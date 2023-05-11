«Красота Земли»: любитель аэрофотосъемки запечатлел природные ландшафты Китая

Земля — это холст, а природа — художник, создающий на нем шедевры. Уникальная красота нашей планеты – это зрелище. Меня зовут Флориан Делали, и я запечатлел потрясающие пейзажи Китая через свой объектив. Моя серия аэрофотосъемок под названием «Красота Земли» демонстрирует уникальные ракурсы творений природы с высоты птичьего полета.

Я французский менеджер промышленных проектов, увлеченный фотографией и путешествиями, который в последнее десятилетие путешествовал по Китаю и Азии в свободное время, чтобы запечатлеть красоту природы в глуши через свой объектив. От заснеженных вершин Гималаев до густых зеленых лесов Гуйлиня и пустыни Внутренней Монголии. Моя серия аэрофотосъемок «Красота Земли» посвящена природным ландшафтам Китая. Я запечатлел потрясающую красоту сельской местности Китая, гор, рек и озер с уникальной точки зрения. Мои фотографии демонстрируют замысловатые узоры деталей, необъятность и силу творений природы.

Источник: floriandelalee

Источник: https://animalworld.com.ua/news/krasota-zemli-ljubitel-aerofotosemki-zapechatlel-prirodnyje-landshafty-kitaja