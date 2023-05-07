Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Кого брали в жены вольные казаки, от которых пошёл сильный и самобытный народ

Кого брали в жены вольные казаки, от которых пошёл сильный и самобытный народ.

Кого брали в жены вольные казаки, от которых пошёл сильный и самобытный народ.

В стародавние времена на землях, где зарождалось казачество, никогда не было крепостного права, «барщины». И казаки, как заклятые враги крепостного рабства, не женились на подневольных крепостных женщинах. Они боялись этим передать своему поколению психологию рабов. Вольный казак хотел, чтобы его избранница и подруга жизни была также вольной. Кто и каким образом становился женами удалых воинов далее — в обзоре.

«Татарин идет!» (Фрагмент). Автор: Андрей Лях.

«Татарин идет!» (Фрагмент). Автор: Андрей Лях.

На заре возникновения вольного казачества казаки в большинстве своем не имели семей. Опасная и тревожная жизнь, которую они вели, совершенно не располагали к семейной жизни. Женщины и дети были большим бременем для воинственных мужчин. Но с течением времени, жизнь брала свое и удалые казаки начали обзаводиться женами.

«Похищение». Автор: Франц Алексеевич Рубо.

«Похищение». Автор: Франц Алексеевич Рубо.

И тут встал вопрос: где брать девушек? Своих вольных казачек было совсем мало, тогда и начали невест выбирать себе казаки с «ясырок» — вольных чужестранок, взятых в плен во время походов на Кавказ, Персию, Крым.

«Запорожский казак».

«Запорожский казак».

В то время Россия ни с одной страной не воевала так часто, как с Турцией, и длились эти войны на протяжении 16-18 столетий. А казаки, будучи одной из главных ударных сил в пограничной армии, всегда возвращались с богатой добычей: "тканями, шалями, украшениями, чеканной посудой из серебра, оружием восточной работы". И приводили турецких полонянок, которых и называли «ясырками». Воистину это были прекрасные трофеи.

«Турчанка». Автор: Карл Брюллов.

«Турчанка». Автор: Карл Брюллов.

Пленницы-ясырки в большинстве своем были мусульманками из зажиточных, богатых, а частенько и благородных семейств. Поэтому своим женским характером влияли на казака-воина в лучшую сторону и привносили в быт казачьих общин культуру и обычаи своих стран.

«Восточная девушка». Автор: Remzi Taskiran.

«Восточная девушка». Автор: Remzi Taskiran.

Женская рука в казачьих куренях наводила порядок, создавая уют. Казаки обращали в православную веру своих жен, и мусульманки: Надира, Заира, Дайра становились православными: Надеждой, Зоей, Дарьей.

«Восточная красавица». Автор: Remzi Taskiran.

«Восточная красавица». Автор: Remzi Taskiran.

Таким образом запорожские и донские казаки в большинстве своем женились на турчанках, терцы — на своих соседках чеченках и дагестанках, уральцы — на ногайках и сартянках, а вот сибирские «казаки—землепроходцы» — на туземках не женились. Они слали челобитные донским и яицким казакам, дабы те поделились своими полонянками. И братья-казаки выручали сибирцев, посылая им девушек.

«Восточная красавица». Автор: Remzi Taskiran.

«Восточная красавица». Автор: Remzi Taskiran.

Однако уже в 19 веке браки с ясырками стали редкостью. В казачьих общинах закрепилась тенденция жениться только на своих. Известно, что среди донских, запорожских, терских, уральских и иных казаков было зазорно жениться на не казачке. Да и нужды особой в этом уже не было, так как потомки турчанок, татарок, черкешенок обильно заселили вольные земли, дав миру народ на диво сильный, красивый и самобытный.

«Украинка». (1884). Автор: Константин Маковский.

«Украинка». (1884). Автор: Константин Маковский.

Следует также отметить, что пренебрежительное отношение к женщинам жестоко пресекалось в казацких общинах. К примеру, за изнасилование казака могли и казнить. Отношения между казаком и казачкой были равноправны и уважительны. А после гибели мужа жена имела полное право на его имущество и даже тогда, когда казака казнили свои же. Также она могла рассчитывать на пожизненную заботу общины.

«Поцелуй». Автор: Ивасюк Николай Иванович

«Поцелуй». Автор: Ивасюк Николай Иванович

Более того среди казаков бытовал обычай, благодаря которому женщина могла спасти осужденного на смерть казака за какие-либо провины, соглашаясь взять с ним брак. Так согласно исторической заметке, записанной Г.П. Надхиным в 19 столетии, узнаем: "Молодого казака, приговоренного к смерти, подвели к плахе и начали зачитывать обвинительную печь. И когда палач уже готов был привести приговор в исполнение, из толпы вышла девушка и накрыла платком голову казака, тем самым давая знак, что она берет его себе в мужья и освобождает от казни."

Казачка — хозяйка на все руки мастерица

К чести женщины-казачки следует отнести их заботливость о чистоте своих жилищ и опрятность их одежды. Эта отличительная черта сохраняется и до сего времени. Таковы были матери, и воспитательницы грозных казаков старого времени.

«Станица. У колодца». Автор: Андрей Лях.

«Станица. У колодца». Автор: Андрей Лях.

"Казачка всегда была главная в курене, все хозяйство держалось на ней. Весь день и круглый год казачка работе – по дому, по огороду, в хлеву, на винограднике. Там, где нужно – вовремя прополоть, вычистить, полить, подвязать. Казачка успевала и сена накосить, и стены побелить, и кизяка заготовить. Да еще всю семью хорошо накормить-напоить. А потом придет время – нужно урожай собрать да сохранить: капусту заквасить, огурцы засолить, тёрн замочить, вишню высушить…

«Сенокос. Обед». Автор: Андрей Лях.

«Сенокос. Обед». Автор: Андрей Лях.

…Чуть присядет казачка – надо вязать пуховые платки и шерстяные носки, шить одежду для себя и для детей. По хозяйству на казака надежда плохая: то он на действительной службе, то на сборах, то призван по мобилизации. Но казачки никогда не роптали на свое положение, а во время изнурительной работы в жару, в пыли они ухитрялись оставаться красивыми и веселыми"

. А еще казачки всегда были веселы, если соберутся вместе, то сейчас же заведут песню.

«Гулянье». Автор: Андрей Лях.

«Гулянье». Автор: Андрей Лях.

Воинственные казачки

Обстоятельства, наполненные постоянной опасностью, войнами и восстаниями, исторически создали особый тип женщины — защитницы своего дома, семьи, интересов казацкой общины. Они были очень трудолюбивыми, самостоятельными, смелыми, выносливыми, отважными, знавшими любую работу — в том числе и мужскую.

«Портрет атамана Нугко с женой». Автор: Андрей Лях.

«Портрет атамана Нугко с женой». Автор: Андрей Лях.

Провожая мужей в походы, женщины-казачки брали на себя все обязанности и по хозяйству, и в воспитании детей, и в обеспечении пропитанием семьи. Жизнь в степи или же маленьких казацких станицах была полна тревог, опасностей и набегов воинственных соседей. Она закаляла казачек, делая их бесстрашными и храбрыми, им нередко приходилось браться за оружие, отражая набеги врагов.
А владели оружием эти удивительные женщины мастерски. История помнит множество подвигов, совершенных казачками. Так в 1642 году 800 женщин, наравне с казаками, отчаянно отбивались от турок в Азове. А в 1609 году София Ружинская, лично командуя 6000 казаков, взяла штурмом замок князей Корецких в Черемошни.

Анна Золотаренко - третья жена Богдана Хмельницкого.

Анна Золотаренко — третья жена Богдана Хмельницкого.

Удалой казачкой была и последняя жена Богдана Хмельницкого Анна Золотаренко. А жена фастовского полковника Семена Палия — Феодосия могла не только дипломатически принять послов и управлять хозяйством казацкого полка, а и повести в бой казаков.
Сестра полковника Ивана Доща принимала участие как конник в сражениях с поляками на Волыни, где и погибла. А еще нередко после кровопролитных схваток на полях боев находили тела убитых казачек, переодетых в мужскую одежду и бритых под казаков.

Прасковья Сулима (жена Гетьмана И. Сулимы). Неизвестный художник, первая пол. XVII в.

Прасковья Сулима (жена Гетьмана И. Сулимы). Неизвестный художник, первая пол. XVII в.

Качества воительниц казачкам прививались с детства. Так, до 13 лет девочки даже играли в одни игры с мальчиками. В них они постигали некоторые военные премудрости, например езду на лошади. Юные казачки могли не просто скакать верхом, но и управляться с каюком, ловко владеть арканом, луком и самопалом.

Знатные казачки из высшего общества

Время не стояло на месте, а вместе с ним и культура, и просвещение. И в высшем свете уже стали появляться прекрасные женщины — потомки бывших ясырок — смуглолицые красавицы, пленившие не только своей внешностью, а острым умом и особенным характером. Это первые графини из казачьего рода Дарья Денисова, А.П. Орлова-Денисова — дочери графа Платова, а также фрейлины императриц: Себрякова, Ефремова, Жирова, Карпова и многие другие. Все они окончили высшие учебные заведения, университеты, различные высшие женские курсы.
Однако какая бы горячая кровь не текла в жилах образованных казачек, их взляды оставались весьма консервативными и верными заветам старины. Всем им были чужды модные учения «народников» и революционные идеи. Высшим нравственным идеалом для потомков казачек был Господь, а из земных ценностей — семья и домашний уют. К слову, среди казачек-курсисток не было ни революционерок, а тем более террористок.

Образы женщин казачек в искусстве

Образ красавицы чужестранки, покорившей вольного казака, прочно вошел в нашу культуру посредством преданий и легенд, литературы и живописи. Это и «персидская княжна», которую Стенька Разин вынужден был выбросить за борт, повинуясь воле лихих сотоварищей, и турецкая бабка героя «Тихого Дона» Григория Мелехова, и многие другие.

Иллюстрация к повести Тихий Дон М.Шолохова.

Иллюстрация к повести Тихий Дон М.Шолохова.

«Їхав козак на війноньку». Автор: М. И. Кривенко.

«Їхав козак на війноньку». Автор: М. И. Кривенко.

«Казак с казачкой». Автор: Александр Щебуняев.

«Казак с казачкой». Автор: Александр Щебуняев.

«Свидание». Автор: Пимоненко Н. К.

«Свидание». Автор: Пимоненко Н. К.

«Проводы казаков на войну».

«Проводы казаков на войну».

«Гость из Запорожья». Автор: Красицкий Ф.С.

«Гость из Запорожья». Автор: Красицкий Ф.С.

«Прощание» . Автор: Юзеф Брандт.

«Прощание» . Автор: Юзеф Брандт.

«Кубанские казаки»

«Кубанские казаки»

«В поход». Автор: Пимоненко Микола Корнилович

«В поход». Автор: Пимоненко Микола Корнилович

Мало кто знает, что войско донских казаков в начале 19 века побывало в Париже в качестве победителей. О том, какое впечатление они оставили после себя у парижан, а в частности у парижанок, можно узнать в обзоре.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050518/38821/?fbclid=IwAR28UF18Sbgai601Coc3Xu3MeRXTXWuFT9C73uii2ahA6abE-easSXaHbrY

07.05.2023 - Posted by | Креатив...

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