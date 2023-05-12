Алине Кабаевой – 40 лет.
Фото: Associated Press
2006 год
12 мая исполнилось 40 лет Алине Кабаевой – бывшей олимпийской чемпионке, победительнице чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, которая после ухода из большого спорта пошла в бизнес и политику, а позже (по сведениям издания "Проект", "Фонда борьбы с коррупцией" и ряда СМИ) стала матерью двух сыновей президента РФ Владимира Путина (родившихся в 2015 и 2019 годах).
2004 год
Алина родилась в Ташкенте, в семье спортсменов. Позже семья переехала из Узбекистана в Казахстан, а затем – в Россию. С 11 лет живет в Москве. Художественной гимнастикой занималась с раннего детства, став одной из самых титулованных российских спортсменок. Завершила спортивную карьеру в 2007 году.
С Владимиром Путиным, 2004 год
Является председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс". Была членом Высшего совета партии "Единая Россия" и депутатом Госдумы РФ.
2008 год
По некоторым оценкам, она – одна из самых богатых женщин путинской России, впрочем точных данных обо всем имуществе, которое принадлежит Кабаевой, нет.
Алина Кабаева (в центре) с Александром Карелиным и Марией Шараповой, 2014 год
В 2022 году после вторжения армии РФ в Украину Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Алины Кабаевой персональные санкции
2012 год
2004 год
2004 год
С Анатолием Карповым, 2007 год
С Иосифом Кабзоном, 2008 год
2010 год
2004 год
Алина Кабаева (в центре), Ирина Чачина (справа) и Анна Бессонова из Украины (слева), 2004 год
2014 год
2014 год
2004 год
2008 год
2006 год
2008 год
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12may2023/kabaeva_40.html
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