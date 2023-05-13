Причудливые иллюстраций животных в лирических сюжетах на керамической посуде

Обычные тарелки и миски превращаются в произведения искусства Кристиной Саттон, также известной как Little Bird Painting. Живя в Монтане, она использует красоту своего природного окружения в качестве вдохновения для причудливых иллюстраций животных. Изображения выполнены в очаровательном стиле, напоминающем традиционные техники гравюры.

От величественных летающих сов до пушистых лис, ее искусство представляет собой множество тварей, обычно обрамленных границей флоры. В то время как персонажи различаются в каждом творении, произведения Саттона объединяет уникальная эстетика и ограниченная цветовая палитра черного, желтого, красного и синего цветов. В то время как черный служит основным цветом, другие оттенки служат украшением цветов, распускающихся на лозах. В сочетании с белой керамикой это сочетание приводит к тарелкам и мискам, на которые приятно смотреть.

Художественный опыт Саттона связан с живописью и гравюрой. «Я очень люблю народное искусство, и я думаю, что меня вдохновляют животные и растения в моей собственной среде дома и в горах Монтаны. Мне также очень нравится заниматься гравюрой, и я думаю, что многие изображения на моей глиняной посуде я разработал с помощью блочной печати», — говорить художник.

Источник: littlebirdpainting

Источник: https://animalworld.com.ua/news/prichudlivyje-illjustracij-zhivotnyh-v-liricheskih-sjuzhetah-na-keramicheskoj-posude