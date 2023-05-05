НОВОСТИ МИРА
Дерби в Кентукки, США
Фото: AP/ТАСС
Первая леди США Джилл Байден прибыла в Великобританию на коронацию Карла III
Фото: AP/ТАСС
Полнолуние в Испании
Фото: EPA/ТАСС
Птенцы лебедя лежат на лугу в немецком Баден-Вюртемберге
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Тибетские буддийские монахи во время празднования 2585-й годовщины Будды Джаянти в Бангалоре, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение сакуры в турецкой Каппадокии
Фото: Behcet Alkan/Anadolu Agency via Getty Images
Закат на озере Хунфэн в провинции Гуйчжоу, Китай
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Серая цапля стоит в верхнем течении реки Фульда в Германии
Фото: Swen Pförtner/picture alliance via Getty Images
Бейсбольный матч в американском Канзас-Сити
Фото: AP/ТАСС
Последствия землетрясения магнитудой 6,3 в японском поселке Судзу
Фото: AP/ТАСС
Инсталляция Люка Джеррама "Марс" в аэрокосмическом музее в Филтоне, Англия
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Круизный лайнер MSC Grandiosa прибыл из Барселоны в Тунис
Фото: EPA/Vostock-photo
Поздравление ветерана ВОВ Ивана Коваленко с наступающим Днем Победы в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Стихийный мемориал у школы в центре Белграда в память о погибших в результате стрельбы
Фото: АР/ТАСС
Поклонники королевской семьи занимают места на пути шествия в преддверии коронации Карла III в Лондоне
Фото: ЕРА/ТАСС
Восход солнца в Дюрментингене, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Поклонники культовой фантастической саги отмечают неофициальный день "Звездных войн" на Тайване
Фото: Walid Berrazeg/Anadolu Agency via Getty Images
Гигантского финвала выбросило на берег пляжа Бридлингтон в Восточном Йоркшире
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Экс-президент США Дональд Трамп во время своего визита в Ирландию посетил площадку для гольфа
Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images
В Нидерландах проходит День поминовения
Фото: EPA/Vostock-photo
Восковые фигуры британской королевской семьи представлены Музеем мадам Тюссо в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Детенышу муравьеда из зоопарка Лейпцига дали кличку Амей
Фото: DPA/ТАСС
Показ коллекции Laretta на Неделе моды в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Сушка водорослей в китайском Жунчэне
Фото: Liu Guoxing/VCG/ТАСС
Боевик открыл огонь в начальной школе в Белграде
Фото: EPA/Vostock-photo
Япония отмечает праздник Золотой недели. День Конституции, который выпадает на 3 мая, является государственным праздником, с которого начинается череда других праздников, которые продолжаются в выходные дни.
Фото: EPA/Vostock-photo
Голливудские сценаристы объявили забастовку из-за спора о платежах за стриминговые сервисы
Фото: David McNew/Getty Images
Мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу, разгоняет чилийская полиция
Фото: AP/ТАСС
Цветение глицинии в Кембриджском университете
Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images
Репетиция коронации Карла III в Лондоне
Фото: AP/ТАСС
Министр иностранных дел Южной Кореи посетил выставку K-Pop в Куала-Лумпуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Акции протеста продолжаются в Париже
Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images
Лошади на ферме в немецком Баден-Вюртемберге
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Пекин во время выходных по случаю Дня труда
Фото: AP/ТАСС
Круизный лайнер MSC Fantasia прибыл в польскую Гдыню
Фото: EPA/Vostock-photo
Новое пиво выпущено в Виндзоре в честь коронации короля Карла III
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильные дожди в Хайдарабаде, Индия
Фото: AP/ТАСС
Обломки вертолета поднимают с морского дна у острова Икема в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Антиправительственные акции оппозиции продолжаются в столице Кении Найроби
Фото: AP/ТАСС
Паводковое наводнение в американском штате Айова
Фото: AP/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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