Кого брали в жены вольные казаки, от которых пошёл сильный и самобытный народ

Кого брали в жены вольные казаки, от которых пошёл сильный и самобытный народ.

В стародавние времена на землях, где зарождалось казачество, никогда не было крепостного права, «барщины». И казаки, как заклятые враги крепостного рабства, не женились на подневольных крепостных женщинах. Они боялись этим передать своему поколению психологию рабов. Вольный казак хотел, чтобы его избранница и подруга жизни была также вольной. Кто и каким образом становился женами удалых воинов далее — в обзоре.

«Татарин идет!» (Фрагмент). Автор: Андрей Лях.

На заре возникновения вольного казачества казаки в большинстве своем не имели семей. Опасная и тревожная жизнь, которую они вели, совершенно не располагали к семейной жизни. Женщины и дети были большим бременем для воинственных мужчин. Но с течением времени, жизнь брала свое и удалые казаки начали обзаводиться женами.

«Похищение». Автор: Франц Алексеевич Рубо.

И тут встал вопрос: где брать девушек? Своих вольных казачек было совсем мало, тогда и начали невест выбирать себе казаки с «ясырок» — вольных чужестранок, взятых в плен во время походов на Кавказ, Персию, Крым.

«Запорожский казак».

В то время Россия ни с одной страной не воевала так часто, как с Турцией, и длились эти войны на протяжении 16-18 столетий. А казаки, будучи одной из главных ударных сил в пограничной армии, всегда возвращались с богатой добычей: "тканями, шалями, украшениями, чеканной посудой из серебра, оружием восточной работы". И приводили турецких полонянок, которых и называли «ясырками». Воистину это были прекрасные трофеи.

«Турчанка». Автор: Карл Брюллов.

Пленницы-ясырки в большинстве своем были мусульманками из зажиточных, богатых, а частенько и благородных семейств. Поэтому своим женским характером влияли на казака-воина в лучшую сторону и привносили в быт казачьих общин культуру и обычаи своих стран.

«Восточная девушка». Автор: Remzi Taskiran.

Женская рука в казачьих куренях наводила порядок, создавая уют. Казаки обращали в православную веру своих жен, и мусульманки: Надира, Заира, Дайра становились православными: Надеждой, Зоей, Дарьей.

«Восточная красавица». Автор: Remzi Taskiran.

Таким образом запорожские и донские казаки в большинстве своем женились на турчанках, терцы — на своих соседках чеченках и дагестанках, уральцы — на ногайках и сартянках, а вот сибирские «казаки—землепроходцы» — на туземках не женились. Они слали челобитные донским и яицким казакам, дабы те поделились своими полонянками. И братья-казаки выручали сибирцев, посылая им девушек.

«Восточная красавица». Автор: Remzi Taskiran.

Однако уже в 19 веке браки с ясырками стали редкостью. В казачьих общинах закрепилась тенденция жениться только на своих. Известно, что среди донских, запорожских, терских, уральских и иных казаков было зазорно жениться на не казачке. Да и нужды особой в этом уже не было, так как потомки турчанок, татарок, черкешенок обильно заселили вольные земли, дав миру народ на диво сильный, красивый и самобытный.

«Украинка». (1884). Автор: Константин Маковский.

Следует также отметить, что пренебрежительное отношение к женщинам жестоко пресекалось в казацких общинах. К примеру, за изнасилование казака могли и казнить. Отношения между казаком и казачкой были равноправны и уважительны. А после гибели мужа жена имела полное право на его имущество и даже тогда, когда казака казнили свои же. Также она могла рассчитывать на пожизненную заботу общины.

«Поцелуй». Автор: Ивасюк Николай Иванович

Более того среди казаков бытовал обычай, благодаря которому женщина могла спасти осужденного на смерть казака за какие-либо провины, соглашаясь взять с ним брак. Так согласно исторической заметке, записанной Г.П. Надхиным в 19 столетии, узнаем: "Молодого казака, приговоренного к смерти, подвели к плахе и начали зачитывать обвинительную печь. И когда палач уже готов был привести приговор в исполнение, из толпы вышла девушка и накрыла платком голову казака, тем самым давая знак, что она берет его себе в мужья и освобождает от казни."

Казачка — хозяйка на все руки мастерица

К чести женщины-казачки следует отнести их заботливость о чистоте своих жилищ и опрятность их одежды. Эта отличительная черта сохраняется и до сего времени. Таковы были матери, и воспитательницы грозных казаков старого времени.

«Станица. У колодца». Автор: Андрей Лях.

"Казачка всегда была главная в курене, все хозяйство держалось на ней. Весь день и круглый год казачка работе – по дому, по огороду, в хлеву, на винограднике. Там, где нужно – вовремя прополоть, вычистить, полить, подвязать. Казачка успевала и сена накосить, и стены побелить, и кизяка заготовить. Да еще всю семью хорошо накормить-напоить. А потом придет время – нужно урожай собрать да сохранить: капусту заквасить, огурцы засолить, тёрн замочить, вишню высушить…

«Сенокос. Обед». Автор: Андрей Лях.

…Чуть присядет казачка – надо вязать пуховые платки и шерстяные носки, шить одежду для себя и для детей. По хозяйству на казака надежда плохая: то он на действительной службе, то на сборах, то призван по мобилизации. Но казачки никогда не роптали на свое положение, а во время изнурительной работы в жару, в пыли они ухитрялись оставаться красивыми и веселыми"

. А еще казачки всегда были веселы, если соберутся вместе, то сейчас же заведут песню.

«Гулянье». Автор: Андрей Лях.

Воинственные казачки

Обстоятельства, наполненные постоянной опасностью, войнами и восстаниями, исторически создали особый тип женщины — защитницы своего дома, семьи, интересов казацкой общины. Они были очень трудолюбивыми, самостоятельными, смелыми, выносливыми, отважными, знавшими любую работу — в том числе и мужскую.

«Портрет атамана Нугко с женой». Автор: Андрей Лях.

Провожая мужей в походы, женщины-казачки брали на себя все обязанности и по хозяйству, и в воспитании детей, и в обеспечении пропитанием семьи. Жизнь в степи или же маленьких казацких станицах была полна тревог, опасностей и набегов воинственных соседей. Она закаляла казачек, делая их бесстрашными и храбрыми, им нередко приходилось браться за оружие, отражая набеги врагов.

А владели оружием эти удивительные женщины мастерски. История помнит множество подвигов, совершенных казачками. Так в 1642 году 800 женщин, наравне с казаками, отчаянно отбивались от турок в Азове. А в 1609 году София Ружинская, лично командуя 6000 казаков, взяла штурмом замок князей Корецких в Черемошни.

Анна Золотаренко — третья жена Богдана Хмельницкого.

Удалой казачкой была и последняя жена Богдана Хмельницкого Анна Золотаренко. А жена фастовского полковника Семена Палия — Феодосия могла не только дипломатически принять послов и управлять хозяйством казацкого полка, а и повести в бой казаков.

Сестра полковника Ивана Доща принимала участие как конник в сражениях с поляками на Волыни, где и погибла. А еще нередко после кровопролитных схваток на полях боев находили тела убитых казачек, переодетых в мужскую одежду и бритых под казаков.

Прасковья Сулима (жена Гетьмана И. Сулимы). Неизвестный художник, первая пол. XVII в.

Качества воительниц казачкам прививались с детства. Так, до 13 лет девочки даже играли в одни игры с мальчиками. В них они постигали некоторые военные премудрости, например езду на лошади. Юные казачки могли не просто скакать верхом, но и управляться с каюком, ловко владеть арканом, луком и самопалом.

Знатные казачки из высшего общества

Время не стояло на месте, а вместе с ним и культура, и просвещение. И в высшем свете уже стали появляться прекрасные женщины — потомки бывших ясырок — смуглолицые красавицы, пленившие не только своей внешностью, а острым умом и особенным характером. Это первые графини из казачьего рода Дарья Денисова, А.П. Орлова-Денисова — дочери графа Платова, а также фрейлины императриц: Себрякова, Ефремова, Жирова, Карпова и многие другие. Все они окончили высшие учебные заведения, университеты, различные высшие женские курсы.

Однако какая бы горячая кровь не текла в жилах образованных казачек, их взляды оставались весьма консервативными и верными заветам старины. Всем им были чужды модные учения «народников» и революционные идеи. Высшим нравственным идеалом для потомков казачек был Господь, а из земных ценностей — семья и домашний уют. К слову, среди казачек-курсисток не было ни революционерок, а тем более террористок.

Образы женщин казачек в искусстве

Образ красавицы чужестранки, покорившей вольного казака, прочно вошел в нашу культуру посредством преданий и легенд, литературы и живописи. Это и «персидская княжна», которую Стенька Разин вынужден был выбросить за борт, повинуясь воле лихих сотоварищей, и турецкая бабка героя «Тихого Дона» Григория Мелехова, и многие другие.

Иллюстрация к повести Тихий Дон М.Шолохова.

«Їхав козак на війноньку». Автор: М. И. Кривенко.

«Казак с казачкой». Автор: Александр Щебуняев.

«Свидание». Автор: Пимоненко Н. К.

«Проводы казаков на войну».

«Гость из Запорожья». Автор: Красицкий Ф.С.

«Прощание» . Автор: Юзеф Брандт.

«Кубанские казаки»

«В поход». Автор: Пимоненко Микола Корнилович

Мало кто знает, что войско донских казаков в начале 19 века побывало в Париже в качестве победителей. О том, какое впечатление они оставили после себя у парижан, а в частности у парижанок, можно узнать в обзоре.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050518/38821/?fbclid=IwAR28UF18Sbgai601Coc3Xu3MeRXTXWuFT9C73uii2ahA6abE-easSXaHbrY