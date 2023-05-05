НОВОСТИ МИРА

Дерби в Кентукки, США

Фото: AP/ТАСС

Первая леди США Джилл Байден прибыла в Великобританию на коронацию Карла III

Фото: AP/ТАСС

Полнолуние в Испании

Фото: EPA/ТАСС

Птенцы лебедя лежат на лугу в немецком Баден-Вюртемберге

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Тибетские буддийские монахи во время празднования 2585-й годовщины Будды Джаянти в Бангалоре, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение сакуры в турецкой Каппадокии

Фото: Behcet Alkan/Anadolu Agency via Getty Images

Закат на озере Хунфэн в провинции Гуйчжоу, Китай

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Серая цапля стоит в верхнем течении реки Фульда в Германии

Фото: Swen Pförtner/picture alliance via Getty Images

Бейсбольный матч в американском Канзас-Сити

Фото: AP/ТАСС

Последствия землетрясения магнитудой 6,3 в японском поселке Судзу

Фото: AP/ТАСС

Инсталляция Люка Джеррама "Марс" в аэрокосмическом музее в Филтоне, Англия

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Круизный лайнер MSC Grandiosa прибыл из Барселоны в Тунис

Фото: EPA/Vostock-photo

Поздравление ветерана ВОВ Ивана Коваленко с наступающим Днем Победы в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Стихийный мемориал у школы в центре Белграда в память о погибших в результате стрельбы

Фото: АР/ТАСС

Поклонники королевской семьи занимают места на пути шествия в преддверии коронации Карла III в Лондоне

Фото: ЕРА/ТАСС

Восход солнца в Дюрментингене, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Поклонники культовой фантастической саги отмечают неофициальный день "Звездных войн" на Тайване

Фото: Walid Berrazeg/Anadolu Agency via Getty Images

Гигантского финвала выбросило на берег пляжа Бридлингтон в Восточном Йоркшире

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего визита в Ирландию посетил площадку для гольфа

Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

В Нидерландах проходит День поминовения

Фото: EPA/Vostock-photo

Восковые фигуры британской королевской семьи представлены Музеем мадам Тюссо в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Детенышу муравьеда из зоопарка Лейпцига дали кличку Амей

Фото: DPA/ТАСС

Показ коллекции Laretta на Неделе моды в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Сушка водорослей в китайском Жунчэне

Фото: Liu Guoxing/VCG/ТАСС

Боевик открыл огонь в начальной школе в Белграде

Фото: EPA/Vostock-photo

Япония отмечает праздник Золотой недели. День Конституции, который выпадает на 3 мая, является государственным праздником, с которого начинается череда других праздников, которые продолжаются в выходные дни.

Фото: EPA/Vostock-photo

Голливудские сценаристы объявили забастовку из-за спора о платежах за стриминговые сервисы

Фото: David McNew/Getty Images

Мигрантов, заблокировавших шоссе на границе Чили и Перу, разгоняет чилийская полиция

Фото: AP/ТАСС

Цветение глицинии в Кембриджском университете

Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Репетиция коронации Карла III в Лондоне

Фото: AP/ТАСС

Министр иностранных дел Южной Кореи посетил выставку K-Pop в Куала-Лумпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Акции протеста продолжаются в Париже

Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images

Лошади на ферме в немецком Баден-Вюртемберге

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Пекин во время выходных по случаю Дня труда

Фото: AP/ТАСС

Круизный лайнер MSC Fantasia прибыл в польскую Гдыню

Фото: EPA/Vostock-photo

Новое пиво выпущено в Виндзоре в честь коронации короля Карла III

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильные дожди в Хайдарабаде, Индия

Фото: AP/ТАСС

Обломки вертолета поднимают с морского дна у острова Икема в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Антиправительственные акции оппозиции продолжаются в столице Кении Найроби

Фото: AP/ТАСС

Паводковое наводнение в американском штате Айова

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/