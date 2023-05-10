Всемирная выставка собак в Израиле.

из

Фото: Александр Ханин

В субботу, 6 мая, в ЕХРО-центре в Израиле прошла всемирная выставка собак, в которой приняли участие сотни представителей различных пород. Состязания проходили не только по экстерьеру, но и на спортивных тренажерах.

Главным организатором выставки была Наталья Койфман.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/7may2023/dogs_expo.html