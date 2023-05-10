Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Парад Победы в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6237/64598

10.05.2023 - Posted by | Праздник....

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