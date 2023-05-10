Парад Победы

Как в России отметили 9 Мая

В годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады прошли в Москве и других городах. Кадры с торжественных мероприятий — в фотогалерее «Ъ».

Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Участники готовятся к параду на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы

По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Воздушная часть парада была отменена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Военная техника на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Пеший парадный расчет в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военная техника на параде победы в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /

Прохождение военное техники на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /

Военная техника в Новосибирске на параде

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /

Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков /

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова /

Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /

Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /

Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина

Военная техника на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Зрители парада в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Парад Победы в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Представление на параде в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Зрители парада в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Парад победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Зрители парада в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Военная техника на параде в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Парад победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители парада победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Парад Победы в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Военнослужащие на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов /

Военная техника на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов /

Праздничный автопробег в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Празднование Дня Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Народные гуляния в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

День Победы в парке Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов /

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов /

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов /

Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы

Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин

Источник: https://www.kommersant.ru/?from=logo