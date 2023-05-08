Когда заходит Солнце

Сегодня посмотрим на красивые изменение картины неба перед и во время восхода и заходы за линию горизонта солнца.

В местах, расположенных севернее северного полярного круга и южнее южного полярного круга, может наблюдаться явление «полярный день», когда солнце не заходит за горизонт дольше 1 суток. (Фото Stephane Mahe):

Время заката солнца меняется в течение всего года, зависит от места наблюдателя на Земле и задаётся долготой и широтой, а также высотой над уровнем моря. Небольшие суточные и заметные полугодовые изменения во времени закатов обусловлены осевым наклоном Земли, суточным вращением Земли и движением планеты по её годовой эллиптической орбите вокруг Солнца. (Фото Gerard Ferry):

В течение зимы и весны дни становятся длиннее и закаты происходят позже каждый день до дня самого позднего захода солнца, который происходит после летнего солнцестояния. В северном полушарии самый поздний закат солнца происходит в конце июня или в начале июля, но не в день летнего солнцестояния (21 июня). Эта дата зависит от широты наблюдателя. Точно так же самый ранний закат солнца происходит не в день зимнего солнцестояния (21 декабря), а примерно на 2 недели раньше, опять же в зависимости от широты смотрящего. (Фото Michael Probst):

Аналогично, то же самое явление существует и в южном полушарии, но с соответствующими обратными датами, причём самые ранние закаты происходят примерно до 21 июня зимой, а самый поздний — примерно после 21 декабря летом, опять же в зависимости от южной широты. В течение всего года, как рассвет, так и закат становятся немного позже или немного раньше каждый день. Даже на экваторе восход и закат солнца смещаются на несколько минут вперёд и назад в течение года вместе с солнечным полуднем. (Фото Chris Gorman):

А когда красивее? Цвета заката обычно более яркие, чем цвета восхода солнца, потому что вечерний воздух содержит больше различных частиц, чем утренний. Это происходит из-за того, что в течение дня Солнце нагревает поверхность Земли, уменьшается относительная влажность, повышается скорость ветра и пыль поднимается в воздух. (Фото Claire Sheppard):

А что на других планетах? Например, атмосферы Марса и Земли очень сильно отличаются. На Марсе она заметно менее плотная и содержит очень мелкие частицы, размер которых сопоставим с длиной волны света. В течение дня мельчайшие частицы пыли поглощают синюю часть спектра солнечного света, а небо на Марсе имеет тот же красноватый оттенок, что и вся его поверхность. Когда солнце садится, путь прохождения света через атмосферу планеты становится длиннее и доминирует другой эффект — рассеяние света Рэлея. В то же время синий свет сильнее рассеивается в марсианской атмосфере. Вот почему на закате вокруг Солнца на Марсе мы видим голубое свечение. (Фото Richard Baines):

Силуэт птицы на фоне заходящего солнца в Джамму, Индия. (Фото Channi Anand):

Восход на пляже вдоль Балтийского моря в Шарбойце, северная Германия. (Фото Michael Probst):

Солнце восходит над вершиной горы Фельдберг, а все вокруг покрыто туманом недалеко от Франкфурта, Германия. (Фото Michael Probst):

Восход солнца на пирсе Тайнмут на северо-восточном побережье Англии. (Фото Owen Humphreys):

Солнце восходит за зданием Royal Liver Building в Ливерпуле, Мерсисайд. (Фото Peter Byrne):

Эти водно-болотные угодья, составляющие 0,8 процента территории Коста-Рики, являются средой обитания сотен растений и видов животных. (Фото Jeffrey Arguedas):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/kogda-zaxodit-solnce.html