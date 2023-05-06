Привычки из СССР, которые казались забавными, а стали мировыми трендами

Иногда люди вспоминают привычки из СССР с некоторой иронией, подшучивая над смешными нарядами или забавными авоськами с торчащими из них продуктами. Однако все в мире движется по спирали. И сегодня многие обыденные в советские времена привычки и предметы оказываются на волне моды и порой соответствуют современным экологическим течениям. Читайте в материале, что вернулось из СССР, а воспринимается, как что-то новое.

Возврат использованной тары и стоимость возврата, включенная в цену продукта

В СССР можно было сдать пустые бутылки из-под молочной продукции, но и макулатуру. /Фото: moi-goda.ru

Граждане советской страны отличались бережливостью. Старшее поколение помнит, что, например, работало такое правило: купил бутылку молока, использовал продукт — тщательно вымой бутылку и иди ее сдавать в специальный пункт приема стеклотары. Редко кто выбрасывал стекло в мусорное ведро.

В настоящее время есть специальные контейнеры для стекла, так как этот материал можно перерабатывать и снова пускать в производство. К сожалению, не все жители России «заморачиваются» раздельным сбором мусора, а вот в европейских странах стекло пускают на переработку в 70 процентах случаев. Также есть практика включения в стоимость бутылки суммы, которую покупатель может вернуть: точки приема стеклотары расположены как на улицах, так и в отелях, торговых центрах, ресторанах. В России пока только планируется установка так называемых фандоматов, но решения уже начинают вводиться. Например, в некоторых кафе покупателям предлагаются напитки в стаканах возвратного типа.

Многоразовые пакеты

Авоськи всегда носили с собой. /Фото: ustaliy.ru

В СССР полиэтиленовые пакеты были в дефиците. Для похода в магазин использовали так называемые авоськи, то есть сетки из очень прочных шнурочков. Такие сетчатые мешки появились еще в конце 19 века в Европе. В записках Антона Чехова можно найти упоминание авосек, с которыми кухарки ходили на продуктовые рынки города Ницца. Правда назывались они точно не авоськами. Это слово изобрели в СССР, и происходит оно от «авось». Когда в стране дефицит, стоит положить в карман легкий сетчатый мешочек — авось в магазин привезут что-то очень нужное.

Сегодня популярность пластиковых пакетов быстро падает. Ведь этот материал очень негативно влияет на состояние окружающей среды. Сознательные граждане стараются приобрести многоразовые сумки. Авоськи в их числе! Кстати, очень модны такие пакетики их самых разных материалов, в том числе из замши, акрила, кожи. На модных показах можно увидеть моделей, которые расхаживают с авоськами причем стоимость отдельных сумок, которые демонстрируют звезды, может составлять сотни тысяч рублей.

Огородничество и собственные овощи и фрукты

Домашние заготовки делала каждая советская хозяйка. /Фото: gotovchik.ru

У многих советских граждан были дачи. И не столько для отдыха, сколько для выращивания овощей и фруктов. Огороды и сад были обычным делом, и не вызывали удивления. Отработав неделю, дачники устремлялись в пригород, чтобы там копать и пропалывать огород, ухаживать за деревьями и кустами. Зато зимой на столах появлялись банки с вкусным компотом, варенье, джемы, маринованные и соленые овощи, грибы и другие вкусные дары природы.

Но можно было и не ехать на дачу, тем более, что не у всех она была. Находчивые советские хозяйки выращивали овощи на подоконниках городских квартир становясь настоящими учеными-биологами: они прекрасно знали, сколько света нужно растениям, как их поливать, удобрять и так далее. Конечно, урожай не был слишком большим, но свежая зелень, некоторое количество помидор и огурцов было обеспечено. И все натуральное. Без химии. Эта тенденция развивается и сейчас. Можно заглянуть в социальные сети и посмотреть видео от старательных городских огородников, которые выращивают дома вкусные и полезные природные витамины.

Изготовление одежды и прочих вещей на заказ

Во времена дефицита дамы часто шили одежду в ателье.

Во времена дефицита купить качественную одежду было очень сложно. А если хотелось, чтобы было модно, подошло по фигуре, да еще и материал бы применялся красивый и качественный, то задача приобретала статус нерешаемой. Именно поэтому дамы доставали подходящую ткань и направлялись в ателье, чтобы заказать пальто или платье. А многие осваивали работу с швейной машинкой и вовсю шили одежду дома, на всю семью.

Сегодня недостатка в одежде нет. Были бы деньги, а купить можно что угодно. Однако те люди, которые предъявляют особые требования к вещам, хотят выглядеть стильно, дорого, оригинально, все чаще обращаются в ателье и к частным портным. Чтобы получить действительно интересную модель, в которой будет не стыдно показаться в свете. И это касается не только одежды. На заказ делают мебель, тюнингуют автомобили и строят дома. Даже духи можно сделать в такие, что аромат будет единственным в мире.

Подвернутые брюки, которые ввели в моду советские велосипедисты

Многие предметы интерьера из СССР сегодня популярны не только в России. /Фото: pro-dachnikov.com

Сегодня очень модны подвернутые брюки. И мало кому приходит в голову, что этот стиль ввели советские велосипедисты (это делалось для того чтобы брючины не попали в цепь, что могло привести не только к порче одежды, но и к несчастному случаю), а также молодежь которая старалась хоть чем-то выделиться среди сверстников.

И не только брюки. На пике популярности валенки, которые уверенно теснят приевшиеся угги. Модники носят шапки из каракуля «пирожком», широкие пальто, свитера из теплого мохера, большие солнцезащитные очки и многие другие предметы одежды, которые были модными во времена СССР. Люди во всем мире охотно украшают интерьер лоскутными одеялами, тяжелыми деревянными стульями, вязаными салфетками и ковриками, старыми игрушками. Откройте журналы советских времен, посмотрите, что надето на дамах и мужчинах, какие домашние аксессуары предлагаются, и вы поймете, что тенденции советских времен снова возвращаются и оказывают влияние на формирование стиля.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050523/56134/