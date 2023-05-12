Остров Чамп (Земля Франца-Иосифа)- таинственные каменные шары — следы Гипербореи?

Остров Чамп является одним из многочисленных островов арктического архипелага Земли Франца-Иосифа, который относится к наиболее удалённым уголкам России и практически не изучен.

Территория этого острова относительно невелика (всего 375 кв.км), и привлекательна не столько живописными, нетронутыми цивилизацией, арктическими пейзажами, сколько загадочными каменными шарами довольно внушительных размеров и идеально круглой формой, которые заставляют теряться в многочисленных догадках относительно их возникновения на этих необитаемых землях.

Остров усеян множеством странных круглых камней разного размера – от превышающих человеческий рост до совсем мелких – с пинг-понговый шарик; часть представляет собой идеальные пушечные ядра. Многие камни из-за воздействия сильного ветра, воды и низких температур потеряли округлую форму, став похожими на булыжники.

Валуны идеально круглой формы, разбросанные по всему острову, будто бы вырастают из-под земли. Тающие ледники обнажают поверхность острова, вымывая округлые формы. Они явно не вулканического происхождения, а в некоторых из них учёные даже обнаружили зубы древних акул.

Размеры многих шаров достигают нескольких метров (некоторые из них сложно охватить полностью даже троим людям), хотя, встречаются здесь и каменные шарики идеально круглой формы от нескольких сантиметров в диаметре.

Одни шары словно прикопаны в земле, другие просто стоят на поверхности. Здесь также можно обнаружить немало камней, которые больше похоже на булыжники, – под воздействием ветра, воды и холода они утратили свою идеальную округлость. Когда смотришь на эту удивительную картину, то создаётся такое впечатление, будто здесь когда-то играли в футбол некие великаны.

На сегодняшний день существует несколько теорий происхождения этих загадочных шаров, хотя, каждая из них неидеальна, и в целом не даёт ответа на многочисленные вопросы, связанные с этими загадочными объектами острова Чампа. По одной из версий, эти шары – результат обмывания водой обычных камней до столь идеально округлой формы. Но если с камнями небольших размеров эта версия ещё звучит правдоподобно, то в случае трёхметровых шаров как-то не очень убедительно.

Некоторые даже склонны считать, что эти шары – результат деятельности внеземной цивилизации или мифической цивилизации гиперборейцев. Официальной версии нет, и каждый побывавший на острове создаёт свою собственную теорию происхождения этих загадочных шаров.

Земля Франца-Иосифа — не единственное место на планете, где встречаются круглые камни. В Южной Америке и в Северной Европе они уже давно являются предметом пристального внимания геологов. В лесах Коста-Рики при вырубке деревьев под банановые плантации на каменные шары натыкались то тут, то там. А осенью 2003 года корреспонденты нашли огромное плато с шарообразными камнями на Мангышлаке.

Может это отголосок потерянной цивилизации Арктов?

Остров Чамп популярен среди туристов, отправляющихся в круиз по Арктике. Ледоколы специально останавливаются на несколько часов у острова, чтобы путешественники могли лично коснуться таинственных «мячей великанов» и получить незабываемые впечатления.

Источник: cont.ws

Источник: https://ecology.md/ru/page/ostrov-champ-zemlja-franca-iosifa-tainstvennye-kamennye-shary-sledy-giperborei/?fbclid=IwAR2gO7Sa9IrqJRXaQ-HXwgmlocMBGzaSrD-uuOksLXdcR215UN7T_AwfJxc