Через какие препятствия прошла «молния», чтобы стать незаменимым элементом в одежде

У каждого изобретения есть свой путь, и далеко не всегда он бывает простым. И даже если речь идёт о вещах, которые для современного человека являются совершенно обыденными, то их история стала настолько трудной, что вполне отвечает знаменитому крылатому выражению — «через тернии к звёздам». И, как не странно, именно так можно описать путь знаменитой «застёжки-молнии», которой пришлось преодолеть ряд трансформаций, многолетнее отсутствие спроса и даже сопротивление портных.

У застёжки-молнии несколько изобретателей и множество проблем на пути к славе. /Фото: syl.ru

История этого неотъемлемого элемента современной одежды и не только официально началась 7 ноября 1891 года, когда Уиткомбом Джадсоном из Чикаго был получен патент под номером 504038 на изобретение, которое было им названо «Застёжка для обуви». Тогдашняя её конструкция представляла собой ряд крючков с одной стороны и петелек – с другой, которые зацепляются между собой за счёт специального направляющего ключа. Механизм застёжки работал так, что для её расцепления ключ нужно было перевернуть.

Первый вариант прародителя застёжки-молнии. /Фото: mir-manufactura.ru

Три года ему понадобилось, чтобы убедить инвесторов вложиться в его детище. Результатом стало основание компании Universal Fastener, которая занималась производством застёжек. Глава этой компании, Льюис Уокер, хоть и был убеждён в успехе изобретения Джадсона, вот только в реальности всё шло не так обнадёживающе: конструкция оказалась достаточно сложной, но при этом ненадёжной, поэтому, по информации редакции Novate.ru, за десятилетие работы крупнейшим заказом стала закупка американской почтовой службой всего двух десятков застежек для сумок.

Постепенно молнию попытались приспособить к обуви. /Фото: naukatehnika.com

В 1904 году Джадсон изменил конструкцию путём закрепления крючков и петель на матерчатые ленты, что позволило пришить застёжки к обуви. Год спустя компанию реорганизовали, после чего штаб-квартира переехала из Чикаго в Хобокен, штат Нью-Джерси. Но и там покупателей было достаточно мало, поэтому руководство сделало шаг к модернизации: был нанят квалифицированный инженер, Гидеон Сундбэк. И именно он сумел вполне оправдать возложенные на него надежды: в 1912 году им была предложена совершенно новая конструкция, именуемая Hookless№1 («Бескрючковая №1»).

Новый рывок в модернизации застёжки-молнии. /Фото: mir-manufactura.ru

Суть новой застёжки заключалась в том, что матерчатую ленту зажимали металлическими зубьями, а когда стало ясно, что такой вариант застёжка изнашивался буквально за несколько циклов открывания и закрытия, Сундбэк поменял крючки элементами другой формы. Вот так появилась Hookless№2, которая уже была практически современной застёжкой-молнией. А вот патент на современную модификацию, которая называлась «разделяющаяся застёжка» — был выдан 20 марта 1917 года. Собственно, Первая мировая война и принесла первый крупный успех этому изобретению: в 1918 году компания продала 24 тысячи застежёк для «денежных поясов», которые были популярны среди военных моряков.

Застёжки на галошах стали настоящей революцией в популярности застёжки-молнии. /Фото: leonardo.ru

Ну а истинным «крёстным отцом» застёжки-молнии, который сделал решающий толчок к мировому признанию этого изобретения, оказался президент компании B.F. Goodrich Бертрам Рок, который в 1923 году остановил свой выбор именно на этом варианте застёжки для своих резиновых галош. Самое интересное, что причиной выбора был очень понравившийся звук, который издавали металлические элементы во время работы, обозначенным им как «zip» — вот так и родилось название модели обуви — Zipper Boots. А окончательное закрепление молнии на вершине популярности случилось в 1937 году, когда был сломлен консерватизм портных, нежелавших использовать её в одежде, причём произошло это руками представителя монаршей семьи — герцог Виндзорский выбрал эту застёжки для брюк, которые ему шили, и с тех пор это стало бессмертным трендом.

Источник: https://novate.ru/blogs/060523/66283/