25 талантливых и красивых архитектурных сооружений

Архитекторы, создавшие эти шедевры, не зря ели свой хлеб. Здесь вы увидите и старые постройки, и современные небоскребы и общественные здания, которые определенно можно назвать уникальными. Они притягивают к себе взгляд, вдохновляют и вызывают благоговейный трепет. Итак, представляем коллекцию сабреддита Sexy Buildings.

1. Замок в Осаке, Япония



2. Дом Бальо (Антонио Гауди) в Барселоне, Испания



3. Небоскрёб Seocho Garak Tower East (130 м, 24 этажа), Сеул, Южная Корея



4. Общественный туалет, Уреддплассен, Норвегия, дизайн Haugen/Zohar, 2018 г.



5. Шэньчжэнь, Китай



6. Морской Никольский собор (Кронштадт), Россия



7. Новая аптека в Риге



8. "Капустный квартал". Париж, Франция. Десять 15-этажных башен с балконами-лепестками



9. Лума Арль. Часто называют архитектурной глупостью. Или банкой из-под газировки. Арль, Франция



10. Налоговая инспекция, Нидерланды



11. Отель Shoreditch в Лондоне



12. Офисное здание Илот Балморал, Монреаль



13. Здание в городе Орхус, Дания



14. L’arbre Blanc в Монпелье, Франция



15. Художественный музей камня Фэнъин, Чунву, Китай, дизайн Гоа, 2018 г.



16. Norddeustche Landesbank, Ганновер, Германия



17. Национальная библиотека, Минск, Беларусь



18. Далат, Вьетнам



19. Сиднейский оперный театр, Сидней



20. Вэньчжоу, Китай



21. Центр исполнительских искусств в Пекине



22. Башня Либескинд в Милане, Италия



23. Здание в Лондоне



24. Офисное здание Flow, Прага



25. Большая мечеть Аль-Джаббар, Индонезия



Источник: https://nevsepic.com.ua/arhitektura/36112-25talantlivyh-ikrasivyh-arhitekturnyh-sooruzheniy-26-foto.html