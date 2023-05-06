2 короны для Карла III и Камилла без скандального алмаза: Какие драгоценности наденут на коронацию новые британские монархи

6 мая 2023 года состоится коронация нового британского монарха – Карла III, который взойдёт на английский трон после смерти своей матери. И одним из центральных артефактов этого события будет, конечно, имперская государственная корона. Пожалуй, ни одна в мире корона не вызывала столько споров: одни считают её прекрасной, другие – отталкивающей и нелепой, а есть и те, кто говорит, что 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов, 4 рубина и 269 жемчужин в короне обагрены кровью.

Корона английских монархов — одна из наиболее знаменитых корон в мире. Ее история насчитывает более 800 лет. Первая коронация английского монарха произошла в 1066 году, когда король Уильям Завоеватель был коронован в Вестминстерском аббатстве. Однако бытует мнение, что тогда еще не существовала специальной коронационной регалии.

Карл III с супругой на церемонии Ордена белой подвязки.

История королевской короны в истории Англии

Появилась корона в британской истории, когда на престол взошёл король Эдвард I (1272 г). Эта корона была выполнена из золота и украшена драгоценными камнями и бисером. После его правления корона хранилась в Вестминстерском аббатстве как святая реликвия и использовалась при королевских коронациях в течение следующих 400 лет, включая коронацию Анны Болейн в качестве королевы-консорта в 1533 году. Корона была использована для коронации Ричарда II в 1377 году и позже для каждой коронации английских монархов.

В предверии коронации в Англии продаётся игрушка Танцующий король.

В 1649 году, после свержения монархии в Англии, коронационные регалии, включая корону, были уничтожены. Однако после восстановления монархии в 1660 году для коронации короля Карла II потребовалась новая корона. И создать её было поручено королевскому ювелиру сэру Роберту Винеру. Современная версия короны была изготовлена в 1937 году по случаю коронации короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон. Корона была изготовлена одной из самых престижных ювелирных фирм — Garrard&Co. Дизайн короны схож с дизайном короны королевы Марии — как и в короне королевы Марии, в короне королевы Елизаветы полуарки съёмные, что позволяет носить корону как диадему.

Известно, что в 1671 году была совершена попытка похищения короны, но не смотря на это, на протяжении столетий регалия неизменно хранится в лондонском Тауэре под вооружённой охраной. В преддверии коронации короля Карла III её забрали из лондонского Тауэра, чтобы изменить размер для Его Величества. Транспортировка короны держалось в секрете, пока она не была благополучно доставлена ювелирам. Всего через несколько дней корона снова сыграет одну из главных ролей в британской истории, когда её возложат на голову нового монарха.

Королевские регалии на крышке гроба Елизаветы II

В последний раз мир видел корону британских монархов во время похорон королевы. Её разместили на крышке гроба Елизаветы II. Тогда ещё в соцсетях велись споры о том, каким образом удалось надежно закрепить корону. Ведь в Лондоне ещё помнят резонансный инцидент, произошедший во время похорон дедушки Елизаветы II. Когда гроб с телом короля везли с лондонского вокзала Кингс-Кросс, корона, как и положено, находилась на крышке гроба. Но из-за тряски на мощёных улицах британской столицы инкрустированный бриллиантами глобус, венчающий корону, а вместе с ним крест и крупный сапфир, отвалились и скатились в канаву. Конечно, драгоценности моментально нашли, но усопший монарх лежал под сломанной короной, и многие, в том числе новый английский король Эдуарда VIII, восприняли случившиеся как дурное предзнаменование. К слову, через 11 месяцев Эдуард отрёкся от престола.

Самые значимые драгоценности в короне британских монархов

Корона британских монархов изготовлена из твёрдого золота, и её украшают 3000 драгоценных камня. Первоначально камни хранили отдельно и устанавливали в корону только для коронации, а затем снова вынимали. Но теперь камни остаются в короне постоянно, а дотрагиваться до регалии имеет право только монарх, архиепископ Кентерберийский и специальный ювелир.

Итак, в имперской британской короне 2868 бриллиантов 2868 бриллиантов, 17 сапфиров, 11 изумрудов, 4 рубина и 269 жемчужин. Весит корона 2,23 кг. А это немало. В своё время Елизавета II жаловалась журналистам: «Ты не можешь опустить голову, чтобы посмотреть в текст речи, тебе приходится держать ее повыше. Потому что, если ты сделаешь это, твоя шея сломается, и корона упадет».

Куллинан II

Венчает британскую корону бриллиант Куллинан II – одна из частей крупнейшего из всех известных алмазов, найденных в мире. Он был добыт в Южной Африке в январе 1905 года из шахты Premier на северо-востоке Петермарицбурга. Алмаз размером 10 см, получивший название в честь владельца рудника, имел вес около 3106 карат и оценивался в несколько миллиардов долларов.

Тот самый Куллинан.

Правительство южноафриканской колонии Трансвааль выкупило камень и решило принести «Куллинан» в дар королю Эдуарду VII. Тот сомневался, но все же согласился принять бесценный дар. Поговаривали, что Уинстон Черчилль, занимавший тогда должность замминистра по делам колоний, уговорил его на этот шаг.

После находки алмаз был отправлен в Лондон, где был разрезан на несколько крупных и более мелких камней, в том числе известный как "Great Star of Africa" (Cullinan I) — самый большой чистый алмаз в мире весом в 530 карат. Он сейчас украшает скипетр британских монархов. В настоящий момент существует 9 частей «Куллинана», а всё потому, что в алмазе были трещины и из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант

Кохинор

История этого камня прослеживается с 1300 года. Известно, что первым его владельцем был андийский раджа. Позже камень перешёл к персидскому шаху, который и дал ему название Koh-i-noor, что значит «Гора света». В 1850 году Британская Ост-Индская компания преподнесла этот камень в подарок английской королеве Виктории. Известно, что после огранки камень уменьшился практически вдвое, а в 1853 он стал главным украшением венца.

Koh-i-noor — «Гора света».

Если верить легенде, владельцем камня может быть только женщина или мужчина с чистым сердцем. Можно верить в это или нет, но действительно почти все, кто владел этим камнем, погибали насильственной смертью. И только, когда Koh-i-noor стал собственностью королевы Виктории, цепочка смертей прервалась.

Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что некая организации Индии намеревается подать иск к Великобритании о возвращении алмаза Koh-i-noor, который, по их мнению, британцы вывезли из Индии незаконно.

И прочие исторические камни

Корона британских монархов во всём великолепии.

Самый крупный сапфир в короне, который расположен в центре алмазного креста, по легенде был когда-то оправлен в кольцо Эдуарда Исповедника. В передней части короны над центральным бриллиантом находится Рубин Черного принца. Говорят, что Петру Кастильский забрал этот камень у Абу Саида, после того, как убил его. А позже камень принадлежал королю Генриху V. Королева Елизавета II как-то сказала журналистам: «Мне приятно думать, что король Генрих V носил этот камень во время битвы при Азенкуре».

Сколько стоит корона английских монархов

Супермаркеты Англии к коронации готовы.

Некоторые эксперты-ювелиры оценивают стоимость короны в 4-5 миллиардов фунтов стерлингов, но при этом один только центральный бриллиант Куллинан II весом 317 карат оценивают в 400 млн. фунтов стерлингов. Но на самом деле коллекция камней Crown Jewels (из которой состоит корона) бесценна — она не имеет денежной ценности.

2 короны для Карла III и Камилла без «Кохинора»

По традиции, новоявленный монарх Карл III на церемонии коронации наденет сначала корону Святого Эдуарда, сделанную из чистого золота и украшенную более чем 400 драгоценными камнями. А в конце церемонии он сменит её на Императорскую корону Британии (ту самую, что лежала на крышке гроба его матери), в которой и покинет Вестминстерское аббатство.

Коронационные регалии, помимо Императорской государственной короны, включают в себя скипетр с крестом и королевский перстень. Как пишет британская пресса, в скипетре находится самый большой в мире алмаз — бриллиант "Куллинан I" весом 530 карат и стоимостью порядка $1 млрд. Королевский перстень украшен восьмиугольным сапфиром, на который наложены четыре рубина.

Камилла Паркер будет на коронации в короне королевы Марии.

Британская пресса сообщает, что в Букингемском дворце определились с короной, в которой будет на церемонии коронации супруга Чарльза Камилла Паркер. Это будет модифицированная версия короны королевы Марии, изготовленной для коронации ее супруга Георга V в 1911 году. В 1937 году корону с этим камнем надевала покойная королева-мать Елизавета. Вот только легендарного «Кохинора» в короне не будет. А всё потому, что до сих пор камень вызывает споры из-за обстоятельств, при которых он был приобретен, а власти Индии говорят, что камень навевает «болезненные воспоминания о колониальном прошлом». Именно поэтому из короны бриллиант достали. Вместо него корона Камиллы будет украшена тремя более мелкими бриллиантами "Куллинан" III, IV и V, которые входили в личную коллекцию драгоценностей покойной Елизаветы II.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050523/56143/