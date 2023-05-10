Парад Победы
Как в России отметили 9 Мая
В годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады прошли в Москве и других городах. Кадры с торжественных мероприятий — в фотогалерее «Ъ».
Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Участники готовятся к параду на Красной площади
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Министр обороны России Сергей Шойгу на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы
По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Воздушная часть парада была отменена
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Военная техника на параде
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Пеший парадный расчет в Екатеринбурге
Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская
Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге
Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская
Парад Победы в Екатеринбурге
Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская
Военная техника на параде победы в Челябинске
Фото: Олег Кормильцев
Военнослужащие на параде в Новосибирске
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /
Прохождение военное техники на параде в Новосибирске
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /
Военная техника в Новосибирске на параде
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /
Военнослужащие на параде в Новосибирске
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /
Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов /
Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков /
Парад Победы в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова /
Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова
Парад Победы в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /
Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин /
Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина
Военная техника на параде в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Зрители парада в Санкт-Петербурге
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана
Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко
Парад Победы в Перми
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Представление на параде в Перми
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Зрители парада в Перми
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Парад победы в Калининграде
Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук
Зрители парада в Калининграде
Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук
Военная техника на параде в Калининграде
Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук
Парад победы в Нижнем Новгороде
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Зрители парада победы в Нижнем Новгороде
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
Парад Победы в Ростове-на-Дону
Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин
Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону
Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин
Военнослужащие на параде в Казани
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов /
Военная техника на параде в Казани
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов
Парад Победы в Казани
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов /
Праздничный автопробег в Воронеже
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Празднование Дня Победы в Москве
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Народные гуляния в Парке Горького
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
День Победы в парке Москвы
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»
Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин
Военный парад во Владивостоке
Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов /
Военный парад во Владивостоке
Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов /
Военный парад во Владивостоке
Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов /
Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы
Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин
Источник: https://www.kommersant.ru/?from=logo
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