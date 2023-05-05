Фотографии из питерских коммуналок, обладающих неким особым шармом и очарованием
Очарование питерских коммуналок.
Коммунальные квартиры появились с наступлением советской эпохи. После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу. Правда, одну квартиру делили несколько семей, которым выделялось по комнате, а коридор и кухня были общими. Поскольку люди, как правило, не задумывались о ремонте в «общинном» жилье, старые квартиры дошли относительно нетронутыми до наших дней. В этом обзоре фотографии сохранившихся коммуналок. Кстати, некоторые и сегодня продолжают оставаться местом жительства сразу нескольких семей.
1. Питерская коммуналка
После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу.
2. Старая коммуналка на Каменноостровском проспекте
Старые здания обладают особым очарованием, но питерские коммуналки — это что-то совершенно неповторимое и завораживающее.
3. Питерская коммуналка как пережиток революции
Коммуналка на площади Толстого с камином и скульптурами в парадной.
4. Большое арочное окно
Санкт-Петербург с его неповторимой атмосферой не мог бы состояться без уникальных коммунальных квартир.
5. Потрясающая лепнина ручной работы
Арочные окна, невероятная лепнина, действующая печь и дорогие картины.
6. Обшарпанная красота
Коммунальная квартира, которая разделена на множество небольших комнат.
7. В таких каморках до революции жила прислуга
Роскошь петербургских коммуналок старого фонда.
8. Роскошь и нищета петербургской коммуналки
Богатые потолки и лепнина на стенах, принадлежали помещениям, в которых когда-то размещались хозяйские покои.
9. Комната с высокими потолками
Высокие потолки — не редкость в старых домах Санкт-Петербурга.
10. Прекрасная изразцовая печка
Прекрасная изразцовая печка, которая до сих пор в рабочем состоянии.
11. Питер — столица коммуналок
Богатая лепнина – изюминка в интерьере любой коммуналки.
12. Печь внутри одной из квартир
Изразцовые печи — не редкость в петербургской коммуналке.
13. Расселенная коммунальная квартира
Комната, требующая ремонта.
14. Бывший доходный дом
Арочное окно в доходном доме А. Е. Бурцева.
15. Произведение искусства
Ванна, выложенная дорогой керамической плиткой.
16. Комната с витражом
В некоторых квартирах сохранились витражи.
17. Захламленный коридор
Дом, который был построен во время первой мировой войны купцом Полежаевым.
18. Квартира на Шпалерной улице
Обыкновенные двери в необыкновенной коммуналке.
19. Причудливая планировка
Двери соединяли все соседние помещения.
20. Доходный дом на Лиговском
Отреставрированное помещение.
21. Винтовая лестница
Винтовая лестница в жилую башню на Петроградке.
22. Готическая гостиная
Уже не коммунальная квартира, сданная в аренду.
Коммунальные квартиры сегодня являются источником вдохновения для творческих людей.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040518/38779/?fbclid=IwAR2mc3fvI-AWa46jnz4RL0OxFOgGCEiMmV4BYtYR-FlqCGD3OChaFmGDQ7I
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