот зайцы и кролики морковку не кушают, даром что она твёрдая. При том что зайцеобразные — ближайшие родственники грызунов. Их лапки плохо приспособлены для рытья. Даже если зайчик выкопает дикую морковь, то сил он потратит явно больше, чем получит. Поэтому и к выращенной людьми моркови они подходят с подозрением. И правильно делают. Систематическое поедание корнеплодов приводит к кариесу и проблемам с ЖКТ.

О нет, это же издевательство над животными!

Поэтому лучше накормите ёжика сверчками, обезьяну — кисточкой винограда, а мышкам отсыпьте щедрой рукой специального корма из зоомагазина. И про заек с кроликами не забудьте, нарвите им свежей сочной зелени!

Источник: https://dzen.ru/a/ZFzNyBZ7qlOomzj9