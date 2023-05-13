Кто ввел моду на черные зубы в средневековой Европе, и Как людям удавалось бороться с эпидемиями в темные времена

Белые и крепкие зубы – это залог отменного здоровья и красоты. По крайней мере, в наше время многие стремятся к такому идеалу. А вот в средневековой Европе была мода на черные зубы, да и никто толком не знал, как их правильно лечить. Ради высокого социального статуса некоторые светские дамы даже носили что-то похожее на брекеты. Все что угодно, только бы не потерять свои зубы. Да и вообще, медицина в Средневековье была в плачевном состоянии. Знаний и практических навыков не хватало, чтобы эффективно лечить болезни. А эпидемии уносили миллионы жизней. В современном мире все иначе.

Черные зубы и стоматологи-варвары

Сахар и сладости провоцируют развитие кариеса.

В средние века черные зубы считались признаком достатка, и даже красоты. Все дело в том, что богатые люди могли себе позволить сахар и сладости, который стоял очень дорого. Это провоцировало развитие кариеса, который буквально «сжирал» зубы. Такая проблема была у дочери короля Англии Генриха VIII Елизаветы I. Юная 25-летняя королева выглядела очень молодо и была девственно чиста. А вот черные зубы не давали ей покоя. Как и многие девушки того времени Елизавета I пыталась отбеливать зубы, но вещества, входящие в состав таких средств, действовали агрессивно относительно эмали. Со временем ситуация становилась только хуже.

Королева нашла выход в свою пользу. Она ввела моду на черные зубы, и прекрасно себя чувствовала.

Черные зубы в моду ввела королева Елизавета 1.

Зубы в Средневековье тоже болели, и нужно было их лечить или вырывать. Сначала стоматологами были монахи, как самые образованные люди. Потом этим прибыльным делом стали заниматься парикмахеры. Кстати, со временем, они не только брили и подстригали, но и вырывали зубы, и делали кровопускание. Дырки в зубах не принято было пломбировать как в наше время. Считалось, что их выгрызают черви, с которыми боролись варварскими способами. Их заливали горячим воском или кислотой, прижигали каленым железом. Считалось, что боль так тоже можно было победить.

Зубы предпочитали не лечить, а вырывать, оглушив пациента по голове.

Поскольку средневековые стоматологи даже не подозревали о существовании анестезии, то обезболивали эту процедуру не менее чудовищным способом. Или пациент героически терпел все манипуляции, или его били по голове, чтобы тот лишился на время чувств. Зато у деревенской бедноты с зубами практически не было таких проблем. В пищу крестьяне употребляли жесткую и сырую пищу. А это делало зубы белыми и крепкими. Правда, в деревнях долгожителей практически не было, а большая часть населения умирало до 40 лет.

Тайна лучезарной улыбки Анны д’Алегр

В 1988 году группе французских археологов удалось обнаружить в замке Лаваль свинцовый гроб с забальзамированным трупом внутри. При исследовании оказалось, что это вдова графа Лаваля Анна д’Алегр. Правда, полные исследования удалось провести только через 37 лет. То, что удалось обнаружить, было сенсацией.

Анна д’Алегр была красивой женщиной с высоким социальным статусом. / Фото:stomatologclub.ru

Эта женщина относилась к высшим кругам французской знати Средневековья. Анна д’Алегр аристократка, графиня, протестантка, и женщина, которая тщательно следила за своей внешностью. А ведь здоровые красивые зубы – это составляющая часть красоты для женщины. Несмотря на то, что Анна осталась молодой вдовой в 21 год, она вышла второй раз замуж за губернатора Нормандии. Но беззаботной жизнь аристократки не была. Всему виной беспрерывная борьба между католиками и протестантами (она была протестанткой), страх за свою семью, держали ее в постоянном стрессе. Это сказалось со временем на здоровье женщины.



Чтобы зубы не выпали в результате осложнения после пародонтита, Анне стягивали их золотой проволокой.

У Анны начал активно развиваться пародонтит с перспективой потери зубов. Но разве светская львица могла себе позволить такое легкомыслие. Беззубая женщина могла раз и навсегда потерять высокий социальный статус. Экспертам удалось выяснить, что графине вставили вместо резца зуб из слоновой кости. Но это еще не все. Чтобы не потерять уже шатавшиеся несколько зубов, ей их стянули золотой проволокой. Получилось, что-то напоминающее брекеты. В то время не было никаких средств анестезии. Поэтому только можно предположить, какую боль испытывала Анна ради своей красоты.

К сожалению, все усилия сохранить зубы целыми, закончились плохо. Как такового лечения не было, а золотая проволока давала только косметический эффект. Кроме того, она плохо удерживала зубы, если ее регулярно не подтягивали. А это еще больше расшатывало другие зубы. Эксперты утверждают, что отсутствие зубов изменяет речь человека, делая ее «развратной». Вот на какие жертвы могла пойти светская львица ради своей репутации.

Жить или не жить, вот в чем вопрос

Чтобы помочь человеку избавиться от той или иной болезни, нужны были знания и опыт. У врачей средневековой эпохи оставался только скудный опыт античного врачевания, а вот серьезной теоретической базы, подкрепленной основательной практикой, не было. Профессиональная медицина только начала развиваться.

В те времена мнение церкви было главенствующим и звучало, как: « Все болезни и страдания человек получает как расплату за грехи». Болезни лечили целительными иконами и молитвами. В большинстве случаев это не давало никакого результата, усугубляя состояние или приводя к летальному исходу. Другое дело сельские знахари, которых церковь считала представителями нечистой силы. Их умения называли колдовством. Поэтому от таких церковь призывала избавляться, сжигая прилюдно на костре. А ведь эти знахари лечили хвори с помощью трав, правильного питания и активности.

Сельские знахари умели лечить людей, но были неугодны церкви.

Помочь справиться с той или иной болезнью могли и евреи-лекари. Они читали специальные книги, владели знаниями по медицине Древнего Востока. В отличие от сельских лекарей еврейские врачи умели определить пульс, делать кровопускание, промыть желудок и многое другое. Они помогали страждущим пациентам избавиться от несложных болезней. К сожалению, они были вовсе бессильны перед серьезными заболеваниями и вспышками эпидемий.

Хирургия, кровопускание, болезни и эпидемии

К хирургическому вмешательству прибегали крайне редко, из-за отсутствия анестезии, знаний и опыта. / Фото:www.mirf.ru

К хирургическому вмешательству в Средневековье прибегали в самом исключительном случае. Во-первых, такие специалисты должны были знать не только в совершенстве анатомию тела, но и владеть большим багажом дополнительных знаний. Одно время в этом направлении работали монахи, но потом на это был наложен строгий запрет. Если проводилась хирургия (например, вырывание зуба, трепанация черепа, удаление катаракты и другое), то никакой анестезии не было. Можно было только представить, на какие муки соглашался больной ради выздоровления.

Хотя обезболивающие средства все — таки существовали. Иначе пациенты умирали бы от болевого шока. Больным давали выпивать зелья из белены или болиголова, уксуса или опия. Если его неправильно приготовить, то смерти было не избежать. Ближе к XIV веку алхимик Парацельс открыл эфир. Тем самым избавив пациентов от страданий и опасности.

Дырки в зубах не пломбировали, считая, что эта проделки червя, которого нужно прижигать железом или заливать кислотой. / Фото:sundukistorii.blogspot.com

Самыми страшными болезнями средневековой эпохи были вспышки ветряной оспы, чумы, холеры и полиомиелита. От них умирали миллионы людей независимо от социального статуса и возраста. Лекарства от этой напасти удалось найти только к XVIII-XIX веку. Обуздать эпидемии удавалось только с помощью строжайшего карантина, налаженного питания и отменными санитарными условиями. Ведь вспышки происходили из-за того, что люди жили в полной антисанитарии. По улицам бегали крысы, выливались канализационные отходы, вода и пища была заражена.

Средневековые врачи не могли остановить эпидемии, которые уничтожали миллионы жизней.

Раны и деликатную проблему геморрой прижигали (часто раскаленным железом). Медицина явно не для слабонервных людей. Очень популярный метод лечения пациентов было кровопускание. В этом случае вскрывали вену, выпуская немного крови, или подсаживали на кожу пиявки. Считалось, что кровопускание нужно для очистки организма, а значит, это помогало избавиться и от недугов. Также использовали различные методы для очищения организма. На протяжении всей истории человечества медики делали невозможное.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270323/55823/