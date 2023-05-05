15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством
Многие привыкли считать, что граффити портят внешний облик городов и в некоторых ситуациях так оно и есть. Бессмысленные теги и хаотичное разбрызгивание краски по стенам едва ли можно назвать искусством, которое может украсить город, но, к счастью, не все уличные художники стремятся сделать всё вокруг себя неопрятным — некоторые делают даже лучше, чем было.
Герои любимых советских фильмов, нарисованные на одной из улиц Санкт-Петербурга
Впечатляющее 3D-искусство
Настоящий художник всегда найдёт вдохновение в своём окружении
В Ланкашире, Великобритания
Маяковский малярным скотчем
Это намного лучше скучной серой стены
Немного тротуарного рождественского арта
Игра в прятки, Париж
В Кирове появился стрит-арт с Умкой и мамой-медведицей??
Леди, Бродяга и провод из стены
Такую красоту можно увидеть в одном из переулков города Ле-Ман, Франция
Душевное уличное искусство, которое можно найти Новосибирске
На клеммы просят
Крутое искусство от художника из Лондона
Шурик и Лида на стене дома в Белгороде
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36070-15tvorcheskih-vandalov-kotorye-ukrashayut-ulicy-gorodov-svoim-iskusstvom-15-foto.html
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