Загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские ученые под руководством профессора Масато Сакаи и перуанский археолог Хорхе Олано обнаружили новые геометрические и фигурные узоры на территории современного Перу. Всего 168 элементов. Их нашли с помощью аэрофотоснимков и дронов.
Новые геоглифы содержат изображения людей, верблюдов, птиц, косаток, кошек, змей и других живых существ нашей планеты.
Источник: hi-tech.mail.ru
По данным источника, найденные геоглифы появились в пустыне Наска между 100 г. до н.э. и 300 г. н.э. Они могли быть созданы путем удаления черных камней с поверхности земли — в результате обнажалась белая песчаная поверхность внизу. Она служила контуром.
Некоторые геоглифы не так уж просто заметить. Они настолько огромные, что распознать нарисованное можно только с высоты. Речь идет о 100-метровых находках. Однако большая часть изображений не превышает 10 м в диаметре.
Зачем нужны геоглифы
Существует несколько мнений, кто и зачем оставлял рисунки в пустыне. Одни считают, что они предназначались для инопланетян (или вообще были созданы ими). Другие уверены, что эта была техника художественного самовыражения древних людей. Третьи предполагают, что геоглифы использовались в качестве сложных систем оросительных каналов — с их помощью получалось контролировать сбор воды в пустыне. Точного ответа никто дать не может.
Благодаря полупустынному климату они сохранились с глубокой древности.
Большинство изображений достигают нескольких сотен метров в длину и с земли их распознать затруднительно.
Впервые причудливые рисунки целиком увидели только в XX веке, когда над плато стали летать самолеты.
В 1994 году геоглифы Наски внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Интересный факт: несмотря на свою величину, фигуры неразличимы невооруженным глазом с борта МКС.
Сами линии, полосы и рисунки представляют собой борозды до 135 см шириной и до 40-50 см глубиной (средняя глубина 25-30 см). Они похожи на неглубокие траншеи.
Изучение рисунков осложняется тем, что геоглифы Наски были созданы в разное время, по непохожим схемам и, возможно, с различными целями.
Одна из исследовательниц геоглифов Мария Райхе утверждает, что создатели рисунков сначала делали небольшие эскизы, а затем воспроизводили их в нужных больших размерах.
Линии и полосы многократно пересекают друг друга, накладываются на другие фигуры. Это говорит о том, что комплекс Наски покрывался изображениями не единовременно, а в несколько этапов.
Канадские ученые выяснили, что геоглифы располагались рядом с дорогами или крупными поселениями, поэтому они могли служить своеобразными «дорожными часовнями» для древних индейцев, желавших безопасно достичь своего путешествия.
Постоянные и целенаправленные исследования в Наске сейчас не ведутся.
Ответственность за изучение и охрану комплекса Наски возложена на Перуанский институт культуры, но у него нет достаточных средств на проведение масштабных полевых исследований.
В популярной литературе существует предположение, что полосы в пустыне Наска предназначены для ориентирования и посадки инопланетных космических кораблей.
Источник: https://loveopium.ru/priroda/zagadochnye-risunki-v-pustyne-naska.html
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