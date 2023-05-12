«Воскрешение» вымерших существ

Исследовательская компания и разрабатываемое её одноименное программное обеспечение искусственного интеллекта Midjourney «воскресила» вымерших существ и показала давно исчезнувших представителей флоры и фауны. Среди них есть додо, кролик-крыса и гладкая ручная рыба, умеющая ходить.

Источник: hi-tech.mail.ru

Гладкая ручная рыба (Sympterichthys unipennis) — вымершая рыба с выпученными глазами и плавником на голове в виде ирокеза. Она могли передвигаться по дну «пешком» при помощи грудных и брюшных плавников.

Бескрылая гагарка (Pinguinus impennis) — вымершая крупная нелетающая птица, обитающая в северной части Атлантического океана и на юге, вплоть до северной Испании.

Джозефоартигасия (Josephoartigasia Monesi) — вымерший огромный грызун размером с лошадь.

Туллимонстр (Tullimonstrum) — вымершее водное существо с глазами на стебельках, длинным хоботом на голове и острыми как бритва зубами.

Сигиллярии (Sigillaria) — вымершие древовидные растения, размножающиеся спорами, содержащимися в шишках на концах их ветвей.

Лепидодендрон (Lepidodēndron) — вымершее древесное растение каменноугольного периода палеозойской эры.

Стеллерова корова (Hydrodamalis gigas) — вымершее крупное водное млекопитающее.&

Белоногая кроличья крыса (Conilurus albipes) — вымерший грызун, связанный с крысами, мышами и белками.

Артроплевры (Arthropleura) — вымершие членистоногие многоножки, жившие в Северной Америке и Европе примерно от 345 до 290 млн лет назад.

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/voskreshenie-vymershix-sushhestv.html