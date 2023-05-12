Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Забавные граффити на улицах Франции от Oakoak

Редко бывает что-то, что заставило бы нас остановиться и задуматься или вызвать чувство удивления. Вот почему уличные художники, такие как OakOak, используют свое творчество, чтобы пробудить нас от дневного сна и вдохнуть новую жизнь в общественные места.

OakOak — талантливый художник, создающий причудливое и игривое искусство на улицах Парижа. Его уникальный и творческий подход к искусству является освежающим отличием от обыденности и обыденности и способен вызывать радость и удивление в жизни тех, кто сталкивается с ним. Итак, без лишних слов, мы приглашаем вас исследовать творческие произведения искусства этого художника, разбросанные по всему городу.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/zabavnyje-graffiti-na-ulicah-francii-ot-oakoak

12.05.2023 - Posted by | Креатив...

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