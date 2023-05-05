14 любопытных фактов о золоте, которые мало кому известны

На протяжении существования человечества золото является одним из самых ценных металлов. Из-за него воевали, им оплачивали выкупы и с помощью него мирились правители. С желтым металлом люди знакомы с V тысячелетия до нашей эры, тогда оно было распространено в самородном состоянии. А вот еще несколько любопытных фактов о золоте, которых вы наверняка не знали.

1.Первые золотые украшения были изготовлены примерно в III тысячелетии до н.э., их нашли в гробнице королевы Зер (Шумерская цивилизация).

2.Самый большой золотой самородок весит 250 килограммов, однако чистого золота в нем около 100 кг. Он получил название Плита Холтермана.

3.Моряки и правда носили золотые серьги, но у них было свое предназначение: это своеобразная страховка похорон. Таким образом, продав серьгу после смерти, друзья могли похоронить моряка.

4.Золото способно разрушить экономику государства. Так, в империи Мали при Мансе Мусе было добыто столько золота, что началась девальвация. А еще Муса был известным транжирой: в 1324 году он совершил хадж в Мекку, а по пути одаривал мусульманских правителей.

5.Золото есть на всех материках. Скорее всего, последним местом добычи на планете будут заснеженные пустыни Арктики.

6.Золото содержится в листьях эвкалипта.

7.Человечество за всю свою историю добыло примерно 161 тысячу тонн золота, а его рыночная стоимость — 8-9 триллионов долларов.

8.Большая часть золота была добыта в Витватерсранде (ЮАР): 48 тысяч тонн золота.

9.Есть люди, страдающие аурофобией — боязнью золота.

10.Больше всего золота у… индийских домохозяек! Им принадлежит примерно 11% от всего золота в мире.

11.У золота — внеземное происхождение. В основном этот желтый металл подарили нам метеориты.

12.В Олимпийском золоте содержится всего лишь 1% драгоценного металла.

13.В Дубае есть банкоматы, которые выдают золотые слитки.

14.В тонне сотовых телефонов содержится больше золота, чем в тонне золотоносной руды.

Источник: https://ecology.md/ru/page/14-lubopytnyh-faktov-o-zolote-kotorye-malo-komu-izvestny-foto/?fbclid=IwAR05slETSVPcu6_5dM7uUPqWokiuCNvuujg80lgIwKMpKGYL5tBHgrg8ruM