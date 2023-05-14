Мышь не любит сыр, кролик не любит морковь, ёж не любит грибы. Какие есть мифы о питании животных?
Стереотипы неистребимы. Упрощений и искажений информации невозможно избежать, так уж устроен человеческий мозг. Но это не значит, что с ними не нужно бороться! Сегодня мы развеем несколько клише о питании животных!
Доставка стереотипов на дом!
Начнём с чего попроще: ежи практически не едят фрукты и ягоды, а грибы им вообще до фени. Ёжики — это насекомоядные животные, и название отряда хорошо описывает основу рациона шипастых зверей. Помимо насекомых, они массово уничтожают червей, слизней, а особо крупные особи нападают на заторможенных ночной прохладой рептилий и амфибий. На братьев-млекопитающих колючие шарики тоже охотятся. Например, ёж с удовольствием уплетает мышей.
М-м-м, спагетти аль денте! Прямо как я люблю!
Справедливости ради, ягоды, яблоки и дыни ежики едят ради витаминов. Но перекармливать зверьков фруктами чревато. Насекомоядные плохо справляются с избытком сахаров в крови и рискуют заработать диабет. А виноград с цитрусовыми для них и вовсе токсичны.
Также не стоит забывать, что молоко является настоящим ядом для ежей. Оно не переваривается и устраивает мощнейшее вздутие в ЖКТ зверя.
То ли дело обезьяны! Для плодоядных видов виноград является любимым деликатесом. А бананы — нет. В дикой природе обезьяны избегают бананов всеми силами и едят их, только если ничего вкусненького не найти. А обезьяны, живущие вне ареала произрастания бананов, вообще к ним не притронутся. Виноваты в этом сами растения.
Дикий бананчик выглядит вот так.
Дикие бананы — та ещё гадость. Косточек в них полно, а мякоти практически нет. Да и вкусовые качества оставляют желать лучшего. Поэтому даже плодоядные обезьянки предпочитают этим фруктам насекомых. А вот крупные и сладкие культурные бананы приматы едят с радостью. Только персонал зоопарков этому не рад. Как и в предыдущем случае, избыток сахаров быстро испортит обезьянью фигуру и приведёт к диабету.
Обезьяний фастфуд.
Мыши с сыром, кстати, тоже совсем не друзья. С голодовки грызуны могут питаться некоторыми видами сыра, но далеко не всеми. Резко пахнущие молочные продукты воспринимаются грызунами как что-то потенциально опасное. К тому же удел мышей — грызть зерно и другую богатую на углеводы твёрдую пищу. Потребление жирной еды оказывает большую нагрузку на маленькие организмы.
Ну и зачем ты мне это подложил?
А вот зайцы и кролики морковку не кушают, даром что она твёрдая. При том что зайцеобразные — ближайшие родственники грызунов. Их лапки плохо приспособлены для рытья. Даже если зайчик выкопает дикую морковь, то сил он потратит явно больше, чем получит. Поэтому и к выращенной людьми моркови они подходят с подозрением. И правильно делают. Систематическое поедание корнеплодов приводит к кариесу и проблемам с ЖКТ.
О нет, это же издевательство над животными!
Поэтому лучше накормите ёжика сверчками, обезьяну — кисточкой винограда, а мышкам отсыпьте щедрой рукой специального корма из зоомагазина. И про заек с кроликами не забудьте, нарвите им свежей сочной зелени!
Источник: https://dzen.ru/a/ZFzNyBZ7qlOomzj9
Комментариев нет.
-
Архивы
- Май 2023 (64)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий