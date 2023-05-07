Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Открытки и картинки c Днем Победы 9 Мая!

Открытка - цветы, пожелание мира, счастья и неба голубого на 9 мая

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно вся страна 9 мая празднует этот великий день. На этой страничке собраны картинки к Дню Победы. Выбирайте открытки и поздравляйте!

Открытка - поздравление и букет цветов на День Победы, 1941-1945

Картинка на День Победы с Георгиевской ленточкой и огнем

Красивая открытка на День Победы с голубем и гвоздиками

Открытка - пожелание мирной жизни, благополучия и здоровья на 9 мая

Замечательная картинка на День Победы, 1941-1945 годы

Надпись на 9 мая - поздравляю с великим праздником Победы

Открытка - поздравление на День Победы со стихотворением и орденом

Открытка со скульптурой Родина-мать и сиренью на 9 мая

Открытка - пожелание в стихах ясных дней и счастья на День Победы

Прекрасная открытка с тюльпанами и салютом на День Победы

Открытка - пожелание мирного неба, счастья, радости на 9 мая

Красивая картинка с цветами на День Победы, 1941-1945

Открытка - пожелание в стихах на 9 мая на фоне вечного огня

Открытка с георгиевской ленточкой на День Победы

Открытка с Днём Победы, никто не забыт, ничто не забыто

Открытка - поздравление в стихах с великим праздником 9 мая

Картинка на День Победы с орденом среди гвоздик

Открытка с цветами и орденом на День Великой Победы

Картинка на 9 мая с георгиевской лентой и звёздами

Открытка с красивым поздравлением на праздник 9 мая

Открытка с георгиевской лентой на День Великой Победы

Открытка с гвоздиками и лентой на праздник 9 мая

Яркая картинка на 9 мая со звёздами на фоне цветов

Открытка с красивым поздравлением на День Победы

Картинка с маками и салютом на 9 Мая

Открытка с поздравлением на День Победы

Открытка на День Победы с красными гвоздиками и орденом

Стихи на День Победы в красивом оформлении

Источник: https://bonnycards.ru/menu/victory.php

07.05.2023 - Posted by | Поздравляем!

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