Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Фотографии из питерских коммуналок, обладающих неким особым шармом и очарованием

Очарование питерских коммуналок.

Очарование питерских коммуналок.

Коммунальные квартиры появились с наступлением советской эпохи. После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу. Правда, одну квартиру делили несколько семей, которым выделялось по комнате, а коридор и кухня были общими. Поскольку люди, как правило, не задумывались о ремонте в «общинном» жилье, старые квартиры дошли относительно нетронутыми до наших дней. В этом обзоре фотографии сохранившихся коммуналок. Кстати, некоторые и сегодня продолжают оставаться местом жительства сразу нескольких семей.

1. Питерская коммуналка

После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу.

После революции 1917 года квартиры богатых людей были национализированы государством и переданы рабочему классу.

2. Старая коммуналка на Каменноостровском проспекте

Старые здания обладают особым очарованием, но питерские коммуналки - это что-то совершенно неповторимое и завораживающее.

Старые здания обладают особым очарованием, но питерские коммуналки — это что-то совершенно неповторимое и завораживающее.

3. Питерская коммуналка как пережиток революции

Коммуналка на площади Толстого с камином и скульптурами в парадной.

Коммуналка на площади Толстого с камином и скульптурами в парадной.

4. Большое арочное окно

Санкт-Петербург с его неповторимой атмосферой не мог бы состояться без уникальных коммунальных квартир.

Санкт-Петербург с его неповторимой атмосферой не мог бы состояться без уникальных коммунальных квартир.

5. Потрясающая лепнина ручной работы

Арочные окна, невероятная лепнина, действующая печь и дорогие картины.

Арочные окна, невероятная лепнина, действующая печь и дорогие картины.

6. Обшарпанная красота

Коммунальная квартира, которая разделена на множество небольших комнат.

Коммунальная квартира, которая разделена на множество небольших комнат.

7. В таких каморках до революции жила прислуга

Роскошь петербургских коммуналок старого фонда.

Роскошь петербургских коммуналок старого фонда.

8. Роскошь и нищета петербургской коммуналки

Богатые потолки и лепнина на стенах, принадлежали помещениям, в которых когда-то размещались хозяйские покои.

Богатые потолки и лепнина на стенах, принадлежали помещениям, в которых когда-то размещались хозяйские покои.

9. Комната с высокими потолками

Высокие потолки - не редкость в старых домах Санкт-Петербурга.

Высокие потолки — не редкость в старых домах Санкт-Петербурга.

10. Прекрасная изразцовая печка

Прекрасная изразцовая печка, которая до сих пор в рабочем состоянии.

Прекрасная изразцовая печка, которая до сих пор в рабочем состоянии.

11. Питер — столица коммуналок

Богатая лепнина – изюминка в интерьере любой коммуналки.

Богатая лепнина – изюминка в интерьере любой коммуналки.

12. Печь внутри одной из квартир

Изразцовые печи - не редкость в петербургской коммуналке.

Изразцовые печи — не редкость в петербургской коммуналке.

13. Расселенная коммунальная квартира

Комната, требующая ремонта.

Комната, требующая ремонта.

14. Бывший доходный дом

Арочное окно в доходном доме А. Е. Бурцева.

Арочное окно в доходном доме А. Е. Бурцева.

15. Произведение искусства

Ванна, выложенная дорогой керамической плиткой.

Ванна, выложенная дорогой керамической плиткой.

16. Комната с витражом

В некоторых квартирах сохранились витражи.

В некоторых квартирах сохранились витражи.

17. Захламленный коридор

Дом, который был построен во время первой мировой войны купцом Полежаевым.

Дом, который был построен во время первой мировой войны купцом Полежаевым.

18. Квартира на Шпалерной улице

Обыкновенные двери в необыкновенной коммуналке.

Обыкновенные двери в необыкновенной коммуналке.

19. Причудливая планировка

Двери соединяли все соседние помещения.

Двери соединяли все соседние помещения.

20. Доходный дом на Лиговском

Отреставрированное помещение.

Отреставрированное помещение.

21. Винтовая лестница

Винтовая лестница в жилую башню на Петроградке.

Винтовая лестница в жилую башню на Петроградке.

22. Готическая гостиная

Уже не коммунальная квартира, сданная в аренду.

Уже не коммунальная квартира, сданная в аренду.

Коммунальные квартиры сегодня являются источником вдохновения для творческих людей.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040518/38779/?fbclid=IwAR2mc3fvI-AWa46jnz4RL0OxFOgGCEiMmV4BYtYR-FlqCGD3OChaFmGDQ7I

05.05.2023 - Posted by | Креатив..., архитектура....

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