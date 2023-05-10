ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ.. С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Вот и снова весна, снова Праздник Победы,

Снова светлая грусть нам сжимает сердца —

Ведь уходят они — те, кто вынес все беды,

Не оставив позиций своих до конца !

А уходят, как жили — обычно и просто,

Не печалясь, что в жизнь их вмешалась война,

Как, когда-то — в разведку, за линию фронта,

На храненье отдав нам свои ордена….

Весна пришла и День Победы

Встречает снова вся страна.

Давно не слышно канонады,

Но не забыта та война.

Бои тяжелые под Брестом

И отступленье до Москвы.

Разгром врага под Сталинградом

Победы первые ростки.

Весна Победы, гром салютов

И слёзы на глазах солдат.

Как долго ждали мы Победы

И майский праздничный парад.

На фронте и в глубоком тыле,

Ковал Победу весь народ.

Не все вернулись с поля брани,

Их подвиг в памяти живёт.

Уходят в вечность ветераны

Но сохраним мы навсегда.

Бессмертный ваш Великий подвиг

И не забудем никогда

Светлая память

Тем, кого нет!

Тем,

Кто не встретил

Мирный Рассвет,

Сквозь канонады,

Сквозь голод,

Сквозь страх,

Гордо Победу

Нёс на плечах.



Блестят на солнце ордена,

Звенят торжественно медали,

Гордится ими вся страна,

Они свободу отстояли.

Всё меньше остаётся их,

Седых защитников народа,

Что приближали счастья миг,

К победе шли четыре года.

Их украшает седина,

Сияют новые медали,

В долгу пред ними вся страна,

Тепла они не ощущали.

















































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499334095/