Пушистые коты… Художник Дмитриева Светлана Евгеньевна

Романтик

Зов природы

Пушистые коты

В домах живут пушистые коты,

На мягких лапах чудные создания.

Подарок от земного мироздания,

На ушках кисточки и длинные усы.

От них тепло и в час когда рассвет,

Они поют нам песни утром ранним.

И мисочкой гремят напоминая,

Что у котов давно уже обед.

Мы любим их пушистые хвосты

И нежный выпирающий животик.

Кошатников излюбленный наркотик,

Мурчания комок и доброты.

© Copyright: Анна Иванык, 2022

Зимний сон

Подарочек

Встреча

Мечтатели

На печке

Зоркий глаз

Рыжий

Черный кот

На даче

Двое

Малыши

Охотник

Попался

Полуночник

Белый пух

Любопытный

Страшный зверь

Фантазер

Соседская кошка Элька

Маленький охотник

Счастье есть!

Пока часы 12 бьют!

Сегодня повезет!

Рыболов

Счастье мое

Балдею от тебя

Я твоя королева

Хозяйский глаз

ХХХХХ

Весна пришла!

Домовой и кот

Домовой играл с котом:

Догонялки, прятки, салки.

Перевёрнут дом верх дном,

Виноваты в этом лапки.

Дело – медная труба,

Керосином пахнет лужа.

Такова его судьба –

Летом в зной, зимой на стужу.

Кот сидит, грустит день-два,

Настроение под минус.

Аппетит едва-едва,

Планы катятся за плинтус.

– Делать что? Идти куда?

Кот пропал, исчез бесследно.

В доме нынче тишина.

Домовой поник без дела.

Лишь часы идут тик-так,

День и ночь гоняя стрелку.

– Я ему пропасть не дам,

Разобью-ка вам тарелку.

Созову всех голубей,

Пусть отыщут бедолагу,

Он на свете всех милей,

И пожму малому лапу.

Минул день, нашли кота,

Отогрели и отмыли.

Жизнь без рыжего не та,

Хоть и в лад они не жили.

© Copyright: Дмитрий Юрьевич Трофимов, 2018

Доигрались

Дом — полная чаша

Тебе ватрушка, мне носок!

Врасплох

ХХХХХ

Бим

Мой Новогодний поросёнок

Воробьиный сычик

Художник Дмитриева Светлана Евгеньевна

Источник: https://kolybanov.livejournal.com/28080053.html