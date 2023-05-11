Рисовал «пухляшей» и любил худых женщин: В чем секрет «раздутых» картин Фернандо Ботеро

Этот колумбиец по популярности вполне может состязаться с ещё одним знаменитым соотечественником Габриэлем Гарсия Маркесом. Фернандо Ботеро Ангуло – один из самых известных ныне здравствующих художников Латинской Амирики. И его картины невозможно перепутать с полотнами других мастеров – люди и предметы у Ботеро выглядят гипертрофировано объемными. И дело не в «широкой кости» и не в том, что «их раздуло».

Фернандо Ботеро Ангуло родился в 1932 году в городе Медельин, в Колумбии. Когда мальчику было всего 4 года, его отец скончался от сердечного приступа. Мать-швея осталась одна с тремя сыновьями на руках. Семье помогал дядя Фернандо, но средств всё равно категорически не хватало. К тому же дети воспитывались в строгих католических традициях, и Ботеро был лишён возможности посещать музеи или познакомиться с современным искусством. Зато мальчик часто бывал в костёлах, где видел работы средневековых мастеров.

Картины и скульптуры Ботеро в галерее.

Фернандо Ботеро учился в школе иезуитов, а потом по настоянию дяди поступил в школу корриды. Но матадором ему стать не удалось – буквально в первые дни обучения он получил серьёзную травму во время тренировочного боя. Хотя ещё 2 года мальчик посещал школу корриды, уже в это время начал рисовать акварели. В 14 лет он Фернандо бросил школу, а в 16 впервые выставил свои работы на суд публики.

Ботеро устроился работать иллюстратором в газету «Эль Колумбиано» и решил всё же завершить среднее образование. И рисовал… Правда, своим творчеством он настроил против себя консервативные круги – из школы его исключили. Образование он вынужден был завершать в лицее Университета Антиокии и потратил на это всё заработанное. В ту пору Фернандо заинтересовался творчеством Пикассо, и мотивы великого мастера, несомненно, присутствуют в его картинах.

Мексиканские танцы. Фернандо Ботеро.

В 1951 году состоялась персональная выставка Ботеро. Его популярность в арт-кругах росла. И через год с группой художников он отправился в турне по Испании. Эта страна так впечатлила его, что он поступил в художественную школу Сан-Фернандо в Мадриде, а вскоре переехал во Флоренцию. Там у художника появилась уникальная возможность изучать искусство итальянского Возрождения и технику работы великих мастеров. Сам он рассказывал: «Я тратил последние деньги на музеи и художественные альбомы, забывая про еду. Восхищение великими итальянскими мастерами в одночасье изменило мою жизнь».

Переломным моментом творчестве Ботеро стал 1955 год. Когда он работал над «Натюрмортом с мандалиной», он сделал объект нарочито большим. Случайно или нет, но эта «ошибка» стала отправной точкой для формирования авторского стиля художника и положила начало его бесконечным «объемным» фигурам, которые и принесли ему всемирную славу.

Четыре жены «самого колумбийского колумбийца»

1955 год стал переломным для Ботеро и в личной жизни – он женился на Глории Сеа (позже она занимала должность директора Музея современного искусства в Боготе и министра культуры Колумбии). Через три года его карьера пошла в гору, а его картины начали пользоваться огромной популярностью в США и Европе.

Ботеро обратился к теме старых мастеров.

В браке с Сеа у пары родилось 3 детей. Но и это не спасло брак – в 1960 пара развелась. После развода Фернандо уехал в Нью-Йорк и прожил там 14 лет. В Америке художнику жилось непросто. Он плохо знал английский, что существенно осложняло ситуацию. Но помог тот факт, что среди американских почитателей искусства вырос спрос на картины «в стиле старых мастеров», и Борето адаптировал свою манеру письма под западноевропейскую «классическую» школу.

Фернандо Ботеро у холста.

В 1964 году в жизни Ботеро появилась Сесилия Самбрано. Через 10 лет у пары родился сын, но уже через год они расстались. Когда мальчику было 5 лет, Ботеро попал вместе с ним в автомобильную аварию, и мальчик погиб. Это стало ужасным ударом для художником.

Четвёртой и последней супругой Ботеро стала греческо-французская художница София Вари, с которой он до наших дней живёт в Италии.

Стоит сказать, что хотя Фернандо Ботеро рисовал толстушек, в реальной жизни у него совершенно другие вкусы. В одном из интервью мастер заявил, что «любил трех женщин, и все они были худыми». Кроме того, художник всегда отрицал, что изображает «толстяков», утверждая, что просто «рисует объемно».

Творческое наследие Ботеро

Ботеро создал более 3000 работ, включая картины, графику, рисунки, скульптуры и многое другое. В своих работах он изображает полных людей, животных и объекты, которые выглядят очень объёмно. Своими работами художник высмеивает жизнь общества и говорит о том, как многое в мире утрачено.

Эта картина была продана за 2 млн долларов.

Он получил множество наград и призов в течение своей карьеры, включая ордена Ордена Искусства и Литературы Франции, Австрии, Испании и Италии, а также многие другие. В 2004 году был открыт музей Ботеро в Медельине, где находится большое количество его работ. Сегодня Фернандо Ботеро — один из самых известных и влиятельных искусствоведов в мире. И хотя на его картины сегодня огромный спрос и продаются они за миллионы долларов, 91-летний художник часто дарит свои полотна.

Ботеро создаёт не только картины, но и скульптуры.

Музею изобразительных искусств в г. Богота он подарил коллекцию картин примерной стоимостью в 60 миллионов долларов (это была личная коллекция Ботеро, которая содержала в себе работы художников XIX-XX веков), а в дар своему родному городу Медельин Ботеро отдал 18 скульптур и почти сотню картин, положивших начало экспозиции Площади Искусств. В Колумбии художник пользуется всенародной любовью.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100523/56185/