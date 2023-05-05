15 творческих «вандалов», которые украшают улицы городов своим искусством

Многие привыкли считать, что граффити портят внешний облик городов и в некоторых ситуациях так оно и есть. Бессмысленные теги и хаотичное разбрызгивание краски по стенам едва ли можно назвать искусством, которое может украсить город, но, к счастью, не все уличные художники стремятся сделать всё вокруг себя неопрятным — некоторые делают даже лучше, чем было.

Герои любимых советских фильмов, нарисованные на одной из улиц Санкт-Петербурга

Впечатляющее 3D-искусство



Настоящий художник всегда найдёт вдохновение в своём окружении



В Ланкашире, Великобритания



Маяковский малярным скотчем



Это намного лучше скучной серой стены



Немного тротуарного рождественского арта



Игра в прятки, Париж



В Кирове появился стрит-арт с Умкой и мамой-медведицей??



Леди, Бродяга и провод из стены



Такую красоту можно увидеть в одном из переулков города Ле-Ман, Франция



Душевное уличное искусство, которое можно найти Новосибирске



На клеммы просят



Крутое искусство от художника из Лондона



Шурик и Лида на стене дома в Белгороде



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36070-15tvorcheskih-vandalov-kotorye-ukrashayut-ulicy-gorodov-svoim-iskusstvom-15-foto.html