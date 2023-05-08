Ибисы и марабу с озера Аваса

В Африку едут не только за животными, но ещё и за диковинными птицами. Я совсем не оригинальна и так же как все дважды проводила длительное время в городе Аваса в Эфиопии. Есть там озеро, которому нет цены. А всё благодаря немыслимому скопищу разнообразных видов птиц. Странное дело. Нет у тех птиц птичьей пугливости и осторожности, как должно быть у пернатых. Расскажу об ибисах и марабу. Они всегда вместе и очень дружны. Наверное, знают, что принадлежат к единому семейству аистовых.) Но это я так, для пустословия. В самом же деле у этих видов одни и те же повадки и пристрастия. Оттого вместе им комфортно.

И тут совсем неважно, что марабу в десять раз больше ибиса. Его рост достигает полутора метров! Друзья того не замечают, и дружбе сей факт не помеха. Общей компанией по вечерам они встречают стадо городских коров, что вместе с хозяйкой идут к водопою. И если животные в упор не видят птиц, а собаки не облаивают, то хозяйка посохом чуть ли не распихивает их с пути.

Стаи уверенно оккупировали сельские улицы. Многие особи обожают гулять в посёлке, их оттуда не прогнать.

В таком мирном соседстве сосуществуют звери с пернатыми. Марабу птица медлительная и не вредная. Ей важно по болоту походить в поисках пропитания и наполнить свой красный мешок лягушками, а потом, возможно, встать среди дороги и спокойно переваривать обед. В этот момент аисты напоминают сгорбленных стариков в длинных плащах и опущенным носом.

Проезжая часть им привычна. Хоть и птичьи у них мозги, а светофор знают. Улицу стараются перейти вместе с людьми. В арабской культуре марабу признана мудрой птицей. Не удивительно, что они вхожи на городские улицы. Это же Аваса! На ближнем от озера проспекте у них свои дома, то есть гнёзда. Оттуда приходят с утра на берег, а вечером обратно кто на крыльях, а кто пешком. Тут всё зависит от настроения.

А предварительно нужно перья на солнышке пропечь, чтобы всякие вредные насекомые испарились. Иногда такая гигиеническая процедура занимает и час, и два. А то ведь в мусоре любители порыться. Кто знает какая букашка в них спрячется.

Но если у озера было некогда почиститься, или в гнездо торопился, то на вершине любимого дерева крылья красиво распахнёт и без спешки принимает солнечные ванны.

На каждой подобной кроне селится множество семей с выводком. Защита от хищных птиц необходима. Над озером летают соколы и коршуны. Поэтому всегда есть вожак в общежитии. Он стоит на страже своего околотка. На подмене молодые птицы, пока страж по делам слетает.

Забавно, что ибисов тоже охраняют марабу. Но это только до ночи, а потом к себе в гнездо спать. Вот бы нам так дружить!

Опереться о сук не возбраняется, пока смена не прилетела. Повезло ибисам с друзьями! Рядом с марабу жить спокойно. Они как раскроют крылья размахом в два с половиной метра, так тут любой хищник сбежит. Одним словом, кондоры!

С утра все дружно двинутся на рыбный базар, куда свозят улов для разделки. А пока прибудут лодки, мусор вчерашний переберут, авось что-то из вкусненького просмотрели.

На этот берег только издалека глядеть. Тогда красиво и не пахнет. А болотной птице самое то. Марабу в отличие от ибисов отлично уживаются в морских солёных лиманах. На мелководье мелкой живности хватает.

Вместе со старичками молодые птицы выстроились у кромки воды. Рыбьи головы и хвосты с потрохами люди отдадут им. А когда первый завтрак закончится, то можно выйти на красивую прогулочную аллею вдоль озера.

Там в каждом уличном кафе жарят свежую рыбу. Посетители иногда с барского плеча кинут кусок. Птиц там не обижают, а если дремлющего среди тропы аиста можно обойти, то его никто пинать не станет, почтительно пройдёт мимо. Такое отношение абсолютно ко всем птицам. Горожане берегут обитателей своего небольшого, но известного далеко за пределами страны водоёма — его длина всего шестнадцать, а ширина девять километров.

Старая вулканическая лагуна стала приютом для множества уникальных и краснокнижных особей. Перелётные птицы так же останавливаются тут на отдых. В мире много озёр, но только здесь находится птичье царство.

Приятно сидеть на террасе кафе и наблюдать за пролетающими пернатыми. Если летит марабу, то плакать хочется. Кажется, будто ему тяжело даётся полёт, мешают ноги с клювом, а ещё крылья как опахала. Однако стаи аистов кружат над городом так высоко, что их едва видно. Умеют, значит.

А если летит ибис, то сплошное удовольствие для глаз. Его полёт эстетичен.

Священный ибис — птица необычная, даже красивая, но это в сравнении с марабу. А когда явится с мусорки в растрёпанных и грязных перьях, то всё впечатление о себе портит. На Авасе это не единственный вид. Чёрный ибис просто весь чёрный. Но есть ещё один.

Африканский великолепный ибис — хагедаш. Его оперение отливает синевой, а по клюву проходит яркая красная полоса. Эта птица компаний не водит. Она сама по себе. В округе не так много её собратьев для общения, хотя оно ей не чуждо. Мусорки великолепному противопоказаны, название вида говорит за себя. Питается свежими лягушками и мелкой рыбёшкой по болотистым местам. Очень красивое создание природы.

Крылья у этого красавца отливают сине-зелёным металлическим блеском. Есть у него особенность громко кричать при встрече с опасностью. Странное дело, что не задалось у этого одиночки со священными ибисами. Всё в компании было бы надёжней.

Марабу его не прогнали бы. Эта миролюбивая птица импонирует своим характером.

Горожане и туристы фотографируются с аистами, подкармливают их и просто наблюдают с интересом.

Надо отдать должное людям за достойное отношение к обитателям озера. Кроме птиц тут живут обезьяны, бегемоты, игуаны и водяная собака. Не знаю что за зверь последняя, но так его назвали — водяная собака. Мне она показалась монстром, настолько жуткое создание. Встречается очень редко.

На этом рассказ закончен. Но ещё много птиц в моём альбоме. Очень надеюсь их всех показать.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/ne_rajskie_ptitsy_no_khoroshi