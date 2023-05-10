Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ.. С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

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Вот и снова весна, снова Праздник Победы,
Снова светлая грусть нам сжимает сердца —
Ведь уходят они — те, кто вынес все беды,
Не оставив позиций своих до конца !
А уходят, как жили — обычно и просто,
Не печалясь, что в жизнь их вмешалась война,
Как, когда-то — в разведку, за линию фронта,
На храненье отдав нам свои ордена….

Весна пришла и День Победы
Встречает снова вся страна.
Давно не слышно канонады,
Но не забыта та война.

Бои тяжелые под Брестом
И отступленье до Москвы.
Разгром врага под Сталинградом
Победы первые ростки.

Весна Победы, гром салютов
И слёзы на глазах солдат.
Как долго ждали мы Победы
И майский праздничный парад.

На фронте и в глубоком тыле,
Ковал Победу весь народ.
Не все вернулись с поля брани,
Их подвиг в памяти живёт.

Уходят в вечность ветераны
Но сохраним мы навсегда.
Бессмертный ваш Великий подвиг
И не забудем никогда

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Светлая память
Тем, кого нет!
Тем,
Кто не встретил
Мирный Рассвет,

Сквозь канонады,
Сквозь голод,
Сквозь страх,
Гордо Победу
Нёс на плечах.
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Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
Гордится ими вся страна,
Они свободу отстояли.

Всё меньше остаётся их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К победе шли четыре года.

Их украшает седина,
Сияют новые медали,
В долгу пред ними вся страна,
Тепла они не ощущали.

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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499334095/

10.05.2023 - Posted by | Креатив...

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