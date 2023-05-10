Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Парад Победы

Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Как в России отметили 9 Мая

В годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады прошли в Москве и других городах. Кадры с торжественных мероприятий — в фотогалерее «Ъ».

Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Казаки Кубанского казачьего войска на параде в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Участники готовятся к параду на Красной площади

Участники готовятся к параду на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде

Гости и ветераны на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада

Сотрудники ФСО на крыше здания во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада

Министр финансов России Антон Силуанов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде

Министр обороны России Сергей Шойгу на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы

По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих

По Красной площади прошли 30 пеших парадных расчетов из более чем восьми тысяч военнослужащих

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО

В параде на Красной площади также приняли участие 530 бойцов СВО

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев (справа) перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев (в центре) и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (справа) на зрительской трибуне на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии открыл церемонию прохождения военной техники. В параде также впервые участвовали новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Воздушная часть парада была отменена

Воздушная часть парада была отменена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада

Сотрудник ФСО на Кремлевской стене во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада

Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед началом парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники

Всего в параде на Красной площади приняли участие свыше десяти тысяч человек и свыше 120 единиц вооружения и военной техники

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Военная техника на параде

Военная техника на параде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Слева направо: полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Среди военной техники, проехавшей по Красной площади были пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Пеший парадный расчет в Екатеринбурге

Пеший парадный расчет в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге

Прохождение военной техники на параде в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Парад Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военная техника на параде победы в Челябинске

Военная техника на параде победы в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /

Прохождение военное техники на параде в Новосибирске

Прохождение военное техники на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /

Военная техника в Новосибирске на параде

Военная техника в Новосибирске на параде

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Военнослужащие на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /

Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске

Военнослужащий с оружием против беспилотников на параде в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /

Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Прохождение военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге

Представление на параде Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Военнослужащие на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Парад Победы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /

Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Проезд военной техники на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /

Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Репетиция военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина

Военная техника на параде в Санкт-Петербурге

Военная техника на параде в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Зрители парада в Санкт-Петербурге

Зрители парада в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана

Праздничный концерт-поздравление в честь ветерана

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Парад Победы в Перми

Парад Победы в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Представление на параде в Перми

Представление на параде в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Зрители парада в Перми

Зрители парада в Перми

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Парад победы в Калининграде

Парад победы в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Зрители парада в Калининграде

Зрители парада в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Военная техника на параде в Калининграде

Военная техника на параде в Калининграде

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Парад победы в Нижнем Новгороде

Парад победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители парада победы в Нижнем Новгороде

Зрители парада победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде

Военнослужащие на параде Победы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Парад Победы в Ростове-на-Дону

Парад Победы в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону

Пеший расчет на параде в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Военнослужащие на параде в Казани

Военнослужащие на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /

Военная техника на параде в Казани

Военная техника на параде в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов

Парад Победы в Казани

Парад Победы в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /

Праздничный автопробег в Воронеже

Праздничный автопробег в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Празднование Дня Победы в Москве

Празднование Дня Победы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Народные гуляния в Парке Горького

Народные гуляния в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

День Победы в парке Москвы

День Победы в парке Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»

Празднование Дня Победы в парке «Ходынское поле»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Военный парад во Владивостоке

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /

Военный парад во Владивостоке

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /

Военный парад во Владивостоке

Военный парад во Владивостоке

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /

Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы

Торжественные мероприятия в Азове, посвященные годовщине Победы

Фото: Коммерсантъ / Никита Юдин

Источник: https://www.kommersant.ru/?from=logo

10.05.2023 - Posted by | Праздник....

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