Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Всемирная выставка собак в Израиле.

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Фото: Александр Ханин

В субботу, 6 мая, в ЕХРО-центре в Израиле прошла всемирная выставка собак, в которой приняли участие сотни представителей различных пород. Состязания проходили не только по экстерьеру, но и на спортивных тренажерах.

Главным организатором выставки была Наталья Койфман.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/7may2023/dogs_expo.html

10.05.2023 - Posted by | Животные |

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