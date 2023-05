Редкие исторические фотографии, запечатлевшие уникальные моменты

Фотографии прежде всего служат хранилищем визуальной памяти, имеющим эмоциональное и сентиментальное значение. Глазами художника фотография отображает вселенную и жизнь в совершенно новом свете. Многие люди оценивают фотографии лишь с точки зрения их эстетической и личностной ценности, но никак ни исторической.

А ведь фотографии помогают нам фиксировать события и возвращаться к ним для последующего обзора, а также связывать прошлое и будущее. Мы надеемся, что историческая галерея, которую мы подготовили для вас в этом обзоре, поможет вам узнать что-то новое, связав вас с прошлым, настоящим и будущим.

1. Энни Эдсон Тейлор, первый человек, совершивший спуск с Ниагарского водопада в бочке

Энни Эдсон Тейлор планировала заработать состояние с помощью уникального пиар-трюка. Она намеревалась спуститься с Ниагарского водопада в бочке в день своего рождения (24 октября 1901 года). Специально для нее была сооружена водонепроницаемая и мягкая бочка. Для проверки надежности она сбросила бочку с водопада с кошкой внутри, и бедняга пережила падение, к восторгу Тейлор и счастью кошки.

В тот день 24 октября 63-летняя учительница на пенсии с помощью своих товарищей залезла в бочку и закрыла крышку. Она была брошена по течению прямо над водопадом. Она сорвалась с водопада, внизу ее ожидала лодка… женщина была обнаружена живой и невредимой.

2. Сигареты, купленные с больничной койки в 1950-х годах

До предупреждения главного хирурга, связывающего употребление табака с раком, сердечными заболеваниями и множеством других болезней, медицинское сообщество не считало курение опасным для здоровья. Фактически считалось, что курение успокаивает обеспокоенного человека, подавляет аппетит и в целом приносит пользу.

Каким бы абсурдным и контрпродуктивным это ни казалось, пациенты больниц могли в те времена покупать пачки сигарет со своих больничных коек. При желании они могли даже курить в своих больничных палатах!

3. Устройство для ручного управления движением в Филадельфии, штат Пенсильвания, в 1922 году

Сразу же после того, как автомобиль впервые выехал на улицу начались аварии. Сразу стало очевидно, что необходимы законы и процедуры, предотвращающие столкновения машин, наезды на пешеходов.

Автомобилисты начали использовать светофоры, чтобы знать, когда остановиться, а когда продолжать движение через перекресток. До появления электрических светофоров единственной альтернативой было использование ручных сигналов, таких как тот, который показан на фотографии, которые оператор остановки движения вручную менял со «стоп» на «идти».

4. Мужчина на вершине моста Золотые Ворота во время его строительства

Строительство моста Золотые Ворота в Сан-Франциско потребовало большой смелости. В 1930-х годах существовало негласное правило в отношении проектов строительства мостов из стали, подобных этому: инженеры должны были предвидеть одну смерть среди сотрудников на каждый потраченный миллион долларов. Мост Золотые Ворота стоимостью в 35 миллионов долларов, с другой стороны, имел блестящие показатели безопасности, при строительстве погибло всего 11 человек.

Сообщалось, что не менее 19 человек были спасены благодаря массивной сети, висящей под строительной площадкой. Выживание сотрудников компании Bridge – это чудо предусмотрительности.

5. Историческое шоссе 50 в США (U.S. Route 50) — самая “одинокая” дорога в Америке

Глядя на эту фотографию, легко понять, почему Маршрут 50 называют «Самой одинокой дорогой в Америке». От Западного Сакраменто в Калифорнии до Оушен-Сити в Мэриленде (расстояние около 3073 миль) дорога пересекает обширные участки бесплодной засушливой местности.

Когда журнал Life опубликовал свой июльский номер 1986 года, дорогу назвали «Самой одинокой дорогой в Америке». С тех пор название приобрело популярность, и штат Невада принял его в качестве маркетингового слогана дороги. По информации издания, на пути «нет достопримечательностей».

6. Женщины доставляющие воду во время Первой мировой войны

Первая мировая война разразилась по всей Европе и женщины начали выполнять задачи, которые раньше выполнялись исключительно мужчинами… от работы на фабриках до перевозки массивных глыб льда на передовую. Потребность в такой работе была очевидна в те времена, когда холодильники не стали широко доступны. В то время раздача льда происходила по всей стране, курьеры перевозили огромные глыбы льда по стране на тележках и автомобилях.

Дамы на этой фотографии доставляют лед от дистрибьютора в дома по всему Манхэттену, чтобы лед можно было использовать для охлаждения еды. По мере распространения холодильников и морозильных камер компания постепенно сокращала свою деятельность.

7. Рост Роберта Уодлоу по сравнению с огромным Шакилом О’Нилом (7 футов 1 дюйм)

Вы, вероятно, знаете, кто такой Большой Шак. Да, он высокий баскетболист. Восковая копия Роберта Уодлоу, которая выставлена в музее, видна на фотографии ниже. Чтобы получить представление насколько высок был Роберт Уодлоу, самый высокий человек в мире, рядом с ней стоит настоящая звезда баскетбола Шакил О’Нил.

При росте 7 футов 1 дюйм, О’Нил не привык смотреть на кого-либо снизу вверх, но по фотографии видно, что Шак почти на два фута ниже Уодлоу в самой высокой точке, которая составляет почти 9 футов.

8. Йода со своим скульптором Стюартом Фриборном

Все, кто смотрел сериал «Империя наносит ответный удар», влюблялись в Йоду, забавного маленького существа на Дагобе, который также является самым могущественным джедаем в галактике. Однако, если бы оригинальная версия Йоды попала на экран, фильм, возможно, не вышел бы на экраны. Первоначальный план Йоды состоял в том, чтобы научить костюмированную обезьяну перемещаться по площадке вместо того, чтобы использовать куклу.

Несколько членов команды, которые работали над «2001: Космическая одиссея» несколько лет назад, возражали против этой концепции. Чтобы представлять приматов, нужно было нанять актеров, так как ими было сложно управлять должным образом. Персонаж, которого мы знаем и любим сегодня, был создан с помощью визажиста Стюарта Фриборна, который создал модель Йоды на основе его собственного концепт-арта и концепт-арта Ральфа МакКуорри. Но разве вам не интересно посмотреть, как Марк Хэмилл играет с обезьяной?

9. Женщина, стоящая у разлома после землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году

Землетрясение 1906 года в Сан-Франциско оставило видимую брешь вдоль линии разлома Сан-Андреас, который можно увидеть и сегодня. Разлом Сан-Андреас, расположенный на границе между Североамериканской и Тихоокеанской плитами, является одним из самых известных активных разломов на планете. Он был назван так в честь озера Сан-Андреас, которое образовалось в результате разлома, обнаруженного в 1895 году геологом Эндрю Лоусоном из Калифорнийского университета в Беркли.

После землетрясения 1906 года профессор Лоусон установил, что линия разлома спускалась к южной части Калифорнии, которую он назвал «линией разлома Калифорнии». Во время Великого землетрясения образовался разлом, который вы видите на этой фотографии.

10. Моноколесо (Динасфера) 1930-х годов

Этот причудливый автомобиль был разработан Леонардо да Винчи! Концепция этого колеса, широко известного как моноколесо, была запатентована в 1930 году британским изобретателем доктором Дж. А. Пурвесом, который основал свой дизайн на рисунке Да Винчи. Пурвес был настолько уверен, что его моноколесо станет следующей великой вещью в автомобильном мире, что даже написал об этом статью в журнале «Популярная механика».

Моноколесо работало хорошо, но у него был большой недостаток, когда дело касалось торможения и ускорения. Сила заставляла коляску водителя вращаться вокруг колеса, как когда хомяк резко останавливается при беге на колесе. Определенно нужно было исправить некоторые проблемы с дизайном!

11. Художник Боб Росс кормит енота

Он вспомнил юность и призвал свою аудиторию позаботиться о своих пушистых питомцах, вспоминая свой опыт, когда он пытался доить аллигатора в семейной ванне и заботиться о броненосце в своей спальне.

Странно, правда? Когда он в конце концов купил собственный дом, он превратил свой задний двор в центр по спасению животных.

12. Пара стильных студентов Кембриджского университета (1926 г.)

Эти элегантные кембриджские джентльмены были членами академического сообщества, учившиеся в одном из самых известных университетов мира. Даже несмотря на то, что студенты Кембриджа были очень прилежными, это не значило, что они не знали, как хорошо провести время.

В то время в университетском городке существовала секретная организация под названием «Альпийское общество», которая позволяла вступить в нее только в том случае, если претенденты могли перебраться через ворота колледжа ночью. Вы можете представить себе попытку перелезть через забор в этих штанах в любое время суток? Должно быть, они были экспертами в лазании по воротам.

13. Папа и дочь катаются на пенни-фартинг в 1930-е годы

Как и колеса этого велосипеда, пенни значительно больше гроша.

Мы можем только предположить, что отец и дочь на этом снимке развлекались со старомодной игрушкой, поскольку пенни-фартинг ко времени, когда была сделана эта фотография, уже был заменен на обычный велосипед.

14. Фантастическая профессия 20-х годов прошлого века пробуждала рабочих

В наше время мы используем будильники и мобильные телефоны, чтобы они разбудили нас по утрам, но и в те времена, когда эти устройства еще не были созданы людям нужно было приходить на работу вовремя. Тех, кто работал «стукачом», можно было найти в большинстве крупных промышленных городов. Они ходили с длинными палками, стучали в окна спальни, чтобы работники их клиентов вовремя вставали с постели.

Клиенты платили по несколько пенни каждую неделю, а если они оставались у окна и постоянно стучали, пока не убеждались, что человек встал и готов начать свой день, получали стимул в виде нескольких дополнительных пенсов.

15. Ковбои развлекаются в баре в Таскоса, штат Техас

Довольно редко можно встретить изображение, подобное этому, изображающего ковбоев, которые веселятся в баре и играют в карты. Вы обратили внимание – насколько эти ковбои отличаются от тех, что вы привыкли видеть по телевизору. Это не ковбойские шляпы, которые обычно носят эти парни, а высокие шляпы, обеспечивающие вентиляцию голове и сохраняющие прохладу.

Кроме того, все ковбои носят защитные чехлы для защиты ног во время верховой езды. Хотя большинство людей думает, что ковбой должен быть похож на Клинта Иствуда и Ли Ван Клифа, именно на этой фотографии четко изображен типичный ковбой.

16. Маленькая девочка обнимает чемпиона выставки собак Крафта в Бирмингеме, Англия, в 1935 году

Люди использовали бладхаундов для поиска пропавших без вести со времен средневековья. Считается, что бладхаунды произошли от гончих, которых держали и выращивали в бельгийском аббатстве Сен-Юбер.

На этой фотографии 1935 года Лео кажется настолько милым, насколько это возможно, и ему нравится получать объятия от своих друзей-людей.

17. Европейская королевская семья в Лондоне в 1910 году

Девять правящих монархов присутствовали на похоронах короля Эдуарда VII в 1910 году. К счастью, кто-то увидел в этом прекрасную возможность сфотографировать и собрал монархов для исторического снимка, возможно, единственной фотографии всех девяти из существующих в то время королей.

В заднем ряду слева направо: король Норвегии Хокон VII, царь Болгарии Фердинанд, король Мануил II из Португалии и Алгарве, кайзер Вильгельм II из Германии и Пруссии, король Георг I из Греции и король Альберт I из Бельгии. В первом ряду слева направо сидят король Альфонсо XIII из Испании, король Георг V из Соединенного Королевства и король Фридрих VIII из Дании.

18. Марк Твен, известный романист, эссеист, лектор и юморист (1909)

Сэмюэл Лангхорн Клеменс вырос на берегу реки Миссисипи и провел юность и раннюю взрослую жизнь, работая на речных судах, где написал несколько своих романов. Даже его псевдоним, Марк Твен, был образован от фразы, обозначающей глубину реки в две сажени или более. Реку Миссисипи он даже выбрал в качестве места для своего самого известного литературного шедевра «Приключения Гекльберри Финна».

Твен был писателем, эссеистом, лектором и юмористом, прославившимся такими произведениями, как «Приключения Тома Сойера», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». Он также был комиком и оратором. Марк Твен родился в 1835 году, всего через несколько месяцев после прибытия кометы Галлея, и он любил шутить, что он пришел с кометой и уйдет вместе с ней. Он скончался в 1910 году, на следующий день после появления кометы.

19. Искусство астрономии майя в храме Кукулькан в Чичен-Ица, Мексика

Для них было обычным делом объединять свои интересы в астрономии и строительстве, что можно увидеть в храме Кукулькан в Чичен-Ице.

Когда солнечные лучи освещают пирамиду во время весеннего равноденствия, в тени, отбрасываемой солнечными лучами на обширную лестницу храма, ведущую к каменной голове змеи у основания постройки, виднеется огромное изображение змеи.

20. Самый старый Harley-Davidson 1903 года постройки

Знаете ли вы, что Harley-Davidson, самый известный мотоциклетный бизнес Америки, начал свою деятельность в сарае в Висконсине? Что ж, это было, когда Уильям Харли и братья Дэвидсон, Артур и Уолтер, в свое свободное время начали производить велосипеды. Когда был основан Harley-Davidson, появилось множество новых мотоциклетных предприятий, но качество и мастерство Harley-Davidson позволяли ему процветать и в период, когда многие конкуренты были вынуждены сойти с дистанции.

В музее Харлей-Дэвидсон в Милуоки находится большая часть мотоциклов фирмы, в том числе и этот, первый мотоцикл, произведенный компанией в 1903 году и изображенный на этой фотографии.

21. Оригинальный "Мулен Руж" 1915 года

Мулен Руж, первое электрифицированное сооружение столицы, открытое в 1885 году, поразило парижан. Дизайн был разработан Адольфом Леоном Виллеттом, который создал яркий фасад, который навеки будет ассоциироваться с Парижем. Этот снимок Мулен Руж был сделан незадолго до того, как пожар исторического масштаба уничтожил здание в 1915 году.

Сегодня это сооружение было отреставрировано и служит памятником развлечений, насчитывающим более 120 лет. На протяжении многих лет Мулен Руж постоянно развивался, чтобы идти в ногу с постоянно меняющейся индустрией развлечений. Мулен Руж видел все: от девушек канкан до кабаре и живой музыки. Благодаря своей популярности театр ежегодно привлекает более 600 000 человек.

22. Долли Партон с мужем Карлом Дином

Сегодня может показаться, что свадьбы знаменитостей была устроена издателем журнала, но королева страны познакомилась со своим супругом по старинке – в прачечной самообслуживания. Партон утверждает, что они познакомились в ее первый день в Нэшвилле в 1964 году, и встречались в течение следующих двух лет, пока ее карьера не пошла вверх.

Карл, по словам Партона, даже не слушает ее музыку; вместо этого он предпочитает британские рок-группы. «Может, поэтому они так хорошо ладят». В 2019 году в интервью каналу “Good Morning Britain” она сказала, что ее муж увлекается тяжелым роком, Led Zeppelin и музыкой мятлика(bluegrass music). В то же время она подчеркнула, что ему ее музыка не то, чтобы совсем не нравится, но он не рвется играть ее.

23. Оттоманские припасы, брошенные в пустыне

T.E. Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский, был интересной личностью, пережившей Первую мировую войну. Обширное понимание Лоуренсом боевой тактики сослужило ему хорошую службу на протяжении многих лет работы с арабским народом.

Он помогал им методично разгромить турецкую армию, предложив сосредоточить свои усилия на турецкой железной дороге Хиджаза, чтобы не допустить переброски продовольствия, солдат и припасов через регион. Все поезда, уничтоженные Лоуренсом и его командой, все еще стоят посреди пустыни.

24. Неидеальный брак Жаклин и Джона Ф. Кеннеди

В течение того десятилетия, что Жаклин и Джон Ф. Кеннеди были женаты, им приходилось сталкиваться как с проблемами политики так и личных отношений. Однако, Жаклин, зная о самых известных отношениях Джона Ф.

Кеннеди на стороне с красавицей-блондинкой Мэрилин Монро, считала, что она была всего лишь одной из многих женщин, не шла на конфликт; была уверена, что он всегда вернется к ней.

25. Костюмированные артисты катаются на лошадях во время Хэллоуина 1920-х годов

В 1920-х годах люди, как и сейчас, наряжались на Хэллоуин в изысканные костюмы. Они даже своих лошадей наряжали. Какими бы жуткими ни казались эти фигуры, вполне вероятно, что они были частью парада или, возможно, карнавала, поэтому в них нет ничего особенно жуткого.

При этом, если бы эти скелеты в костюмах просто разъезжали посреди ночи в своих полных регалиях, это была бы совсем другая история. Уместно ли вернуть этот стиль? Это что-то, что нужно отложить на время? Это может быть идеальный костюм, если в вашем распоряжении есть лошади.

26. Невероятно дешевые цены на газ 1939 года

Подумайте только, что можно было подъехать к заправочной станции и использовать несколько лишних монет на прилавке, чтобы заполнить весь бак; такой была жизнь в 1939 году. Очевидно, из-за инфляции дела обстояли иначе; в 1939 году 16 центов были эквивалентны 2,87 доллара в текущих деньгах, что все еще разумно, особенно если вы живете в эпоху, когда бензин потребляет значительную часть вашего дохода.

Поскольку инфляция продолжала расти на протяжении всего двадцатого века, цены на газ резко выросли, и к 1970-м годам американцы с трудом исключали его из своей повседневной жизни, что, должно быть, было трудно понять этому сотруднику заправочной станции в 1930-х годах.

27. Мэрилин Монро развлекает тысячи солдат в Корее (1954)

После женитьбы на бейсболисте команды “New York Yankees” Джо Ди Маджио в Калифорнии в январе 1954 года Мэрилин Монро и ее новый муж отправились в Японию в медовый месяц. Находясь там, ДиМаджио пришлось посетить несколько бейсбольных клиник, и при этом ему пришлось лететь коммерческим рейсом в Корею. Монро использовала это время, чтобы развлечь дислоцированных там американских военнослужащих.

После сольного путешествия Монро стала увереннее в себе. После всего этого опыта путешествий в одиночестве она почувствовала себя успешной. Благодаря 10 выступлениям, которые она провела за четыре дня, она убедилась, что преодолела страх сцены и почувствовала, что может покорить любую сцену.

28. Смешная реакция Якини, детеныша гориллы в зоопарке Мельбурна, во время осмотра

Взгляните на эту фотографию Якини, реагирующей на холодный стетоскоп, если вам нужны дополнительные доказательства того, что люди сравнимы с обезьянами. Мы все там были: доктор пользуется своим ледяным стетоскопом, и создается впечатление, что вы попали в Антарктиду за считанные секунды.

Якини, родившийся в 1999 году и выросший в центре внимания, живя в зоопарке Верриби в Мельбурне, сейчас является лидером. По словам его опекуна, Кэт Томпсон, когда Якини стал старше, он бросил вызов своему отцу на роль лидера. Борьба длилась много месяцев, но была деликатной – больше напоминала противостояние воли, чем мускулов. Приятно наблюдать, как окупается тяжелая работа.

29. Фотография сделана с участием комедийного дуэта Лорел и Харди

Имея за плечами безумное количество короткометражных и художественных фильмов, Лорел и Харди были одними из самых популярных комедийных дуэтов начала двадцатого века. Последний раз дуэт сыграл в кино в 1951 году, но к 1954 году мужская карьера практически прекратилась. В том году у Харди случился сердечный приступ, и в результате он сбросил 150 фунтов; в то же время он также боролся с раком.

Через год после того, как эта фотография была сделана, Харди перенес серию инсультов, которые оставляли его в коме до смерти в августе 1957 года. Стэн Лорел дал интервью об их связи через неделю после смерти своего компаньон и тепло отзывался о своем друге.

30. Красивый, но тяжелый для езды мотоцикл Steam Line KJ Henderson 1930 года

Похоже на байк, на котором ездит супергерой, не так ли? На мотоцикле было бы очень весело ездить, но модель Henderson Model KJ Streamline 1930 года была очень неудобной и сложной в управлении. В техническом плане мотоцикл был очень похож на Triumphs и Indian, которые производились в начале 1900-х годов.

Это, несомненно, было связано с тем, что велосипеды были проще в обращении и дешевле в производстве. Однако, глядя на этот байк, можно восхищаться изысканным стилем ар-деко. На ранних этапах разработки изогнутые панели мотоцикла имели форму, схожую с Chrysler Airflow.

31. Конрад Вейдт в роли Гуинплена, вдохновившего на создание «Джокера»(“The Joker”)

«Человек, который смеется», немой немецкий экспрессионистский фильм Пола Лени, настолько погружен во тьму, что его часто называют фильмом ужасов, а не мелодрамой. Гуинплен (Конрад Вейдт), звезда путешествующего карнавального шоу, который в результате несчастного случая остался с вечной улыбкой, – это персонаж, который все помнят по фильму.

Его роль в фильме запомнилась как устрашающая, так и за то, что она оказала влияние на Джокера из Бэтмена DC. В оригинальных концепциях Джокера мы можем увидеть определенное визуальное влияние Вейдта, вплоть до его прически. Несмотря на то, что личность персонажа с годами развивалась, Джокер всегда был похож на «Человека, который смеется».

32. Антонио Ла Кава и его знаменитая "Il Bibliomotocarro"

Найти достойную книгу может быть сложно, если вы не живете в большом городе, поэтому такие люди, как Антонио Ла Кава, так вдохновляют. С 2003 года этот учитель на пенсии возил свой «Il Bibliomotocarro» по всей южной Италии, доставляя книги как молодежи, так и взрослым. Он играл на музыкальном инструменте, чтобы объявить о своем прибытии, а затем позволял всем, кто находится поблизости, просматривать свои книги.

Когда Ла Каву спрашивали, почему он это делает, он говорил, что чтение должно доставлять удовольствие, а не быть рутиной, и что равнодушие к чтению часто начинается в школах, когда навыку обучают, но не прививают склонность.

33. Модель Голди Джеймисон Конклин из местного племени сенека

Конклин выросла в заповеднике Аллегани на юго-западе Нью-Йорка, где она была членом племени индейцев сенека. Однако эти фотографии отображают превращение красивой девушки с детством в резервации в современную девушку.

Фотография Конклин была сделана в рамках маркетинговой кампании Cattaraugus Cutlery Company из Литл-Вэлли в Нью-Йорке для своих лезвий «Индийский бренд»(“Indian Brand”), на которой она была одета в традиционный головной убор и костюм по этому случаю. Однако о Конклин мало что известно, кроме того факта, что она умерла в 1974 году, прожив относительно долгую жизнь.

34. Холодный снежный рассвет в Лондоне (1950-е)

Англия не славится прекрасной погодой. Даже когда нет дождя и облачности, на улице идет снег и мороз. Однако никакая неприятная погода не может помешать выносливым лондонцам выполнять свою работу.

На фотографии джентльмен пересекает заснеженный Вестминстерский мост, переброшенный через Темзу в центре Лондона. Только что проехал культовый лондонский двухэтажный автобус, и вдалеке люди могут увидеть знаменитую башню с часами, известную как Биг-Бен, который “наблюдает” за ними.

35. Робин Уильямс и его фанаты у приюта в Бостоне (1988)

Когда Робин Уильямс был не на сцене или перед камерой, он отдавал себя тем, кто не мог себе многого позволить. Помимо своей роли одного из ведущих Comic Relief, программы, которая собирала миллионы долларов для нуждающихся, Уильямс посвящал свое свободное время помощи бездомным. Мэр Рэй Флинн сказал, что всякий раз, когда Робин был в городе, всегда можно было рассчитывать, что он приедет и проведет время с теми, кому повезло меньше.

Как сообщала CBS (CBS Broadcasting Inc. — американская телерадиосеть), Флинн сказал, что он был «феноменальным», рассказал как Роберт посещал приют на Лонг-Айленде, недавно построенную им больницу и приют для бездомных в Бостоне. Он просто развлекал бездомных, а также персонал.

36. Джон Матушак берет на себя роль Ленивца в фильме 1985 года «Балбесы»

Ленивец, огромный и уродливый брат Фрателли, был одним из самых милых персонажей в фильме 1985 года «Балбесы», в котором Джон Матушак сыграл главную роль. Однако, защитник NFL(Национальная футбольная лига) ростом 6 футов 8 и весом 280 фунтов наиболее известен своими двумя победами в Суперкубке с «Окленд / Лос-Анджелес».

Визажисты часами работали над тем, чтобы превратить Джона Матушак в уникального, непонятого монстра, поедающего закуски в Бэйби-Рут баре. Аудитория сочувствует Ленивцу, с которым плохо обращалась его семья, и они болеют за него, когда он помогает Балбесам найти сокровище и сбежать.

37. Цветное фото Великой Княгини Елизаветы Федоровны (1887 г.)

Елизавета Федоровна была, пожалуй, самой трагичной из всех королевских особ викторианской и эдвардианской эпох. В 1884 году она вышла замуж за Сергея, сына Александра II, родившегося 1 ноября 1864 года. В 1891 году она переехала в Санкт-Петербург и приняла русское православие. После смерти Сергея в 1905 году Елизавета перестала есть мясо, продала свое имущество и основала женский монастырь для помощи больным и престарелым в Москве. Из-за этого она не имела политического влияния.

В 1918 году она была заключена в тюрьму по приказу Ленина и сослана в Пермь, а затем переведена в Екатеринбург, а затем в Алапаевск. Затем ее с завязанными глазами доставили в заброшенный железный рудник и отправили в шахту, где она умерла мучительной смертью.

38. Изменение размера отверстия для пончика

Для всех тех, кто когда-либо задавался вопросом, как размер отверстия в пончике изменился с течением времени, удивительно, что эти данные были задокументированы, как показано на историческом изображении ниже. За 21 год отверстие в центре бублика увеличилось с 1 ½ дюйма до дюйма в диаметре.

Хотя диаграмма с этой информацией немного необычна, никто из нас, вероятно, не будет жаловаться на такое уменьшение размера, поскольку чем меньше дырка от пончика, тем больше пончик. Вполне вероятно, что форма пончика 1927 года действительно предназначалась для того, чтобы окунуть его в напиток, поэтому у него есть более крупное отверстие.

39. Актеры озвучивания персонажей «Арахиса»

На этом уникальном снимке, сделанном в 1960-х годах, изображен актерский состав «Арахиса», исполняющий свои реплики в студии звукозаписи. Создатель популярного комикса Чарльз Шульц считал очень важным, чтобы его юные персонажи оживали с помощью реальных детских голосов.

Все персонажи были сняты с детьми, которые были примерно того же возраста, что и их возраст в комиксах. Кэти Стейнберг, сыгравшая младшую сестру Чарли Брауна Салли, было всего 4 года, когда ее взяли на эту роль.

40. 1940-е Принцесса Елизавета в 14 лет

Хотя королева Елизавета II была королевой Англии в течении 69 лет, было время, когда она была всего лишь принцессой. Здесь мы видим редкую фотографию известной принцессы в юном возрасте всего 14 лет.

В подростковом возрасте принцесса Елизавета устраивала пантомимы на Рождество, вырученные от которых деньги пойдут на покупку пряжи для военной формы за счет Королевского шерстяного фонда (Queen’s Wool Fund). Принцесса появилась в своей первой радиопередаче в 1940 году в программе BBC Детский час (Children’s Hour), в которой она обратилась к детской аудитории после блицкрига.

41. Версия LinkedIn 1930-х годов

Сегодня найти работу можно так же просто, как искать позиции в Google, LinkedIn, Indeed и других полезных сайтах с вакансиями. На этой исторической фотографии мы видим джентльмена, пытающегося продвигать свои навыки с помощью прикрепленного к спине плаката во время Великой депрессии.

Великая депрессия в октябре 1929 года опустошила фондовый рынок и американскую экономику. Этот человек представляет миллионы американцев, которые напрямую пострадали от экономического краха и остались без работы на несколько месяцев вперед.

42. Кот Билла Клинтона стал знаменитостью в 1992 году

В это время Билл Клинтон был просто губернатором Арканзаса, за год до того, как он стал президентом Соединенных Штатов. Как кандидат в президенты в 1992 году Клинтон должен был оказаться в центре внимания. Однако здесь мы видим, как его кот по имени Сокс крадет шоу.

Папарацци были повсюду, пытаясь запечатлеть идеальный образ кота будущего президента. В 1993 году Сокс переехал в Белый дом и стал довольно популярным домашним животным. У него даже была собственная видеоигра, и в то время он “отвечал” на письма детей.

43. Джордж Бернард Шоу возле своей «солнечной» писательской хижины

Шоу написал пьесу, по которой он был наиболее известен, проживая в течение 40 лет в «Shaw Corner» в районе Хартфордшир Айот-Сент-Лоуренс. Несмотря на то, что у него дома был кабинет с пишущей машинкой Remington, Шоу большую часть своих произведений написал в сарае, которое он назвал «Лондон», у подножия своего двора. Помимо интригующего названия, писательская хижина Шоу была построена уникально. Он был сконструирован так, чтобы ее можно было двигать, чтобы Шоу мог разворачивать окно к солнцу, работая при естественном освещении.

У мистера Шоу, согласно статье в журнале Modern Mechanix 1932 года, был план, чтобы свет освещал его все время, пока он работал. На своей территории он построил крошечную хижину на вращающейся платформе. Когда утреннее солнце уходило, он просто прижимался плечом к стене хижины, заставляя согревающие лучи проходить под нужным углом через его окно. Идея мистера Шоу направить на него свет была элементарной мерой комфорта, а не диковинной идеей.

44. Джон Леннон нюхает бутылку колы, 1964 год

Речь не идет о коксе! По крайней мере, не в 1964 году, когда была сделана эта фотография. Общеизвестно, что бывший битл Джон Леннон был заядлым наркоманом с конца 1960-х годов до своей смерти в 1980 году.

На самом деле ходили слухи, что Леннон планировал сделать косметическую операцию, чтобы починить перегородку носа, которая была повреждена, но этого не произошло. Не только Леннон страдал от зависимости; Стиви Никс из Fleetwood Mac также стал жертвой этой гнусной привычки.

45. Молодая Анна Николь Смит и ее престарелый муж Дж. Ховард (нефтяной магнат)

Из ряда вон выходящее… само собой разумеется. Когда она встретила своего будущего мужа, 86-летнего миллионера, Анна Николь Смит была молодой и привлекательной. Анна пыталась опровергать сообщения о браке по расчету и пара настаивала на браке по любви. Однако их брак был недолгим и имел болезненный конец.

Супруг Анны скончался 4 августа 1995 года, и ее часть состояния покойного мужа оказалась втянутой в долгую судебную тяжбу. Вскоре после смерти мужа Анна Николь Смит воссоединилась с ним после смерти. Она скончалась в своем гостиничном номере в Голливуде, штат Флорида, в 2007 году.

46. Мата Хари, голландская танцовщица 1910-х годов

Мата Хари – сценическое имя голландки Маргареты Гертруиды МакЛауд. Мата Хари была экзотической голландской танцовщицей, и ее красота вошла в историю. Многие женщины долгие годы пытались имитировать ее неповторимый образ.

Помимо танцев, Мата Хари, как полагают, также была замешана в шпионаже. Хотя она призналась французам, что была немецким шпионом, никакие записи не могут подтвердить или опровергнуть ее причастность.

47. Фрэнк Лентини, трехногий мужчина

В 1889 году в Италии родился Франк Лентини с тремя ногами и четырьмя ступнями. Эта генетическая редкость известна как рождение от паразитического близнеца, когда близнецы начинают развиваться во время беременности, но не расходятся.

Из-за своей редкой внешности Фрэнк Лентини начал карьеру артиста шоу под названием «Великий Лентини». Он продолжил выступать с Цирком братьев Ринглинг, а также с Барнумом и Бейли.

48. Неандертальцы

Это историческое изображение представляет собой визуализацию того, как могли выглядеть неандертальцы, согласно выкопанным костям и другим данным, найденным около 1920 года Полевым музеем естественной истории(Тhe Field Museum of Natural History).

Согласно недавним исследованиям, до 3 процентов генетического кода современного человека могут быть связаны с кодом неандертальца. ДНК неандертальца может влиять на некоторые наши черты, такие как быть ночной совой, быть капризным и одиноким.

