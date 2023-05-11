Пушистые коты… Художник Дмитриева Светлана Евгеньевна
Романтик
Зов природы
Пушистые коты
В домах живут пушистые коты,
На мягких лапах чудные создания.
Подарок от земного мироздания,
На ушках кисточки и длинные усы.
От них тепло и в час когда рассвет,
Они поют нам песни утром ранним.
И мисочкой гремят напоминая,
Что у котов давно уже обед.
Мы любим их пушистые хвосты
И нежный выпирающий животик.
Кошатников излюбленный наркотик,
Мурчания комок и доброты.
© Copyright: Анна Иванык, 2022
Зимний сон
Подарочек
Встреча
Мечтатели
На печке
Зоркий глаз
Рыжий
Черный кот
На даче
Двое
Малыши
Охотник
Попался
Полуночник
Белый пух
Любопытный
Страшный зверь
Фантазер
Соседская кошка Элька
Маленький охотник
Счастье есть!
Пока часы 12 бьют!
Сегодня повезет!
Рыболов
Счастье мое
Балдею от тебя
Я твоя королева
Хозяйский глаз
ХХХХХ
Весна пришла!
Домовой и кот
Домовой играл с котом:
Догонялки, прятки, салки.
Перевёрнут дом верх дном,
Виноваты в этом лапки.
Дело – медная труба,
Керосином пахнет лужа.
Такова его судьба –
Летом в зной, зимой на стужу.
Кот сидит, грустит день-два,
Настроение под минус.
Аппетит едва-едва,
Планы катятся за плинтус.
– Делать что? Идти куда?
Кот пропал, исчез бесследно.
В доме нынче тишина.
Домовой поник без дела.
Лишь часы идут тик-так,
День и ночь гоняя стрелку.
– Я ему пропасть не дам,
Разобью-ка вам тарелку.
Созову всех голубей,
Пусть отыщут бедолагу,
Он на свете всех милей,
И пожму малому лапу.
Минул день, нашли кота,
Отогрели и отмыли.
Жизнь без рыжего не та,
Хоть и в лад они не жили.
© Copyright: Дмитрий Юрьевич Трофимов, 2018
Доигрались
Дом — полная чаша
Тебе ватрушка, мне носок!
Врасплох
ХХХХХ
Бим
Мой Новогодний поросёнок
Воробьиный сычик
Художник Дмитриева Светлана Евгеньевна
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