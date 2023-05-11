Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе
Певица действительно приобрела картину, нарисованную самой настоящей шимпанзе за несколько тысяч долларов.
В Майами на выставке картин, которые пишут приматы, исполнительница Пинк приобрела один из шедевров, после того, как узнала, что художественный процесс полезен для обезьян и имеет терапевтический эффект. Певица достаточно долгое время борется за жизнь и свободу животных, поддерживает вегетарианство и сама прибегает к такому стилю жизни. Состоит в организации РЕТА.
Пинк слишком заинтересовалась произведением искусства и ей было приятно услышать, что для приматов очень полезен процесс написания картин. Обезьяны сильно похожи на человека и имеют склонность к методу углубленного исследования человеком моментов личной активности, такой метод зовётся интроспекцией.
Исполнительницы не было на выставке в живую, она приобрела холст он-лайн на сайте. Её внимание привлекла картина с черным фоном и разбрызганной ярко-розовой, голубой и белой красками. Квартира была названа в честь её художника-шимпанзе.
Деньги, которые организаторы выставки получили при продаже произведений, уйдут на развитие благотворительных организаций по спасению и уходу за животными, также в заповедник в штате Флорида. В нем обитают более двухсот шимпанзе, которых волонтеры спасли из зоопарков и лабораторий.
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36076-pevica-pink-kupila-za5000-kartinu-kotoruyu-narisovala-shimpanze-4-foto.html
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