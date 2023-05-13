НОВОСТИ МИРА

Olympic BMX Academy обучает детей в Малайзии

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат на канале Пекин-Ханчжоу

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

58-я церемония вручения премии Academy of Country Music Awards в Техасе

Фото: AP/ТАСС

Последствия израильских авиаударов по Газе

Фото: EPA/Vostock-photo

Члены организации "Люди за этичное обращение с животными" организовали акцию протеста в Калькутте, Индия

Фото: Debarchan Chatterjee/NurPhoto via Getty Images

Активность вулкана Мерапи в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

Команда парашютистов армии США совершила прыжок в ознаменование 50-летия окончания войны во Вьетнаме

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение рапса в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Мигранты пробираются через заросли на реке Рио-Гранде, чтобы въехать в Соединенные Штаты

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Национальный парк Бардия в Непале

Фото: Zuma/ТАСС

Детеныш кенгуру в птичьем парке в Северной Германии

Фото: Bernd Wustneck/picture alliance via Getty Images

Неделя моды в Боготе, Колумбия

Фото: EPA/Vostock-photo

Предаукционный показ топ-лотов ювелирных торгов Sotheby’s в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Район Бейт-Лахия в Газе

Фото: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Конкурс сыров в церкви Святой Марии, Великобритания

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Курорт Цинновиц на Балтийском море

Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Пятый этап велогонки "Джиро д’Италия" в Салерно

Фото: EPA/Vostock-photo

Дети на Красной площади

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве в Милане

Фото: Zuma/ТАСС

Шоу верховой езды в Марокко

Фото: EPA/Vostock-photo

Школьники участвуют в учениях по экстренной эвакуации. 12 мая в Китае отмечается Национальный день предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствий.

Фото: VCG/ТАСС

Еженедельная общая аудиенция Папы Франциска в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

В швейцарской деревне Бриенц-Бринзаульс объявлена эвакуация из-за риска обвала горной породы

Фото: AP/ТАСС

Накануне прошел первый полуфинал 67-го конкурса песни "Евровидение" в Ливерпуле. На фото: британско-албанская певица Рита Ора.

Фото: EPA/Vostock-photo

Протесты после ареста бывшего премьер-министра в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Покрытое цветущей бугенвиллеей здание в китайском Куньмине

Фото: Li Jiaxian/China News Service/VCG

Праздничное шествие в храме Партасарати в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Chanel Cruise 2023/2024 в Лос-Анджелесе

Фото: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

Зимородок в районе турецкой Бурсы

Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images

Профсоюзная конфедерация работников образования протестует в Бухаресте

Фото: EPA/Vostock-pho

Источник: https://www.interfax.ru/photo/