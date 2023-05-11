Иллюстрации дикой природы в рисунках польского художника
Польский художник Витор Велес запечатлел многообразие дикой природы в серии иллюстраций, используя комбинацию цветных карандашей, ручек и акварели.
Эти рисунки охватывают множество видов от лис до китов. Велес прослеживает свою любовь к природе с детства, где он оттачивал свое мастерство, копируя иллюстрации из энциклопедий. Теперь он делает свои собственные пометки, которые граничат с красочными портретами животных, как больших, так и маленьких. Его художественный почерк летит по странице, иногда сливаясь с рисунками в единой эстетике.
В дополнение к изображению всего тела этих животных, Велес также делает более мелкие иллюстрации деталей, таких как глаза и отпечатки лап, которые демонстрируют его острую наблюдательность.
«Я провожу параллели между своим искусством и научной иллюстрацией в отношении уровня внимания к уровню детализации и уникальным характеристикам каждого животного, которое я рисую, но я также преследую личную интерпретацию, выходящую за рамки простого реалистичного изображения», — говорит Велес. «Во время моего путешествия я узнал, что каждое существо обладает своей особой красотой, и я влюбляюсь в каждого, за наблюдением и рисованием которого я провожу время».
Источник: insta
Источник: https://animalworld.com.ua/news/illjustracii-dikoj-prirody-v-risunkah-polskogo-khudozhnika
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