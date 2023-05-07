Открытки и картинки c Днем Победы 9 Мая!

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно вся страна 9 мая празднует этот великий день. На этой страничке собраны картинки к Дню Победы. Выбирайте открытки и поздравляйте!

Источник: https://bonnycards.ru/menu/victory.php