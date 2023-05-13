Язык цветов

В северное полушарие давно пришла весна, мир животных и растений пробудился после зимней спячки, стремясь навстречу солнцу.

Цветущее поле в Паджу, Южная Корея. (Фото Lee Jin-man):

А это цветочное поле в Тайбэе, Тайвань. (Фото Chiang Ying-ying):

Самые мелкие цветки растений семейства Рясковые имеют в диаметре всего около 1 мм, в то же время как самый крупный цветок у раффлезии Арнольда семейства Раффлезиевые, обитающей в тропических лесах на острове Суматра, достигает в диаметре 91 см и имеет массу около 11 кг. (Фото Molly Darlington):

Одна из характерных черт строения цветка — его симметрия. (Фото Joe Giddens):

Нарциссы в Лондоне, Великобритания. (Фото Toby Melville):

Ежик в саду среди цветов. (Фото Kevin Sawford):

Тюльпаны недалеко от Милана, Италия. (Фото Luca Bruno):

Цветущая вишня в парке Баттерси в Лондоне, Великобритания. (Фото Henry Nicholls):

Подснежники на лесной прогулке в Доме Биннов, Западный Лотиан, Шотландия. (Фото South West News Service):

Калифорнийский маковый заповедник «Долина антилоп» в Ланкастере, штат Калифорния. (Фото Frederic J. Brown):

Подсолнухи недалеко от сирийского города Маарат-Мисрин. (Фото Omar Haj Kadour):

Цветочное поле в Гаосюне, Тайвань. (Фото Ann Wang):

Цветочная дорога недалеко от небольшой баварской деревни Шенгайзинг, Германия. (Фото Christof Stache):

(Фото michael):

Кошка среди крокусов на лужайке в Хэм-хаусе и саду Национального фонда 17-го века в Ричмонде, Лондон. (Фото Kirsty O’Connor):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/yazyk-cvetov.html