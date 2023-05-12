США готовятся к наплыву мигрантов

Пентагон отправил 1,5 тыс. военных для укрепления безопасности на южной границе США, где скопились сотни тысяч беженцев. Американская администрация анонсировала с 12 мая отмену требования об обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну иностранных граждан. Данные ограничение позволяли американским властям отказывать во въезде в страну через ее южную границу десяткам тысяч мигрантов, которые прибывают из государств, имеющих неблагополучную обстановку по ковиду.

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: АР/ТАСС

Фото: John Moore/Getty Images

Фото: John Moore/Getty Images

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6240/64636