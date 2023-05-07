Философский подтекст обнаженных тел. Чарующий и пугающий Парк скульптур Вигеланда
Прошло уже много лет, как я посетила Парк скульптур Вигеланда, а до сих пор не могу понять, какое впечатление от оставил. Восторг? Недоумение? Отвращение? Весь спектр эмоций. Впрочем, может, именно такою и была задумка скульптора?
Парк скульптур Вигеланда — одна из достопримечательностей столицы Норвегии, сооруженная еще до Второй мировой войны. Если будете в Осло, советую там побывать. Понравится или нет этот парк и его скульптуры — большой вопрос. Но вот равнодушным точно не оставит!
Что поразило меня?
Начну с ворот. Ну, собственно вы сами всё видите по фотографии. Если идешь в парк Вигеланда, нужно быть готовым к обнаженным телам. В большом количестве, причем, не идеальных форм. Всего — 227 скульптур.
Но это не просто обнаженные тела людей. Скульптуры отражают гамму человеческих отношений и чувств. И зачастую носят глубокий философский смысл. Впрочем, действительно ли его закладывал скульптор — доподлинно неизвестно. Потому что трактовок в интернете можно найти множество.
Вот например этот мужчина, отбивающийся от младенцев. Кто он? Отец, который хочет отдохнуть? Или мужчина, который боится обязанностей и не заводит семью? Согласитесь, заставляет задуматься!
А это фонтан, украшенный 60 отдельными бронзовыми скульптурами. Фонтан состоит из фигур людей разных возрастов и скелетов на ветвях гигантских деревьев. Идея композиции — за смертью следует новая жизнь. Густав Вигеланд работал над этой композицией почти 40 лет.
"Монолит" — центральная композиция парка Вигеланда. На ступенях плато находится 36 скульптур, которые символизируют круговорот жизни. В центре — стела. Это плотно переплетенные тела мужчин, женщин и детей. Автор работал над моделью из глины 10 месяцев. А затем почти 15 лет трое резчиков по камню вырезали фигуры из монолитной плиты весом несколько сотен тонн.
Столь необычный памятник можно интерпретировать как постоянное стремление к Богу или бесконечно повторяющийся цикл жизни. Но творения Вигеланда тем и неоднозначны, что каждый видит монумент по-своему.
И напоследок, о самой милой скульптуре Парка Густава Вигеланда. Это "Сердитый малыш". Что означает эта композиция? Почему она так полюбилась всем отдыхающим в парке? Возможно, здесь нет большого философского смысла. Просто малыш в такой характерной для рассерженных людней позе вызывает улыбку, и его хочется обнять. Хоть этот малыш и неживой.
Какое впечатление на вас произвели фотографии скульптур? Любите такое неоднозначное искусство?
Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/filosofskij_podtekst_obnazhennykh_tel_charuyuschij_i_pugayuschij_park_skulptur_vigelanda
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