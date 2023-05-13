НОВОСТИ МИРА
Olympic BMX Academy обучает детей в Малайзии
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат на канале Пекин-Ханчжоу
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards в Техасе
Фото: AP/ТАСС
Последствия израильских авиаударов по Газе
Фото: EPA/Vostock-photo
Члены организации "Люди за этичное обращение с животными" организовали акцию протеста в Калькутте, Индия
Фото: Debarchan Chatterjee/NurPhoto via Getty Images
Активность вулкана Мерапи в Индонезии
Фото: Zuma/ТАСС
Команда парашютистов армии США совершила прыжок в ознаменование 50-летия окончания войны во Вьетнаме
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение рапса в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Мигранты пробираются через заросли на реке Рио-Гранде, чтобы въехать в Соединенные Штаты
Фото: Joe Raedle/Getty Images
Национальный парк Бардия в Непале
Фото: Zuma/ТАСС
Детеныш кенгуру в птичьем парке в Северной Германии
Фото: Bernd Wustneck/picture alliance via Getty Images
Неделя моды в Боготе, Колумбия
Фото: EPA/Vostock-photo
Предаукционный показ топ-лотов ювелирных торгов Sotheby’s в Женеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Район Бейт-Лахия в Газе
Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images
Конкурс сыров в церкви Святой Марии, Великобритания
Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images
Курорт Цинновиц на Балтийском море
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images
Пятый этап велогонки "Джиро д’Италия" в Салерно
Фото: EPA/Vostock-photo
Дети на Красной площади
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве в Милане
Фото: Zuma/ТАСС
Шоу верховой езды в Марокко
Фото: EPA/Vostock-photo
Школьники участвуют в учениях по экстренной эвакуации. 12 мая в Китае отмечается Национальный день предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствий.
Фото: VCG/ТАСС
Еженедельная общая аудиенция Папы Франциска в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
В швейцарской деревне Бриенц-Бринзаульс объявлена эвакуация из-за риска обвала горной породы
Фото: AP/ТАСС
Накануне прошел первый полуфинал 67-го конкурса песни "Евровидение" в Ливерпуле. На фото: британско-албанская певица Рита Ора.
Фото: EPA/Vostock-photo
Протесты после ареста бывшего премьер-министра в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Покрытое цветущей бугенвиллеей здание в китайском Куньмине
Фото: Li Jiaxian/China News Service/VCG
Праздничное шествие в храме Партасарати в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Chanel Cruise 2023/2024 в Лос-Анджелесе
Фото: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images
Зимородок в районе турецкой Бурсы
Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images
Профсоюзная конфедерация работников образования протестует в Бухаресте
Фото: EPA/Vostock-pho
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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