Фотограф из Канады снимает диких животных, которые приспособились к жизни в городских условиях
Кори Арнольд — фотограф из Портленда, который сделал себе имя как фотограф дикой природы. Его работа исследует отношения между людьми и миром природы, уделяя особое внимание пустыне Аляски. Арнольд провел годы, документируя рыболовство в мире, но его последний проект «Одичавшие города» посвящен тому, как дикие животные адаптируются и процветают в городской среде. На фотографиях Арнольда запечатлена удивительная стойкость таких животных, как койоты, черные медведи и еноты, когда они перемещаются по бетонным джунглям и сосуществуют с людьми.
Cities Gone Wild — эта серия не только привлекла внимание любителей искусства и любителей дикой природы, но и получила признание критиков. На самом деле, проект недавно принес Кори Арнольду первое место в категории «Дикая природа и природа» на конкурсе Sony World Photography Awards 2023.
Источник: twitter
Источник: https://animalworld.com.ua/news/fotograf-iz-kanady-snimajet-dikih-zhivotnyh-kotoryje-prisposobilis-k-zhizni-v-gorodskih-uslovijah
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