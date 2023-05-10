Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…. С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

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День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто младше.
Даже тех, кто не видал войны —
Но её крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день — для всей России важный.

Низкий поклон и вечная память героям, отстоявшим нашу землю, наш мир и счастье наших детей! НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!!! Дай Бог мира всем нам, чтобы мы не боялись за наших детей, за наших родных и близких! Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам!
И спасибо Вам за все!!!

На ваших орденах, медалях боевых
Представлена вся география Европы:
Белград, Варшава, Вена, Прага, Будапешт, Берлин!
Там было пролито немало вашей крови!Вы над Рейхстагом водрузили флаг!
По Красной Площади прошли, держа равнение!
Знамёна вражеские, свой чеканя шаг,
Вы бросили к подножью Мавзолея!

И пусть уже «преклонные» года.
И часто беспокоит вас здоровье.
Но фронтовых, «наркомовских» 100 грамм,
Вы за Победу выпьете сегодня!

За боевых друзей, что полегли тогда,
В боях за Родину, в сражениях жестоких.
Кто не дожил до сегодняшнего дня,
За здравствующих ныне. Дай вам Бог здоровья!
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День Победы, праздник навсегда!
Георгиевские ленты на груди героев!
И фотографии «Бессмертного полка»,
Потомки пронесут парадным строем!

Фронтовиков сегодня чествует страна!
Звучит над Родиной песня «День Победы»!
Как Гимн победителей она, на все века!
С великим Праздником вас! С Праздником Победы!

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Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499334096/

10.05.2023 - Posted by | Поздравляем!

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