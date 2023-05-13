«Андрюша» — наследник знаменитой «Катюши», о котором почти никто не слышал

«Катюша» – едва ли не самая известная артиллерийская система времён Великой Отечественной войны. Она внесла огромный вклад в победу над фашизмом и заслужила видное место в истории. Ближе к концу войны использовалась и другая система залпового огня, более эффективная, которую по аналогии назвали «Андрюшей». Правда, о её существовании сейчас вспоминают незаслуженно редко.

Ракетами по врагу

БМ-13 «Катюша». / Фото: drikus.club

БМ-13, которую сейчас все знают под именем «Катюша», стала первой в военной истории реактивной системой залпового огня. Она оснащалась шестнадцатью реактивными снарядами калибра 132 миллиметра, снаряжёнными пятью килограммами взрывчатки, и всё это за несколько секунд улетало на позиции врага. Большая дальность поражения и мощность заряда быстро сделали РСЗО главенствующим видом вооружения на поле боя. Одновременный залп из десятка установок покрывал огромную площадь, поражая живую силу противника, боевую технику и укрепления.

БМ-13 «Катюша». / Фото: foto-ram.ru

Впрочем, у реактивных снарядов М-13 были и недостатки, к примеру, слишком маленький заряд, разрушавший далеко не все укрепления нацистов. Работа над этой проблемой заняла несколько лет, и в 1944 году появился на свет БМ-31-12 «Андрюша», способный перекопать любые блиндажи и вбить в землю любую технику. Хоть его и считают преемником «Катюши», но в них много различий, и главное – совершенно новый реактивный снаряд.

Новый снаряд

БМ-13 «Катюша». / Фото: livejournal.com

Реактивные снаряды М-13 для «Катюши» были разработаны в 1939 году. От обычных они отличались наличием твердотопливного реактивного двигателя в хвостовой части, а их полёт обеспечивали стабилизаторы. Боевая часть состояла из 4,9 килограмма тротила и оболочки, разлетавшейся веером осколков. Осколочно-фугасный снаряд причинял серьёзные разрушения и представлял большую опасность для живой силы противника, но этого было недостаточно.

Реактивный снаряд М-30. / Фото: alternathistory.com

Очередной разработкой стал реактивный миномётный снаряд М-30. Перед инженерами стояла сложная задача – усилить разрушительную мощь, а для этого требовалось увеличить количество взрывчатки в боевой части. На тот момент промышленность находилась не в том положении, чтобы создавать новые производственные линии практически с нуля, поэтому решили взять за основу реактивный снаряд М-13 от «Катюши» и модернизировать его конструкцию.

Реактивный снаряд М-30 и его модификации. / Фото: kpopov.ru

Двигатель и хвостовую часть оставили нетронутыми, чтобы упростить дальнейшее производство, а вот боевую часть переделали. В уже существующий объём невозможно было вместить больший объём тротила, поэтому головной отсек увеличили в диаметре до 300 миллиметров. Получившаяся «гуля» вмещала в себя 28,9 килограмм взрывчатки, сам снаряд стал короче, но тяжелее, его вес составил 72 килограмма. Если оригинальный М-13 мог преодолеть расстояние свыше 8 километров, то новый только 2800 метров, что было большим недостатком.

Пусковая установка М-30. / Фото: guns.allzip.org

Тем не менее новый миномётный реактивный снаряд поступил на вооружение. Правда, его невозможно было адаптировать для пусковой установки БМ-13 «Катюша», он оказался чересчур большим. Идею системы запуска позаимствовали у немцев: каждый снаряд помещался в отдельную укупорку (ящик). Фактически он представлял собой деревянный каркас из брусьев с креплениями для реактивной мины. Ящик использовался и для транспортировки, и для запуска, выполняя роль направляющих во время залпа. Конечно, точность оставляла желать лучшего, она упала в два раза, но огневая мощь оказалась выше всяких похвал. Да и противник был шокирован новым оружием. Всё дело в том, что фиксаторы раскрывались не всегда, и во время выстрела ящик улетал вместе со снарядом. Немцы потом долго рассказывали, что русские стреляют по ним сараями.

БМ-31-12 «Андрюша»

Реактивный снаряд М-31. / Фото: panoramapro.ru

Новое оружие получилось мощным, но недостаточно эффективным. Из-за недостаточной точности для уничтожения немецких позиций требовалось выпустить сотни снарядов, а долгая подготовка к стрельбе и непосредственная близость к противнику делали использование М-30 очень опасным. Поэтому инженеры не остановились на достигнутом и разработали новую модификацию реактивной мины, М-31.

РСЗО БМ-31-12. / Фото: drikus.club

Она была очень похожа на предыдущую, но при этом имела целый ряд улучшений. Главное из них – усовершенствованный твердотопливный двигатель. С его помощью снаряд разгонялся до гораздо больших скоростей, невзирая на увеличенный вес в 92,4 килограмма. Дальность при этом тоже выросла до 4,3 километра. Теперь для увеличения эффективности требовалась только мобильная платформа, с которой можно было бы быстро запускать новые реактивные снаряды, не опасаясь при этом удара противника во время подготовки.

РСЗО БМ-31-12. / Фото: waralbum.ru

В качестве основы для неё взяли грузовик Studebaker US6 и смонтировали на нём пусковую установку, построенную по аналогии с деревянными ящиками-укупорками. Фактически для отдельного снаряда предназначался собственный «ящик» с направляющими, их уложили в два ряда по шесть штук.

РСЗО БМ-31-12. / Фото: auto.mirtesen.ru

На один полный залп требовалось около 10 секунд, после чего пусковая установка быстро сворачивалась и уезжала. На перезарядку «сот» новыми реактивными снарядами требовалось примерно 15 минут. Новая техника была принята на вооружение в 1944 году.

Источник: https://novate.ru/blogs/120523/66340/