Алине Кабаевой – 40 лет.

Фото: Associated Press

2006 год

12 мая исполнилось 40 лет Алине Кабаевой – бывшей олимпийской чемпионке, победительнице чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, которая после ухода из большого спорта пошла в бизнес и политику, а позже (по сведениям издания "Проект", "Фонда борьбы с коррупцией" и ряда СМИ) стала матерью двух сыновей президента РФ Владимира Путина (родившихся в 2015 и 2019 годах).

2004 год

Алина родилась в Ташкенте, в семье спортсменов. Позже семья переехала из Узбекистана в Казахстан, а затем – в Россию. С 11 лет живет в Москве. Художественной гимнастикой занималась с раннего детства, став одной из самых титулованных российских спортсменок. Завершила спортивную карьеру в 2007 году.

С Владимиром Путиным, 2004 год

Является председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс". Была членом Высшего совета партии "Единая Россия" и депутатом Госдумы РФ.

2008 год

По некоторым оценкам, она – одна из самых богатых женщин путинской России, впрочем точных данных обо всем имуществе, которое принадлежит Кабаевой, нет.

Алина Кабаева (в центре) с Александром Карелиным и Марией Шараповой, 2014 год

В 2022 году после вторжения армии РФ в Украину Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Алины Кабаевой персональные санкции

2012 год

2004 год

2004 год

С Анатолием Карповым, 2007 год

С Иосифом Кабзоном, 2008 год

2010 год

2004 год

Алина Кабаева (в центре), Ирина Чачина (справа) и Анна Бессонова из Украины (слева), 2004 год

2014 год

2014 год

2004 год

2008 год

2006 год

2008 год

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/12may2023/kabaeva_40.html