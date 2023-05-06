Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов

Британский художник, иллюстратор и дизайнер Джош Глюкштейн (Josh Gluckstein) создаёт большие скульптуры животных из картона и переработанных материалов. Он начал заниматься такими скульптурами ещё в пандемию, чтобы привлечь внимание людей к проблеме вымирания животных.

Скульптуры Джоша — дань уважения животным, и способ привлечь внимание людей к проблеме вымирания некоторых зверей на планете. Однако, это всего лишь хобби и один из проектов творческого парня. Его рисунки и работы появляются в изданиях и на известных каналах, например Discovery Channel и National Geographic. Он также любит путешествовать — Джош несколько лет путешествовал, исследуя Африку, Азию и Южную Америку. Это оказало значительное влияние на его творческую деятельность.



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Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36111-paren-masterit-skulptury-zhivotnyh-izkartona-ipererabotannyh-materialov-23-foto.html