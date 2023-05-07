Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Коронация Карла III в Великобритании

Фото: AP/ТАСС

В Лондоне в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Карла III, а также королевы-консорта Камиллы — первая коронация британского монарха за 70 лет.

Фото: AP/ТАСС

Фото: Richard Pohle — WPA Pool/Getty Images

Фото: Yui Mok — WPA Pool/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: Piroschka van de Wouw — WPA Pool/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: Toby Melville — WPA Pool/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6236/64592

07.05.2023 - Posted by | Знаменитости...

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