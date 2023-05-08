Знаменитые молочные коктейли из СССР: как их делали, и почему сегодня никто не может этого повторить

Спросите у человека, чье детство прошло в СССР, какой напиток у детворы был самым любимым, и вы с огромной вероятность услышите: «Молочный коктейль!». И не зря. Этот, на первый взгляд, простой десерт удивительно вкусно делали в маленьких кафе, буфетах и специальных ларьках. А вот дома почти никому не удавалось создать подобную «вкусняшку. А все дело в том, что профессиональные бармены-коктейльщики знали особые секреты. Читайте о них в материале!

Не просто молоко и мороженое, а только правильные

Для коктейля подходит мороженое-пломбир. /Фото: mykaleidoscope.ru

Начать надо с выбора ингредиентов, то есть качественного молока и мороженого. Следует брать только цельное молоко, имеющее небольшой срок годности. Если на упаковке стоит очень отдаленная дата, это может привести к тому, что молоко просто не взобьется как нужно. Еще один нюанс: коктейль из нормализованного молока будет иметь не слишком приятный, отдающий маслом вкус.

Также надо внимательно отнестись к выбору мороженого. Например, обычное сливочное, конечно же, можно использовать, но добиться особого, легендарного вкуса не получится. Остановиться рекомендуется на пломбире жирностью 12%. Обязательно изучите упаковку. В составе мороженого должны быть только натуральные продукты, то есть молоко, сливки, яйца.

Качество сиропа, или никакого варенья

Для коктейля подходит только качественный сироп, лучше ягодный. /Фото: ohotamyasa.ru

Прежде чем начать делать молочный коктейль позаботьтесь о том. Чтобы у вас был качественный сироп. Но вот с молочными коктейлями иногда происходит так: человек обнаруживает что сиропа нет, но в магазин идти некогда, да и лень, и потому он берет что-то подходящее (но только на его взгляд). Чаще всего это бывает домашнее варенье. Это неправильно! Даже очень жидкое варенье может безвозвратно испортить коктейль.

Экономить на ингредиенте не стоит. Следует взять качественный сироп, неважно какой — малиновый, яблочный, вишневый, клубничный или любой другой. Тут важно выбрать именно ягодный или фруктовый вариант. А чтобы ваше творение было максимально похоже на то, что предлагалось во времена СССР, смело покупайте сироп апельсиновый. Именно его обычно применяли мастера-коктейльщики. Не стоит соблазняться модными кокосовыми и шоколадными сиропчиками. Они точно не подойдут.

Взбивать как можно дольше: как на этом продавцы делали левые деньги

Для приготовления коктейлей использовали мощный миксер «Воронеж-2». /Фото: ptoday.ru

Чтобы пенка коктейля была густой, пышной и устойчивой, недостаточно взбивать ингредиенты в течение 15 секунд. Минимальное время — 60 секунд, а лучше больше. Все зависит от опыта. Хороший бармен всегда видит, когда надо прекратить взбивание.

Кстати, за счет времени взбивания некоторые продавцы делали неплохие «левые» деньги. Они умели приготовить коктейль так, что продуктов уходило меньше, чем положено, но внешне все было нормально. А метод прост: надо взбивать напиток на 20-25 секунд дольше, чем это требуется. Результат — много-много пены в стаканчике и совсем мало коктейля. Вот и получался приработок на воздушных пузырьках. К счастью, детям очень нравилось, когда пены было в избытке, потому они не обижались. Такой вот взаимовыгодный обмен.

Наливай с умом

Коктейль должен быть густым и воздушным.

Молочный коктейль включает в себя не слишком много составляющих и тем не менее, требуется строго соблюдать последовательность загрузки их в емкость. Если вы будете кидать все ингредиенты как попало, то рассчитывать на то, что вкус коктейля будет классическим, нельзя. Надо следовать правилам.

Последовательность такова: первым наливается молоко, за ним – фруктовый сироп, а мороженое нужно будет добавить последним! Иногда хозяйки просто заливали мороженое молоком, взбивали, потом добавляли сироп и снова взбивали. В результате получался вкусный напиток, но не воздушный коктейль.

Главный секрет

Для коктейля использовали замороженное молоко.

Изначально секрет вкуснейшего коктейля держался в секрете, и знали его лишь работники общепита. Видимо, это делалось для того. Чтобы спрос на п напиток не спадал. Ведь если люди научились бы делать его самостоятельно, они был так и поступали. Но позднее информация была обнародована. Итак, для того, чтобы создать ароматный и вкусный коктейль, следует строго соблюдать пропорции: мороженое — 25 миллиграммов, молоко — 100 миллилитров и фруктовый сироп — 25 миллиграммов. На глаз тут не получится, лучше всего применить точные кухонные весы.

Но это еще не все. Чтобы получить густой, пышный коктейль, за час до взбивания молоко надо поместить в морозилку. Но оно не должно лежать там просто так: периодически нужно встряхивать жидкость, чтобы избегать образования крупных кусков льда. После того, как молоко будет вынуто из холодильника, его надо перелить в высокий стакан, затем влить сироп, и уж потом класть мороженое. Чтобы хорошо взбить коктейль, потребуется блендер высокой мощности (менее 12000 оборотов в минуту использовать не желательно). Насадка блендера должна быть по максимуму наклонена относительно емкости. Это нужно для того, чтобы в жидкость попало как можно большее количество воздух. Все, можно начинать взбивание. Когда пройдет минута, можно переливать напиток в красивые стаканчики и украшать, например, ягодами.

Интересно, что обычно покупатели наблюдали, как делается коктейль. Но вот нюанс с замороженным молоком никто не знал! Люди искренне верили, что используется охлажденная жидкость, и дома повторяли все манипуляции, не применяя морозилку. В результате воздушная плотная пенка не появлялась.

Молочные коктейли обожали и дети, и взрослые.

В СССР молочные коктейли делали при помощи большого стационарного миксера «Воронеж-2». Устройство имело два рожка, что позволяло минимизировать временные затраты — коктейли взбивались одновременно в двух емкостях.

Позднее стали выпускать «Воронеж-3» с тремя рожками. Но стоил он гораздо дороже, потому в заведениях, где готовили коктейли по-прежнему в большинстве случаев стоял «Воронеж-2».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060523/56135/