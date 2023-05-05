Фотографии из питерских коммуналок, обладающих неким особым шармом и очарованием

Очарование питерских коммуналок.

Коммунальные квартиры появились с наступлением советской эпохи. После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу. Правда, одну квартиру делили несколько семей, которым выделялось по комнате, а коридор и кухня были общими. Поскольку люди, как правило, не задумывались о ремонте в «общинном» жилье, старые квартиры дошли относительно нетронутыми до наших дней. В этом обзоре фотографии сохранившихся коммуналок. Кстати, некоторые и сегодня продолжают оставаться местом жительства сразу нескольких семей.

1. Питерская коммуналка

После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу.

2. Старая коммуналка на Каменноостровском проспекте

Старые здания обладают особым очарованием, но питерские коммуналки — это что-то совершенно неповторимое и завораживающее.

3. Питерская коммуналка как пережиток революции

Коммуналка на площади Толстого с камином и скульптурами в парадной.

4. Большое арочное окно

Санкт-Петербург с его неповторимой атмосферой не мог бы состояться без уникальных коммунальных квартир.

5. Потрясающая лепнина ручной работы

Арочные окна, невероятная лепнина, действующая печь и дорогие картины.

6. Обшарпанная красота

Коммунальная квартира, которая разделена на множество небольших комнат.

7. В таких каморках до революции жила прислуга

Роскошь петербургских коммуналок старого фонда.

8. Роскошь и нищета петербургской коммуналки

Богатые потолки и лепнина на стенах, принадлежали помещениям, в которых когда-то размещались хозяйские покои.

9. Комната с высокими потолками

Высокие потолки — не редкость в старых домах Санкт-Петербурга.

10. Прекрасная изразцовая печка

Прекрасная изразцовая печка, которая до сих пор в рабочем состоянии.

11. Питер — столица коммуналок

Богатая лепнина – изюминка в интерьере любой коммуналки.

12. Печь внутри одной из квартир

Изразцовые печи — не редкость в петербургской коммуналке.

13. Расселенная коммунальная квартира

Комната, требующая ремонта.

14. Бывший доходный дом

Арочное окно в доходном доме А. Е. Бурцева.

15. Произведение искусства

Ванна, выложенная дорогой керамической плиткой.

16. Комната с витражом

В некоторых квартирах сохранились витражи.

17. Захламленный коридор

Дом, который был построен во время первой мировой войны купцом Полежаевым.

18. Квартира на Шпалерной улице

Обыкновенные двери в необыкновенной коммуналке.

19. Причудливая планировка

Двери соединяли все соседние помещения.

20. Доходный дом на Лиговском

Отреставрированное помещение.

21. Винтовая лестница

Винтовая лестница в жилую башню на Петроградке.

22. Готическая гостиная

Уже не коммунальная квартира, сданная в аренду.

Коммунальные квартиры сегодня являются источником вдохновения для творческих людей.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040518/38779/?fbclid=IwAR2mc3fvI-AWa46jnz4RL0OxFOgGCEiMmV4BYtYR-FlqCGD3OChaFmGDQ7I