НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…. С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

День Победы — праздник всей страны.

Духовой оркестр играет марши.

День Победы — праздник седины

Наших прадедов, дедов и кто младше.

Даже тех, кто не видал войны —

Но её крылом задет был каждый, —

Поздравляем с Днём Победы мы!

Этот день — для всей России важный.

Низкий поклон и вечная память героям, отстоявшим нашу землю, наш мир и счастье наших детей! НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!!! Дай Бог мира всем нам, чтобы мы не боялись за наших детей, за наших родных и близких! Крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам!

И спасибо Вам за все!!!

На ваших орденах, медалях боевых

Представлена вся география Европы:

Белград, Варшава, Вена, Прага, Будапешт, Берлин!

Там было пролито немало вашей крови!Вы над Рейхстагом водрузили флаг!

По Красной Площади прошли, держа равнение!

Знамёна вражеские, свой чеканя шаг,

Вы бросили к подножью Мавзолея!

И пусть уже «преклонные» года.

И часто беспокоит вас здоровье.

Но фронтовых, «наркомовских» 100 грамм,

Вы за Победу выпьете сегодня!

За боевых друзей, что полегли тогда,

В боях за Родину, в сражениях жестоких.

Кто не дожил до сегодняшнего дня,

За здравствующих ныне. Дай вам Бог здоровья!



День Победы, праздник навсегда!

Георгиевские ленты на груди героев!

И фотографии «Бессмертного полка»,

Потомки пронесут парадным строем!

Фронтовиков сегодня чествует страна!

Звучит над Родиной песня «День Победы»!

Как Гимн победителей она, на все века!

С великим Праздником вас! С Праздником Победы!





Солдаты Мая, слава вам навеки

От всей земли, от всей земли!Благодарим, солдаты, вас

За жизнь, за детство и весну,

За тишину, за мирный дом,

За мир, в котором мы живем!





























Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post499334096/